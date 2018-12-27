Я сподіваюсь, він скоро напише.
Особисто я вважаю його досить авторитеним фахівцем з Польщі.
Головне - що не теоретик, а практик.
Своє бачення написав вище.
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Додано: Сер 30 жов, 2019 17:03
Я сподіваюсь, він скоро напише.
Особисто я вважаю його досить авторитеним фахівцем з Польщі.
Головне - що не теоретик, а практик.
Своє бачення написав вище.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
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