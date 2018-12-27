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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 480481482483
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 07:22

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Теоретический вопрос: в связи с переездом офиса в более дешевое помещение, мне новый спортзал в новом бц не нравится и поэтому ходить в него в обед не буду. В связи с эти решил ходить в спортзал апартаментов, но не решил утром или вечером... какое время оптимально с точки зрения организма? =\
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 07:25

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

По поводу любителей бассейнов в турецких ЖК... поинтересуйтесь добавляют ли они урино- тестер в бассейн. :)
ПС: в джакузи мочи в десятки раз больше, чем в бассейне:)
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Повідомлень: 3483
З нами з: 22.05.16
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