Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав: но кто-то на 3 куе умудряется в НЙ прожить
тут интересный график попался "на глаза". Косается немного нашей с вами дискуссии за NY а в этом году налоги еще ввели.
В мене є кілька знайомих ще з СРСРівських часів, які емігрували в США ще 28-30 років назад. Прості люди. Баптисти. Охоронник і водій. ЗП, відповідно, 1300 і 1800 дол/міс. За ці гроші вони бідують в Америці. Навіть хліб самі печуть з муки, тому що купляти готовий - дорого! Нерухомості не можуть купити. Купляють землю в пригороді і самі будують будинки з фанери і ДСП, по вихідним і вечорами після роботи. Відпустка 10 днів на рік, решта часу - "Арбайтен!". Зуби лікують в Україні.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant написав:В мене є кілька знайомих ще з СРСРівських часів, які емігрували в США ще 28-30 років назад. Прості люди. Баптисти. Охоронник і водій. ЗП, відповідно, 1300 і 1800 дол/міс. За ці гроші вони бідують в Америці. Навіть хліб самі печуть з муки, тому що купляти готовий - дорого! Нерухомості не можуть купити. Купляють землю в пригороді і самі будують будинки з фанери і ДСП, по вихідним і вечорами після роботи. Відпустка 10 днів на рік, решта часу - "Арбайтен!". Зуби лікують в Україні.
В целом охотно верю, но уточните их штат проживания. Тут дело вот в чем... буханка хлеба стоит доллар и ее дешевле купить, а вот хорошего хлеба - дешевле спечь Я зуба летаю в Минск лечить. Там же рождён мой ребенок(ещё до США). Украинские врачи потеряли мое доверие ещё когда я в школе учился. То как они косячном со мной на Петра Запорожца.... - в США сидели бы они по тюрьмам. ПС: у меня отпуск 200 часов в году, но мне повезло . Обычно 2-2.5 недели у людей.
Frant написав:В мене є кілька знайомих ще з СРСРівських часів, які емігрували в США ще 28-30 років назад. Прості люди. Баптисти. Охоронник і водій. ЗП, відповідно, 1300 і 1800 дол/міс. За ці гроші вони бідують в Америці. Навіть хліб самі печуть з муки, тому що купляти готовий - дорого! Нерухомості не можуть купити. Купляють землю в пригороді і самі будують будинки з фанери і ДСП, по вихідним і вечорами після роботи. Відпустка 10 днів на рік, решта часу - "Арбайтен!". Зуби лікують в Україні.
В целом охотно верю, но уточните их штат проживания. Тут дело вот в чем... буханка хлеба стоит доллар и ее дешевле купить, а вот хорошего хлеба - дешевле спечь Я зуба летаю в Минск лечить. Там же рождён мой ребенок(ещё до США). Украинские врачи потеряли мое доверие ещё когда я в школе учился. То как они косячном со мной на Петра Запорожца.... - в США сидели бы они по тюрьмам. ПС: у меня отпуск 200 часов в году, но мне повезло . Обычно 2-2.5 недели у людей.
Я не знаю, який штат США. Треба питати у однокласника, то його родичі. Потім відпишусь.
В мене люди в приват-повідомленнях цікавляться фесбуком нашого вагоновожатого, Віктора Семеновича, спеца по Турції. Чи не можна десь дати контакт? І відправити мені в приват-повідомленнях? Можливо, дехто бажає купити квартиру в Анталії))) _______________
Є інформація, що наш пацієнт видалив(чи сховав) всі сторінки свого Фейсбука)))) Засцяв, херой)))
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 25 жов, 2019 08:49, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant написав:[ Я не знаю, який штат США. Треба питати у однокласника, то його родичі. Потім відпишусь.
В мене люди в приват-повідомленнях цікавляться фкйсбуком нашого вагоновожатого, Віктора Семеновича, спеца по Турції. Чи не можна десь дати контакт? Можливо, дехто бажає купити квартиру в Анталії)))
Просто если они небогато живут, то стоит переезжать на юг, как я. Скромному человеку тут выжить проще По поводу Семеныча, я не располагаю достоверное информацией, а имею лишь мои наблюдения и смутные догадки других форумчан, которые не перепроверял да и не буду. Не до этого как-то ПС для визуальной идентификации можете глянуть 51ю страницу данной ветки По фото найти человека - не проблема
Головне, щоб молода дівиця-мандрівниця-фотоблогер Катя не підробляла іншими сумнівними справами:
"смерть звезды соцсетей, вероятнее всего, стала следствием ее двойной жизни. Екатерина долгое время встречалась с обеспеченным молодым человеком, благодаря которому как сыр в масле каталась, — однако параллельно не отказывала во внимании и другим ухажерам; по некоторым сведениям, ее фото даже можно найти на сайтах, посвященных эскорт-услугам.
Судя по всему, обманутый партнер каким-то образом узнал про то, что его нагло обманывают, и решил отомстить."
akurt написав:Пан Долярчик! У нас туту чудная ветка! не мальчик... Эх, Валюша-Валюша, где же ты сейчас, моя Пенелопа... Вокруг - сплошная красота... - уселся в раскладной шезлонг - отбился от атак немых немтуров, которые О СЕБЕ и полтора слова сказать не могут, и смотрю, как у ног девчата резвятся и визжат! ...
Селёдка тогда клевала хорошо. Нет повести печальнее на свете,чем повесть про мужчинку в бабьем лете
akurt написав:Эх, девчата, после того что было вчера вечером и ночью, даже с утра обычного morning wood не было - так что резвитесь пока безопасно, до вечера, за попки щипать не буду...
Наш 63-річний вагоновожатий споживає сильденафіл у великих кількостях???? Пане Акурт, з цим треба бути обережним, тому що інгібітори фосфодіестерази тип V - погано впливають на артеріальний тиск)))) Тим більше, в умовах 35-градусної спеки.
akurt написав:Итак, берем классического клалированного пустобреха - того, что наконец-то признался, что он из славного Харькова. Вы же заметили, что при попытке спросить у самых УМНЫХ, откуда они, или чем занимаются, по какой специальности работают - сразу уходят на дно болота и пукаюттам так тихо, что даже бульбы на оперхность болота не выходят. Я думаю, вы таких бы продавцов выгоняли бы в шею. Ни рыба, ни мясо...
Звісно, майже всі хочуть писати анонімно. А не бахвалитись фото пиріжків та турецького моря у Фейсбуку. А потім бути ідентифікованим як дипломований спеціаліст з Дніпра, к.т.н. з міцності вагонів - і стирати свої сторінки в Фейсбуку і мовчати на форумі, як небіжчик(((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців