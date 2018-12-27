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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 481482483484
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 07:20

  Понаехал написав:
  rjkz написав: но кто-то на 3 куе умудряется в НЙ прожить

тут интересный график попался "на глаза". Косается немного нашей с вами дискуссии за NY
Зображення
а в этом году налоги еще ввели. :roll:


В мене є кілька знайомих ще з СРСРівських часів, які емігрували в США ще 28-30 років назад. Прості люди. Баптисти. Охоронник і водій. ЗП, відповідно, 1300 і 1800 дол/міс. За ці гроші вони бідують в Америці. Навіть хліб самі печуть з муки, тому що купляти готовий - дорого! Нерухомості не можуть купити. Купляють землю в пригороді і самі будують будинки з фанери і ДСП, по вихідним і вечорами після роботи. Відпустка 10 днів на рік, решта часу - "Арбайтен!". Зуби лікують в Україні.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 07:28

  Frant написав:В мене є кілька знайомих ще з СРСРівських часів, які емігрували в США ще 28-30 років назад. Прості люди. Баптисти. Охоронник і водій. ЗП, відповідно, 1300 і 1800 дол/міс. За ці гроші вони бідують в Америці. Навіть хліб самі печуть з муки, тому що купляти готовий - дорого! Нерухомості не можуть купити. Купляють землю в пригороді і самі будують будинки з фанери і ДСП, по вихідним і вечорами після роботи. Відпустка 10 днів на рік, решта часу - "Арбайтен!". Зуби лікують в Україні.

В целом охотно верю, но уточните их штат проживания. Тут дело вот в чем... буханка хлеба стоит доллар и ее дешевле купить, а вот хорошего хлеба - дешевле спечь :)
Я зуба летаю в Минск лечить. Там же рождён мой ребенок(ещё до США). Украинские врачи потеряли мое доверие ещё когда я в школе учился. То как они косячном со мной на Петра Запорожца.... - в США сидели бы они по тюрьмам.
ПС: у меня отпуск 200 часов в году, но мне повезло . Обычно 2-2.5 недели у людей.
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 07:34

  Понаехал написав:
  Frant написав:В мене є кілька знайомих ще з СРСРівських часів, які емігрували в США ще 28-30 років назад. Прості люди. Баптисти. Охоронник і водій. ЗП, відповідно, 1300 і 1800 дол/міс. За ці гроші вони бідують в Америці. Навіть хліб самі печуть з муки, тому що купляти готовий - дорого! Нерухомості не можуть купити. Купляють землю в пригороді і самі будують будинки з фанери і ДСП, по вихідним і вечорами після роботи. Відпустка 10 днів на рік, решта часу - "Арбайтен!". Зуби лікують в Україні.

В целом охотно верю, но уточните их штат проживания. Тут дело вот в чем... буханка хлеба стоит доллар и ее дешевле купить, а вот хорошего хлеба - дешевле спечь :)
Я зуба летаю в Минск лечить. Там же рождён мой ребенок(ещё до США). Украинские врачи потеряли мое доверие ещё когда я в школе учился. То как они косячном со мной на Петра Запорожца.... - в США сидели бы они по тюрьмам.
ПС: у меня отпуск 200 часов в году, но мне повезло . Обычно 2-2.5 недели у людей.

Я не знаю, який штат США. Треба питати у однокласника, то його родичі. Потім відпишусь.


В мене люди в приват-повідомленнях цікавляться фесбуком нашого вагоновожатого, Віктора Семеновича, спеца по Турції.
Чи не можна десь дати контакт? І відправити мені в приват-повідомленнях?
Можливо, дехто бажає купити квартиру в Анталії)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 07:47

  Frant написав:[
Я не знаю, який штат США. Треба питати у однокласника, то його родичі. Потім відпишусь.


В мене люди в приват-повідомленнях цікавляться фкйсбуком нашого вагоновожатого, Віктора Семеновича, спеца по Турції.
Чи не можна десь дати контакт?
Можливо, дехто бажає купити квартиру в Анталії)))

Просто если они небогато живут, то стоит переезжать на юг, как я. Скромному человеку тут выжить проще :)
По поводу Семеныча, я не располагаю достоверное информацией, а имею лишь мои наблюдения и смутные догадки других форумчан, которые не перепроверял да и не буду. Не до этого как-то
ПС для визуальной идентификации можете глянуть 51ю страницу данной ветки :)
По фото найти человека - не проблема :)
Понаехал
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  #<1 ... 481482483484
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