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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 479480481482
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 10:55

"Хі-хі!!!" - а може варто - "Ой, ой!!"???

Для akurt

  Долярчик написав:... а де вчорашнє відео?
- цікаво було дивитись ту місцину саме на відео про яку розказував часто п. Акурт...

  akurt написав:турки - состоятельные приличные люди


Чудове та інформативне відео для долярчиків і акуртів - ось тут!
https://censor.net.ua/ua/video_news/315 ... m_video_18

Дуже добре передає особливості турецького менталітету.
Турки - вельми "гуманний" і "лагідний" народ.
Рекомендую уважно передивитись з початку і до кінця.
Є ще бажаючі купляти нерухомість в Туреччині? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Вів 22 жов, 2019 14:10, всього редагувалось 10 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 11:14

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Frant написав:добре передає особливості турецького менталітету.

Звіри,нелюді.Формат 63+
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 13:39

  akurt написав:Вурдалаки бiсяться i лютують.

Маєте на увазі - турків????
Не боїтесь жити поруч з ними?
Мусульманську віру - прийняли?

Я би поостерігся купляти нерухомість у Туреччині.
І Віктору Семеновичу рекомендую швидше її продати. Доки голова ціла і на плечах. Турки - вони такі, можуть і знести голову інородцю.

"У звіті правозахисної організації Amnesty International ідеться, що турецькі військові сили і пов'язані з ними збройні групи демонструють зневагу до життя людей, убивають, катують і викрадають мирних жителів і представників курдських збройних угруповань."
https://gordonua.com/ukr/news/worldnews ... 59573.html

"У 1915-16 роках було безліч повідомлень про звірства турків щодо християн-вірмен, однак Туреччина всіляко перешкоджає будь-яким спробам світової громадськості визнати ті трагічні події геноцидом.

Історики сходяться в тому, що в 1915-1916 роках сотні тисяч вірмен загинули під час масової депортації з Анатолії (східна область нинішньої Туреччини) в сирійську пустелю та інші малопридатні для життя місця.

Вони були вбиті або гинули від голоду і хвороб.

Загальна кількість загиблих вірмен також є предметом суперечок. Вірмени кажуть про 1,5 млн загиблих. Турецька влада наполягає на тому, що їх не більше 300 тисяч."

https://www.bbc.com/ukrainian/politics/ ... assacre_ko
Востаннє редагувалось Frant в Вів 22 жов, 2019 14:07, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 13:51

  akurt написав:Вурдалаки бiсяться i лютують.

голодні тому і злі,та й годі :wink:
Уважаемые,изучаю вопрос покупки жулья для внучки (как для себя,она сейчас работает в отделе финансов в медицинском центре и ведет свой блог) смотрю обзор в США ,где попросили поделиться с нами житейскими выводами 27-летнюю Олю Гамолю, которая в 2015 году выиграла Green Card и уже жила в Чикаго. Оля родом из города Ровно, до переезда в США жила в Киеве. https://gloss.ua/places/118941-ozhidani ... zni-v-ssha
Интересует мнение специалистов в этом вопросе,какие подводные камни могут быть?
Кискодер
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 14:41

  Кискодер написав:смотрю обзор в США

Щодо нерухомості в Америці - поспілкуйтесь з п. Понаехал і п.Rjkz
Вони добре знають американську нерухому специфіку.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 15:38

  Frant написав:
  Кискодер написав:смотрю обзор в США

Щодо нерухомості в Америці - поспілкуйтесь з п. Понаехал і п.Rjkz
Вони добре знають американську нерухому специфіку.

Я только за Техас могу сказать и от кого из местных рыл в Остине однозначно надо бежать(к кому не скажу ибо не хочу подвести человека). Я просто наблюдаю как окучивают вновь прибывших. Стандартно доят на 4-5к лотерейшиков при помощи с орендой первой недвиги,первой машины, прав
ПС Чикаго - это хорошо. Климат как в Минске. Вот только из только из Иллинойса все бегут. :)
В целом по недвиге в США лучше к Rjkz.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 16:28

Понаехал Багодарю за честность.Рассматриваю для внука старушку Британию.Изучаю варианты.Украинцы, которые живут за границей, рассказывают о своем ПМЖ-опыте честно и без приукрашиваний: как стереотипы о стране и их личные ожидания совпали или не совпали с реальным положением вещей.Может кто в курсе реальных дел в королевстве?
https://gloss.ua/places/119132-ozhidani ... -v-londone
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 16:42

  Кискодер написав:Понаехал Багодарю за честность.Рассматриваю для внука старушку Британию.

Ипотека там дешовая.... 1.8%, а хорошим мальчикам под 1.52%... :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 18:56

  Понаехал написав:Ипотека там дешовая.... 1.8%, а хорошим мальчикам под 1.52%...

Главное на первый взнос наскрести хотя бы 10%. Мне для этого взноса нужно целую квартиру в Киеве продать )
Также слышал много кул стори когда ипотеку лендлорду в Лондоне выплачивают арендаторы, в последней стори арендатор снимал комнату и жил в доме вместе с лендлордом.
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