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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 486487488489
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 17:03

Я сподіваюсь, він скоро напише.
Особисто я вважаю його досить авторитеним фахівцем з Польщі.
Головне - що не теоретик, а практик.
Своє бачення написав вище.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
akurt
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