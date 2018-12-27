stas_rst написав:

пропоную

Панове, я трохи не в свій город, але читаю гілку, а значить, - читаю і усі коменти, бо інакше - провал і інформаційні білі плями ...отож, пропоную, наголошую -, від"єднатись (культурно сказав) від пана Акурта і просто читати його пости про теплу Анталію і гостинну Туреччину.Якщо хтось хоче писати всяке лайно на кшталт "то всьо 3,14здьож", "він/ВОНА бреше", "Зе!Бе!Ме! прийде, порядок наведе і т .п.", то заведіть собі блог і пишіть там. Побачите кількість читачів і збагнете свою недолугість.А ще краще, зробіть пачпорт закордонний і поїздіть трошки країнами хоча б ближнього зарубіжжя, подивіться в реалі, як живуть людЕ. І не судіть про Туреччину та інші країни із високим рівнем життя з позиції "я_на_оллінклюзів_їздив, бачив з-за паркану - gavno та Туреччина".Поїдьте без парканів і готелів, поживіть, потратьте грошенята і повертайтесь писати ПРАВДУ.Не захищаю пана Акурта, інколи сам підколюю легенько, коли уже ну дуже гарно пишеАле сидячи у своєму Мухосранську, не вчіть жити інших. Для початку, будьте просто культурні. Бо два дні лайна геть не красять ні вас, ні гілку з високим рівнем відвідуваності.Усім дякую. Персонально нікого не мав наміру образити.Все буде Україна. Ну і трішки відпочинку у Туреччині. Вони ще щит Святослава на воротах Царграду не забулигенетична пам'ять, щоб їй добре було