Додано: Сер 30 жов, 2019 15:18

Приємно відмітити, що пани інтересуються Анталією...

Той, що ліворуч - наш українець - киянин ніби-то - раніше мешкав неподілік від мене не в дуже новому будинку на верхньому поверсі - я з ним особисто не знайомий і не зустрічався, але інколи дивився його цікаві репортажі.

Дивлячись на його репортажі, можна зрозуміти, що він переїхав з Анталії в Аланію.

Того, що праворуч - не знаю.



Інтересний факт: вчора в Туреччині національне свято було - День республіки - так ось по одній з вулиць п ройшов парад української діаспори - будо дуже незвично: несли спочатку прапор Турецької республіки - потім - прапор України (!!!) потім йшли барабанщики, а потім наші українці.

Я участі не приймав - весь час зайнятий із гостями з України - і навіть сьогодні на 13-00 відвіз їх саме у згаданий тут Хамам, але в Анталії.



Друге посилання - на ріелторську БІДНЕНЬКУ контору, яка - як я подивився - спеціалізується на вторинному ринку.

Все що у них виставлено, не раджу навіть дивитися - щось стареньке таке...

Я вже викладав тут раніше - зі рік тому - "Інструкцію" що і як треба дивитися самому, обираючти житло - повторювати не буду.

Тиждень тому був мій репортаж щось на кшалт "ЩО не треба купувати в Анталії" - я текст сам видалив, щоби не заважати флудерам.

Тезісно:

- як тільки почули, що ріелтор - росіянка - тікати і не обертатися. Як правило - вийшла заміж за турка та той зняв їй кімнату під ріелтесрьку контору. Зазвичай "накручує" зверху тисяч 10 ойро, тому що орієнтується на покупця-росіянина, ті багатші за наших. Знаю тільки одну ріелтора-жінку, що хоче зверху зовсім мало - 1000 доларів. Спеціалізується тільки на дешевих варіантах для недосвідчених покупців. "Втирает" класно.

- турок-ріелтор-одинак зазвичай "накручує" зверху 10 000 лір або приблизно 2 000 доларів.

- турки-ріелтори із "солідної контори" зазвичай накручують зверху до 50 000 лір або приблизно 10 000 доларів незалежноно від вартості квартири. Цікаво, що будуть вас возити на білому Мерседесі.

Востаннє редагувалось akurt в Сер 30 жов, 2019 15:36, всього редагувалось 1 раз.

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