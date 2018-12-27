Додано: П'ят 25 жов, 2019 17:09

Frant написав: Понаехал написав: rjkz написав: но кто-то на 3 куе умудряется в НЙ прожить но кто-то на 3 куе умудряется в НЙ прожить

тут интересный график попался "на глаза". Косается немного нашей с вами дискуссии за NY



а в этом году налоги еще ввели. тут интересный график попался "на глаза". Косается немного нашей с вами дискуссии за NYа в этом году налоги еще ввели.



В мене є кілька знайомих ще з СРСРівських часів, які емігрували в США ще 28-30 років назад. Прості люди. Баптисти. Охоронник і водій. ЗП, відповідно, 1300 і 1800 дол/міс. За ці гроші вони бідують в Америці. Навіть хліб самі печуть з муки, тому що купляти готовий - дорого! Нерухомості не можуть купити. Купляють землю в пригороді і самі будують будинки з фанери і ДСП, по вихідним і вечорами після роботи. Відпустка 10 днів на рік, решта часу - "Арбайтен!". Зуби лікують в Україні. В мене є кілька знайомих ще з СРСРівських часів, які емігрували в США ще 28-30 років назад. Прості люди. Баптисти. Охоронник і водій. ЗП, відповідно, 1300 і 1800 дол/міс. За ці гроші вони бідують в Америці. Навіть хліб самі печуть з муки, тому що купляти готовий - дорого! Нерухомості не можуть купити. Купляють землю в пригороді і самі будують будинки з фанери і ДСП, по вихідним і вечорами після роботи. Відпустка 10 днів на рік, решта часу - "Арбайтен!". Зуби лікують в Україні.

ЭЭЭЭЭ.....в одной неделе 40 рабочих часов, в месяце примерно 176 рабочих часов, в НЙ зарплата меньше которой платить ЗАПРЕЩЕНО, 15 долларов в час, 176х15=2640. Потом с этого надо будет заплатить такс, но потом налоговая пришлет обратно чек на едва-ли не бОльшую сумму. Поэтому как-то про 1300 или 1800 не слишком ...разве что они парт тайм работают или официантами (едва-ли не единственная профессия, которым можно платить ниже минималки, но там 15-20% чаевыми от суммы заказа оставляют...где-то это около 200 баксов в день получается, но где-то и ничего). Пусть попробуют найти другую работу - в США сейчас самый низкий уровень безработицы за последние 50+ лет. Хлеб дорогой - буханка 2,5-3 бакса. Но если они голодают, то пусть попросят у государства фуд-стемпы. Этим пользуются и бедные и порой не совсем бедные люди. И даже некоторые совсем не бедные. Кроме того, есть благотворительные фонды, которые кормят нуждающихся, предоставляют продукты. В США многие исповедуют правило, что если просят деньги, то дать или не дать или не дать, но если просят еду, то не отказывают. Это на случай, если у Ваших друзей все действительно так плохо. Не знаю, может их религиозная позиция не позволяет им пользоваться добротой других людей, фондов или государства, но тогда это только их случай. Я тоже знаю человека, который живет там с начала 80-х, получает маленькую пенсию, не обращается ни за какой помощью и еще и помогает окружающим. Очень религиозный человек. Но не все такие.