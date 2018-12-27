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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 481482483484
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 06:20

  Понаехал написав:
  Кискодер написав:
  kozlodoev написав:акурт уже второй раз "уходит", да все никак не уйдет. И никуда он в итоге не денется, так как выепываться - его стиль жизни

а я надеюсь еще поучиться у него

А вот тут не факт, что не уйдёт. Вот может быть как с молодым волнистым попугайчиком... он орет себе, поёт, выпендриватся , а если зеркало ему поставить в клетку, то он коммуницирует только с ним. :)

Тваринка ще з'виться. І викладе тут миттєво десятки постів на тисячі знаків)))) Поки що вона пише в ящик))) про достоїнства і переваги дикої турецької спеки влітку і безводних басейнів узимку))) і готує фото пиріжків і риби))) Наш хвилястий самовпевнений нарцисичний "попугайчик")))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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