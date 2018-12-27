Додано: Сер 23 жов, 2019 07:52

Понаехал написав: По поводу любителей бассейнов в турецких ЖК... поинтересуйтесь добавляют ли они урино- тестер в бассейн.

ПС: в джакузи мочи в десятки раз больше, чем в бассейне:) По поводу любителей бассейнов в турецких ЖК... поинтересуйтесь добавляют ли они урино- тестер в бассейн.ПС: в джакузи мочи в десятки раз больше, чем в бассейне:)

Кискодер написав: Frant написав: розказував п.Акурт, і я йому вірю) розказував п.Акурт, і я йому вірю) не бачу сенсу йому брехати.Цікавлюсь нерухомістю в Каталонії для тещі.

теперь речь пойдет о Барселоне https://gloss.ua/places/119356-ozhidani ... -barselone не бачу сенсу йому брехати.Цікавлюсь нерухомістю в Каталонії для тещі.теперь речь пойдет о Барселоне

Кискодер написав: Frant написав: розказував п.Акурт, і я йому вірю) розказував п.Акурт, і я йому вірю) не бачу сенсу йому брехати не бачу сенсу йому брехати

akurt написав: Від безсілля.

Я це пояснюю поганим харчуванням. ВідЯ це пояснюю поганим харчуванням.

Так турецькі басейни - в основному без води!!! Тому й дешеві, квартплата 40 лір/місяць.Так розказував п.Акурт, і я йому вірю))))"Погода. Барселона, как и Испания, ассоциируется с морем, пляжем и солнцем. Но испанская зима принесла мне первый неприятный сюрприз. Сильные ветра, повышенная влажность и отсутствие отопления в домах превращают зимний период года в самый неприятный. Несмотря на то, что температура за окном не опускается ниже нуля, в неотапливаемой квартире создаётся впечатление, что вы где-то на северном полюсе."Тепер зрозуміло, чому п.Акурт півроку живе в Туреччині, а півроку шариться по Львову, в пошуках дешевих пиріжків.Очевидно, що ва)))Так-так!На превеликий жаль, почесний засновник цього форуму, щира, правдива людина з великим серцем - кудись пропав.Перестали з,являтись величезні новини від п.Акурта про бюджетні квартири в Анталії, цікаві повідомлення про турецькі басейни без води.... Зникли фото дешевого йогурту, смаженої риби і оцтовокислого турецького вина, на які пускали слюни деякі напівголодні львівські приймаки.....Може, з ним щось трапилось???Хто в курсі?Людині 63 роки - всяке може бути. Інфаркт, інсульт, підступний рачок - і турецька медицина виявилась безсилою??? "Безсілою", як писав можливий небіжчик....До речі, тема турецької медицини - фактично не була розкрита нашим знаним фахівцем з міцності вагонів....А це вельми цікаво і важливо для людей пенсійного віку, яку думають - чи не купити квартирку в Анталії? Щоб на старості років влітку смажитись при 34С біля порожнього безводного басейну в Туреччині, а взимку швендяти по Львову чи Дніпропетровську заради найдешевшого йогурту...