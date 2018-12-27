|
|
|
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Чет 24 жов, 2019 06:20
Понаехал написав: Кискодер написав: kozlodoev написав:
акурт уже второй раз "уходит", да все никак не уйдет. И никуда он в итоге не денется, так как выепываться - его стиль жизни
а я надеюсь еще поучиться у него
А вот тут не факт, что не уйдёт. Вот может быть как с молодым волнистым попугайчиком... он орет себе, поёт, выпендриватся , а если зеркало ему поставить в клетку, то он коммуницирует только с ним.
Тваринка ще з'виться. І викладе тут миттєво десятки постів на тисячі знаків)))) Поки що вона пише в ящик))) про достоїнства і переваги дикої турецької спеки влітку і безводних басейнів узимку))) і готує фото пиріжків і риби))) Наш хвилястий самовпевнений нарцисичний "попугайчик")))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 20565
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1150 раз.
- Подякували: 2130 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|4234
|385782
|
Сер 23 жов, 2019 08:35
jump
|
|206
|24844
|
|
|46
|7897
|
|