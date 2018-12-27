Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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"Погода. Барселона, как и Испания, ассоциируется с морем, пляжем и солнцем. Но испанская зима принесла мне первый неприятный сюрприз. Сильные ветра, повышенная влажность и отсутствие отопления в домах превращают зимний период года в самый неприятный. Несмотря на то, что температура за окном не опускается ниже нуля, в неотапливаемой квартире создаётся впечатление, что вы где-то на северном полюсе."
Тепер зрозуміло, чому п.Акурт півроку живе в Туреччині, а півроку шариться по Львову, в пошуках дешевих пиріжків. Очевидно, що в турецьких будинках ситуація з централізованим опаленням - не зовсім проста)))
Кискодер написав:
Frant написав:розказував п.Акурт, і я йому вірю)
не бачу сенсу йому брехати
Так-так! На превеликий жаль, почесний засновник цього форуму, щира, правдива людина з великим серцем - кудись пропав. Перестали з,являтись величезні новини від п.Акурта про бюджетні квартири в Анталії, цікаві повідомлення про турецькі басейни без води.... Зникли фото дешевого йогурту, смаженої риби і оцтовокислого турецького вина, на які пускали слюни деякі напівголодні львівські приймаки.....
Може, з ним щось трапилось??? Хто в курсі? Людині 63 роки - всяке може бути. Інфаркт, інсульт, підступний рачок - і турецька медицина виявилась безсилою??? "Безсілою", як писав можливий небіжчик....
akurt написав:Від безсілля. Я це пояснюю поганим харчуванням.
До речі, тема турецької медицини - фактично не була розкрита нашим знаним фахівцем з міцності вагонів.... А це вельми цікаво і важливо для людей пенсійного віку, яку думають - чи не купити квартирку в Анталії? Щоб на старості років влітку смажитись при 34С біля порожнього безводного басейну в Туреччині, а взимку швендяти по Львову чи Дніпропетровську заради найдешевшого йогурту...
Востаннє редагувалось Frant в Сер 23 жов, 2019 11:19, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant написав:отсутствие отопления в домах превращают зимний период года в самый неприятный. Несмотря на то, что температура за окном не опускается ниже нуля, в неотапливаемой квартире создаётся впечатление, что вы где-то на северном полюсе."
Згадав малі Татри. Почему не стоит обходить вниманием Словакию, что пробовать там из блюд, о термальных источниках, некоторой схожести с крымскими пейзажами (и о схожести с Закарпатьем), а также о главном «гвозде» нашей поездки — Словацком рае! [url]https://medium.com/@a_nomad_in/словакия-почему-стоит-посетить-обделенную-вниманием-страну-часть-первая-7de8681465a9[/url]
Кискодер написав:Згадав малі Татри. Почему не стоит обходить вниманием Словакию, что пробовать там из блюд, о термальных источниках, некоторой схожести с крымскими пейзажами (и о схожести с Закарпатьем), а также о главном «гвозде» нашей поездки — Словацком рае! [url]https://medium.com/@a_nomad_in/словакия-почему-стоит-посетить-обделенную-вниманием-страну-часть-первая-7de8681465a9[/url]
Смотрите как много вы вспоминаете, а так из воспоминаний Анталия, море, +30 ))))) а мир большой )))
Кискодер написав:Згадав малі Татри. Почему не стоит обходить вниманием Словакию, что пробовать там из блюд, о термальных источниках, некоторой схожести с крымскими пейзажами (и о схожести с Закарпатьем), а также о главном «гвозде» нашей поездки — Словацком рае! [url]https://medium.com/@a_nomad_in/словакия-почему-стоит-посетить-обделенную-вниманием-страну-часть-первая-7de8681465a9[/url]
Смотрите как много вы вспоминаете, а так из воспоминаний Анталия, море, +30 ))))) а мир большой )))
Ха! Як би ж то спека в Антальї була би лише 30 градусів))) Влітку, вдень - там в середньому 37С . І ультрафіолет шкварить!
Я зрозумів, що покійний п.Акурт - ще той жук. Впарював людям паскудний неліквідний товар! В принципі, про небіжчиків погано не говорять, тому читаємо Вікіпедію:
"Летние месяцы в Анталье характеризуются очень высокими температурами. Температура в дневное время очень редко опускается ниже +30 °C в тени, однако возможно её повышение вплоть до +45 °C. Из-за высокой влажности эффективная температура в Анталье также очень высокая и делает жару труднопереносимой. Ночью температура в среднем составляет +23 °C, суточные колебания оказываются довольно значительными вследствие стока холодного воздуха с гор и морскому бризу, которые немного усиливают ночную прохладу. Ультрафиолетовый индекс очень высокий и составляет 10-11 в полуденные часы, достигая «экстремального» уровня. Осадки в летние месяцы очень редки. Температура моря составляет +28-29 °С. "
stas_rst написав:Панове, я трохи не в свій город, але читаю гілку, а значить, - читаю і усі коменти, бо інакше - провал і інформаційні білі плями ... отож, пропоную, наголошую - пропоную, від"єднатись (культурно сказав) від пана Акурта і просто читати його пости про теплу Анталію і гостинну Туреччину. Якщо хтось хоче писати всяке лайно на кшталт "то всьо 3,14здьож", "він/ВОНА бреше", "Зе!Бе!Ме! прийде, порядок наведе і т .п.", то заведіть собі блог і пишіть там. Побачите кількість читачів і збагнете свою недолугість. А ще краще, зробіть пачпорт закордонний і поїздіть трошки країнами хоча б ближнього зарубіжжя, подивіться в реалі, як живуть людЕ. І не судіть про Туреччину та інші країни із високим рівнем життя з позиції "я_на_оллінклюзів_їздив, бачив з-за паркану - gavno та Туреччина". Поїдьте без парканів і готелів, поживіть, потратьте грошенята і повертайтесь писати ПРАВДУ. Не захищаю пана Акурта, інколи сам підколюю легенько, коли уже ну дуже гарно пише Але сидячи у своєму Мухосранську, не вчіть жити інших. Для початку, будьте просто культурні. Бо два дні лайна геть не красять ні вас, ні гілку з високим рівнем відвідуваності. Усім дякую. Персонально нікого не мав наміру образити. Все буде Україна. Ну і трішки відпочинку у Туреччині. Вони ще щит Святослава на воротах Царграду не забули генетична пам'ять, щоб їй добре було