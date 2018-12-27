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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 486487488489
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 22:35

  akurt написав:Я сподіваюсь, він скоро напише.
Особисто я вважаю його досить авторитеним фахівцем з Польщі.
Головне - що не теоретик, а практик.
Своє бачення написав вище.

Обов'язково пишіть ще!
Думка "досить авторитетного фахівця" з вул.Гаражної про анатолійську і польську нерухомість - надзвичайно цінна для нас!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 22:51

  jump написав:
  akurt написав:Для справки: сейчас в Анталии +24, днем ожидается +26, вода в море +27 (по моим ощущениям).


цьогорічне літо та осінь - нижча температура ніж минулого року і особливо позаминулого.

у серпні 2017р. у Сіде було від +42 до + 48:-)

цього року максимум, що застав у серпні - + 42

Спека 42-48 градусів в тіні плюс надлишок УФ-випромінення - то чудовий відпочинок! Зразу після курорту - можна йти до лікарів!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 00:48

  Frant написав:
  akurt написав:Я сподіваюсь, він скоро напише.
Особисто я вважаю його досить авторитеним фахівцем з Польщі.
Головне - що не теоретик, а практик.
Своє бачення написав вище.

Обов'язково пишіть ще!
Думка "досить авторитетного фахівця" з вул.Гаражної про анатолійську і польську нерухомість - надзвичайно цінна для нас!

Франт, а что вы не ответили в соседней ветке? Говорят вы брехло и сепар.....?
lejko_vit
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