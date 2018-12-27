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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 480481482483
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 07:25

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

По поводу любителей бассейнов в турецких ЖК... поинтересуйтесь добавляют ли они урино- тестер в бассейн. :)
ПС: в джакузи мочи в десятки раз больше, чем в бассейне:)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 07:52

  Понаехал написав:По поводу любителей бассейнов в турецких ЖК... поинтересуйтесь добавляют ли они урино- тестер в бассейн. :)
ПС: в джакузи мочи в десятки раз больше, чем в бассейне:)

Так турецькі басейни - в основному без води!!! Тому й дешеві, квартплата 40 лір/місяць.:mrgreen:
Так розказував п.Акурт, і я йому вірю))))

  Кискодер написав:
  Frant написав:розказував п.Акурт, і я йому вірю)
не бачу сенсу йому брехати.Цікавлюсь нерухомістю в Каталонії для тещі.
теперь речь пойдет о Барселоне https://gloss.ua/places/119356-ozhidani ... -barselone


"Погода. Барселона, как и Испания, ассоциируется с морем, пляжем и солнцем. Но испанская зима принесла мне первый неприятный сюрприз. Сильные ветра, повышенная влажность и отсутствие отопления в домах превращают зимний период года в самый неприятный. Несмотря на то, что температура за окном не опускается ниже нуля, в неотапливаемой квартире создаётся впечатление, что вы где-то на северном полюсе."

Тепер зрозуміло, чому п.Акурт півроку живе в Туреччині, а півроку шариться по Львову, в пошуках дешевих пиріжків.
Очевидно, що в турецьких будинках ситуація з централізованим опаленням - не зовсім проста))) :mrgreen:

  Кискодер написав:
  Frant написав:розказував п.Акурт, і я йому вірю)
не бачу сенсу йому брехати


Так-так!
На превеликий жаль, почесний засновник цього форуму, щира, правдива людина з великим серцем - кудись пропав.
Перестали з,являтись величезні новини від п.Акурта про бюджетні квартири в Анталії, цікаві повідомлення про турецькі басейни без води.... Зникли фото дешевого йогурту, смаженої риби і оцтовокислого турецького вина, на які пускали слюни деякі напівголодні львівські приймаки.....

Може, з ним щось трапилось???
Хто в курсі?
Людині 63 роки - всяке може бути. Інфаркт, інсульт, підступний рачок - і турецька медицина виявилась безсилою??? "Безсілою", як писав можливий небіжчик....
  akurt написав:Від безсілля.
Я це пояснюю поганим харчуванням.


До речі, тема турецької медицини - фактично не була розкрита нашим знаним фахівцем з міцності вагонів....
А це вельми цікаво і важливо для людей пенсійного віку, яку думають - чи не купити квартирку в Анталії? Щоб на старості років влітку смажитись при 34С біля порожнього безводного басейну в Туреччині, а взимку швендяти по Львову чи Дніпропетровську заради найдешевшого йогурту...
Востаннє редагувалось Frant в Сер 23 жов, 2019 11:19, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 08:06

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Frant написав:розказував п.Акурт, і я йому вірю)
не бачу сенсу йому брехати.Цікавлюсь нерухомістю в Каталонії для тещі.
теперь речь пойдет о Барселоне https://gloss.ua/places/119356-ozhidani ... -barselone
Востаннє редагувалось Кискодер в Сер 23 жов, 2019 08:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 08:31

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Frant написав:отсутствие отопления в домах превращают зимний период года в самый неприятный. Несмотря на то, что температура за окном не опускается ниже нуля, в неотапливаемой квартире создаётся впечатление, что вы где-то на северном полюсе."
ДЛЯ ТЕЩІ,а не для себе якраз
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 09:16

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Згадав малі Татри.
Почему не стоит обходить вниманием Словакию, что пробовать там из блюд, о термальных источниках, некоторой схожести с крымскими пейзажами (и о схожести с Закарпатьем), а также о главном «гвозде» нашей поездки — Словацком рае!
[url]https://medium.com/@a_nomad_in/словакия-почему-стоит-посетить-обделенную-вниманием-страну-часть-первая-7de8681465a9[/url]
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 11:35

  Кискодер написав:Згадав малі Татри.
Почему не стоит обходить вниманием Словакию, что пробовать там из блюд, о термальных источниках, некоторой схожести с крымскими пейзажами (и о схожести с Закарпатьем), а также о главном «гвозде» нашей поездки — Словацком рае!
[url]https://medium.com/@a_nomad_in/словакия-почему-стоит-посетить-обделенную-вниманием-страну-часть-первая-7de8681465a9[/url]

Смотрите как много вы вспоминаете, а так из воспоминаний Анталия, море, +30 ))))) а мир большой )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 11:53

Анталія - турецьке пекло!

  stm написав:
  Кискодер написав:Згадав малі Татри.
Почему не стоит обходить вниманием Словакию, что пробовать там из блюд, о термальных источниках, некоторой схожести с крымскими пейзажами (и о схожести с Закарпатьем), а также о главном «гвозде» нашей поездки — Словацком рае!
[url]https://medium.com/@a_nomad_in/словакия-почему-стоит-посетить-обделенную-вниманием-страну-часть-первая-7de8681465a9[/url]

Смотрите как много вы вспоминаете, а так из воспоминаний Анталия, море, +30 ))))) а мир большой )))


Ха!
Як би ж то спека в Антальї була би лише 30 градусів)))

Я зрозумів, що покійний п.Акурт - ще той жук.
Впарював людям паскудний неліквідний товар!
В принципі, про небіжчиків погано не говорять, тому читаємо Вікіпедію:


"Летние месяцы в Анталье характеризуются очень высокими температурами. Температура в дневное время очень редко опускается ниже +30 °C в тени, однако возможно её повышение вплоть до +45 °C. Из-за высокой влажности эффективная температура в Анталье также очень высокая и делает жару труднопереносимой. Ночью температура в среднем составляет +23 °C, суточные колебания оказываются довольно значительными вследствие стока холодного воздуха с гор и морскому бризу, которые немного усиливают ночную прохладу. Ультрафиолетовый индекс очень высокий и составляет 10-11 в полуденные часы, достигая «экстремального» уровня. Осадки в летние месяцы очень редки. Температура моря составляет +28-29 °С. "

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0 ... 1%96%D1%8F
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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