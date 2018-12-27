Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав: но кто-то на 3 куе умудряется в НЙ прожить
тут интересный график попался "на глаза". Косается немного нашей с вами дискуссии за NY а в этом году налоги еще ввели.
В мене є кілька знайомих ще з СРСРівських часів, які емігрували в США ще 28-30 років назад. Прості люди. Баптисти. Охоронник і водій. ЗП, відповідно, 1300 і 1800 дол/міс. За ці гроші вони бідують в Америці. Навіть хліб самі печуть з муки, тому що купляти готовий - дорого! Нерухомості не можуть купити. Купляють землю в пригороді і самі будують будинки з фанери і ДСП, по вихідним і вечорами після роботи. Відпустка 10 днів на рік, решта часу - "Арбайтен!". Зуби лікують в Україні.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant написав:В мене є кілька знайомих ще з СРСРівських часів, які емігрували в США ще 28-30 років назад. Прості люди. Баптисти. Охоронник і водій. ЗП, відповідно, 1300 і 1800 дол/міс. За ці гроші вони бідують в Америці. Навіть хліб самі печуть з муки, тому що купляти готовий - дорого! Нерухомості не можуть купити. Купляють землю в пригороді і самі будують будинки з фанери і ДСП, по вихідним і вечорами після роботи. Відпустка 10 днів на рік, решта часу - "Арбайтен!". Зуби лікують в Україні.
В целом охотно верю, но уточните их штат проживания. Тут дело вот в чем... буханка хлеба стоит доллар и ее дешевле купить, а вот хорошего хлеба - дешевле спечь Я зуба летаю в Минск лечить. Там же рождён мой ребенок(ещё до США). Украинские врачи потеряли мое доверие ещё когда я в школе учился. То как они косячном со мной на Петра Запорожца.... - в США сидели бы они по тюрьмам. ПС: у меня отпуск 200 часов в году, но мне повезло . Обычно 2-2.5 недели у людей.
Frant написав:[ Я не знаю, який штат США. Треба питати у однокласника, то його родичі. Потім відпишусь.
В мене люди в приват-повідомленнях цікавляться фкйсбуком нашого вагоновожатого, Віктора Семеновича, спеца по Турції. Чи не можна десь дати контакт? Можливо, дехто бажає купити квартиру в Анталії)))
Просто если они небогато живут, то стоит переезжать на юг, как я. Скромному человеку тут выжить проще По поводу Семеныча, я не располагаю достоверное информацией, а имею лишь мои наблюдения и смутные догадки других форумчан, которые не перепроверял да и не буду. Не до этого как-то ПС для визуальной идентификации можете глянуть 51ю страницу данной ветки По фото найти человека - не проблема
Головне, щоб молода дівиця-мандрівниця-фотоблогер Катя не підробляла іншими сумнівними справами:
"смерть звезды соцсетей, вероятнее всего, стала следствием ее двойной жизни. Екатерина долгое время встречалась с обеспеченным молодым человеком, благодаря которому как сыр в масле каталась, — однако параллельно не отказывала во внимании и другим ухажерам; по некоторым сведениям, ее фото даже можно найти на сайтах, посвященных эскорт-услугам.
Судя по всему, обманутый партнер каким-то образом узнал про то, что его нагло обманывают, и решил отомстить."
О Болгарии сложено много историй, стереотипов и мифов. Перед покупкой для сына,а не в аренду считаю необходимым посетить Болгарию с разведывательной миссией,помотреть,пощупать.В Украине есть только "болгарки" (УШМ).Может кто подскажет ньюансы,заграница ли Болгария? Мелочиться не буду,но и марнотратить не охота. https://medium.com/@a_nomad_in/отдых-в-болгарии-мифы-о-16-й-республике-ссср-и-реальность-55d4c664e536
... я щось не бачив жодних доказів ідентифікації? - чи то на слово всі тут вірять? - де зв'язок між тими всіма людьми, що тут описувалось/викладались відео і п. Акуртом?
- на відео, що раніше тут викладалось(вже стерто) - лише місцина(райончик) той, про який описував п. Акурт..... - ну то що тут такого, що якісь люди живуть в тому райончику?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
... я щось не бачив жодних доказів ідентифікації? - чи то на слово всі тут вірять? - де зв'язок між тими всіма людьми, що тут описувалось/викладались відео і п. Акуртом?
- на відео, що раніше тут викладалось(вже стерто) - лише місцина(райончик) той, про який описував п. Акурт..... - ну то що тут такого, що якісь люди живуть в тому райончику?
Долярчик, ти ж пив пиво у Львові з Віктором Семеновичем??? Доцентом залізничних наук? І спілкувався з ним про турецьку нерухомість в Анталії? Чи ти хотів продати йому б/в велосипед????
akurt написав:
roberto dark написав:akurt Шановний, який завжди виключно правду матку рубає, навіщо вводите людей в оману рекламуючи апартаменти в турції 83 м кв.по ціні 40 000 долларів, якщо на сайті забудовника http://www.rengiantalya.com/ продаються не меньш ніж за 49 000 євро!!! Привіт "сину турецькопідданого"
Ви для того і читаєте цю гілку, щоби дізнатися ВІД МЕНЕ справжні ціни на нерухомість, а не у посередника. Отак, шановний, і попадетеся ЛЕГКО на посередників. Хі-хі-хі... і заплатите 49 000 ойро там, де продається за 40 000 доларів. .
(прошу модераторів не роглядати як рекламу - я спеціально не давав раніше телефони, щоби не порушувати Правила форуму, але ж бачите як воно...)
akurt написав:Вихідні дані: - я не ріелтор, нічого не продаю
Все таки пан Акурт понаписував колізій - та й щез, як дим)))) "Неріелтор", який пропонує купити курортну нерухомість в Анталії, тому що "у нього дешевше"))))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців