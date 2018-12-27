Обов'язково пишіть ще!
Думка "досить авторитетного фахівця" з вул.Гаражної про анатолійську і польську нерухомість - надзвичайно цінна для нас!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 жов, 2019 22:35
Обов'язково пишіть ще!
Думка "досить авторитетного фахівця" з вул.Гаражної про анатолійську і польську нерухомість - надзвичайно цінна для нас!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 30 жов, 2019 22:51
Спека 42-48 градусів в тіні плюс надлишок УФ-випромінення - то чудовий відпочинок! Зразу після курорту - можна йти до лікарів!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 31 жов, 2019 00:48
Франт, а что вы не ответили в соседней ветке? Говорят вы брехло и сепар.....?
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