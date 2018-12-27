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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 жов, 2019 07:22
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Теоретический вопрос: в связи с переездом офиса в более дешевое помещение, мне новый спортзал в новом бц не нравится и поэтому ходить в него в обед не буду. В связи с эти решил ходить в спортзал апартаментов, но не решил утром или вечером... какое время оптимально с точки зрения организма? =\
Додано: Сер 23 жов, 2019 07:25
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
По поводу любителей бассейнов в турецких ЖК... поинтересуйтесь добавляют ли они урино- тестер в бассейн.
ПС: в джакузи мочи в десятки раз больше, чем в бассейне:)
Додано: Сер 23 жов, 2019 07:52
Так турецькі басейни - в основному без води!!! Тому й дешеві, квартплата 40 лір/місяць.
Так розказував п.Акурт, і я йому вірю))))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 23 жов, 2019 08:06
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
не бачу сенсу йому брехати.Цікавлюсь нерухомістю в Каталонії для тещі.
теперь речь пойдет о Барселоне
Востаннє редагувалось Кискодер в Сер 23 жов, 2019 08:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 23 жов, 2019 08:18
"Погода. Барселона, как и Испания, ассоциируется с морем, пляжем и солнцем. Но испанская зима принесла мне первый неприятный сюрприз. Сильные ветра, повышенная влажность и отсутствие отопления в домах превращают зимний период года в самый неприятный. Несмотря на то, что температура за окном не опускается ниже нуля, в неотапливаемой квартире создаётся впечатление, что вы где-то на северном полюсе."
Тепер зрозуміло, чому п.Акурт півроку живе в Туреччині, а півроку шариться по Львову, в пошуках дешевих пиріжків.
Очевидно, що в турецьких будинках ситуація з централізованим опаленням - не зовсім проста)))
Так-так!
На превеликий жаль, почесний засновник цього форуму, щира, правдива людина з великим серцем - кудись пропав. Щез, як побита дворова собака...
Перестали з,являтись величезні новини від п.Акурта про бюджетні квартири в Анталії, цікаві повідомлення про турецькі басейни без води.... Зникли фото дешевого йогурту, смаженої риби і оцтовокислого турецького вина, на які пускали слюни деякі напівголодні львівські приймаки.....
Може, з ним щось трапилось???
Хто в курсі?
Людині 63 роки - всяке може бути. Інфаркт, інсульт, підступний рачок - і турецька медицина виявилась безсилою??? "Безсілою", як писав можливий небіжчик....
До речі, тема турецької медицини - фактично не була розкрита нашим знаним фахівцем з проблем міцності вагонів....
А це вельми цікаво і важливо для людей пенсійного віку, яку думають - чи не купити квартирку в Анталії? Щоб на старості років влітку смажитись при 34С біля порожнього безводного басейну в Туреччині, а взимку швендяти по Львову чи Дніпропетровську заради найдешевшого йогурту...
Востаннє редагувалось Frant в Сер 23 жов, 2019 08:56, всього редагувалось 7 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 23 жов, 2019 08:31
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Додано: Сер 23 жов, 2019 08:56
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Додано: Сер 23 жов, 2019 08:59
Додано: Сер 23 жов, 2019 08:59
Зник клоун! Хто бачив - просимо повідомити!
Який може бути компромат на кристально чесну людину, знаного фахівця з проблем міцності вагонів?????
Можливо, він знову проводить газ в квартиру друзів чи шукає найдешевший йогурт по Стамбулу???
Я впевнений, що він повернеться))))
До речі, тема рейкового транспорту в Туреччині в повідомленнях п.Акурта - зовсім не розкрита.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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