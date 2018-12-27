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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 482483484485
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 14:26

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Frant написав:На жаль....

Фото фіскальних чеків вже не буде.Камери кругом...навіть в консульстві https://www.facebook.com/ukrainianconsu ... =3&theater

Усі звернення приймаються на ел адресу registrationku@outlook.com :wink:


Долярчик В ночь с 26 на 27 октября в 4 часа утра стрелки часов нужно перевести на час назад.Только дураки могут думать что отрезав метр одеяла с верху,и пришив его к низу,оно стало длиннее....Шыкидым :!:
https://www.youtube.com/watch?v=FzIsqXBP1v0
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 16:53

  Понаехал написав:
  rjkz написав: но кто-то на 3 куе умудряется в НЙ прожить

тут интересный график попался "на глаза". Косается немного нашей с вами дискуссии за NY
Зображення
а в этом году налоги еще ввели. :roll:


В НЙ примерно 80-90% недвиги - это старый или очень старый фонд, но сейчас пытаются то там то тут всунуть монолитно каркасные билдинги типа авалонов. И когда всовывают то ценник в них на 30-50-100%% выше окресных "хрущей". И они входят в статистику. А потом это тянет вверх и "хрущи". Этот-же механизм работает и на примере Киева.
В Манхеттене практически не осталось земли под новое строительство, поэтому нечему особо тянуть маркет вверх. Но вакантность жилья крайне низкая, а вот офисов под лиз дофига. Чем это объяснить - не могу сказать, возможно, в какой-то момент рынок запрашивал слишком большой объем деловой недвиги и она была создана, а потом спрос упал, а недвига осталась. Разнонаправленность этих двух типов можно объяснить тем, что бизнес преимущественно местный, а жилье снимают все, в том числе туристы, эмигранты, гастрабайтеры и пр. НЙ - ворота США.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 17:09

  Frant написав:
  Понаехал написав:
  rjkz написав: но кто-то на 3 куе умудряется в НЙ прожить

тут интересный график попался "на глаза". Косается немного нашей с вами дискуссии за NY
Зображення
а в этом году налоги еще ввели. :roll:


В мене є кілька знайомих ще з СРСРівських часів, які емігрували в США ще 28-30 років назад. Прості люди. Баптисти. Охоронник і водій. ЗП, відповідно, 1300 і 1800 дол/міс. За ці гроші вони бідують в Америці. Навіть хліб самі печуть з муки, тому що купляти готовий - дорого! Нерухомості не можуть купити. Купляють землю в пригороді і самі будують будинки з фанери і ДСП, по вихідним і вечорами після роботи. Відпустка 10 днів на рік, решта часу - "Арбайтен!". Зуби лікують в Україні.


ЭЭЭЭЭ.....в одной неделе 40 рабочих часов, в месяце примерно 176 рабочих часов, в НЙ зарплата меньше которой платить ЗАПРЕЩЕНО, 15 долларов в час, 176х15=2640. Потом с этого надо будет заплатить такс, но потом налоговая пришлет обратно чек на едва-ли не бОльшую сумму. Поэтому как-то про 1300 или 1800 не слишком ...разве что они парт тайм работают или официантами (едва-ли не единственная профессия, которым можно платить ниже минималки, но там 15-20% чаевыми от суммы заказа оставляют...где-то это около 200 баксов в день получается, но где-то и ничего). Пусть попробуют найти другую работу - в США сейчас самый низкий уровень безработицы за последние 50+ лет. Хлеб дорогой - буханка 2,5-3 бакса. Но если они голодают, то пусть попросят у государства фуд-стемпы. Этим пользуются и бедные и порой не совсем бедные люди. И даже некоторые совсем не бедные. Кроме того, есть благотворительные фонды, которые кормят нуждающихся, предоставляют продукты. В США многие исповедуют правило, что если просят деньги, то дать или не дать или не дать, но если просят еду, то не отказывают. Это на случай, если у Ваших друзей все действительно так плохо. Не знаю, может их религиозная позиция не позволяет им пользоваться добротой других людей, фондов или государства, но тогда это только их случай. Я тоже знаю человека, который живет там с начала 80-х, получает маленькую пенсию, не обращается ни за какой помощью и еще и помогает окружающим. Очень религиозный человек. Но не все такие.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 05:43

Для Rjkz.

Мої знайомі пролетарі в Америці не голодують. Чому ви так вирішили???
Просто на ЗП 1300-1800 Дол/міс в Америці люди можуть собі дозволити приблизно стільки ж, скільки в Україні на ЗП 10 000 грн/міс. Ну, може трохи більше))))Про купівлю нерухомості, особливо на курортах - не може бути мови.
----

Обліківка Акурт, схоже, строчить на іншій гілці. Суть і стиль - ті ж самі. Правда, менше хизування, дешевих понтів і нарцисизму. І фото пиріжків і свинини вже виставляє)))
Наш вагоновожатий)))

Інвестуємо в нерухомість закордоном
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 09:37

  Frant написав:Для Rjkz.

Мої знайомі пролетарі в Америці не голодують. Чому ви так вирішили???
Просто на ЗП 1300-1800 Дол/міс в Америці люди можуть собі дозволити приблизно стільки ж, скільки в Україні на ЗП 10 000 грн/міс. Ну, може трохи більше))))Про купівлю нерухомості, особливо на курортах - не може бути мови.
----

Обліківка Акурт, схоже, строчить на іншій гілці. Суть і стиль - ті ж самі. Правда, менше хизування, дешевих понтів і нарцисизму. І фото пиріжків і свинини вже виставляє)))
Наш вагоновожатий)))

Інвестуємо в нерухомість закордоном


Франт, спасибо за рекламу)))

Слушай, профессор, как тебе с укр. университетской зарплатой удалось поиметь в Киеве хрущики у метро? Я ответ знаю - взятки. Но хотелось бы каминг аут получить.

зы. Не понимаю, как может нравится платить 20% ндс на продукты, тогда как во всем мире 0%, 5%, 8%.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 09:50

  change_pm написав:
  Frant написав:Для Rjkz.

Мої знайомі пролетарі в Америці не голодують. Чому ви так вирішили???
Просто на ЗП 1300-1800 Дол/міс в Америці люди можуть собі дозволити приблизно стільки ж, скільки в Україні на ЗП 10 000 грн/міс. Ну, може трохи більше))))Про купівлю нерухомості, особливо на курортах - не може бути мови.
----

Обліківка Акурт, схоже, строчить на іншій гілці. Суть і стиль - ті ж самі. Правда, менше хизування, дешевих понтів і нарцисизму. І фото пиріжків і свинини вже виставляє)))
Наш вагоновожатий)))

Інвестуємо в нерухомість закордоном


Франт, спасибо за рекламу)))

Слушай, профессор, как тебе с укр. университетской зарплатой удалось поиметь в Киеве хрущики у метро? Я ответ знаю - взятки. Но хотелось бы каминг аут получить.

зы. Не понимаю, как может нравится платить 20% ндс на продукты, тогда как во всем мире 0%, 5%, 8%.

Вікторе Семеновичу, Ви такий смішний в своїй однобокості)))
Я жодного дня не працював викладачем. Ні у ВУЗі, ні в школі, ні деінде! Жодного! Мій педстаж = нуль! А Ви скільки років викладали в ДІІЗТ??? Тому не треба свої вади на мене апроксиміювати)))

Давайте чешіть далі про турецьку і польську нерухомість і оселедці))) тільки правдиво!


P.S.Гроші можна заробити на біржових іграх, спекуляціях дорогоцінними металами, акціями і т.п. Ви ж неначе фаховий математик???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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