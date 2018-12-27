Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Приємно відмітити, що пани інтересуються Анталією... Той, що ліворуч - наш українець - киянин ніби-то - раніше мешкав неподілік від мене не в дуже новому будинку на верхньому поверсі - я з ним особисто не знайомий і не зустрічався, але інколи дивився його цікаві репортажі. Дивлячись на його репортажі, можна зрозуміти, що він переїхав з Анталії в Аланію. Того, що праворуч - не знаю.
Інтересний факт: вчора в Туреччині національне свято було - День республіки - так ось по одній з вулиць пройшов парад української діаспори - будо дуже незвично: несли спочатку прапор Турецької республіки - потім - прапор України (!!!) потім йшли барабанщики, а потім наші українці. Я участі не приймав - весь час зайнятий із гостями з України - і навіть сьогодні на 13-00 відвіз їх саме у згаданий тут Хамам, але в Анталії.
Друге посилання - на ріелторську БІДНЕНЬКУ контору, яка - як я подивився - спеціалізується на вторинному ринку. Все що у них виставлено, не раджу навіть дивитися - щось стареньке таке... Я вже викладав тут раніше - зі рік тому - "Інструкцію" що і як треба дивитися самому, обираючти житло - повторювати не буду. Тиждень тому був мій репортаж щось на кшалт "ЩО не треба купувати в Анталії" - я текст сам видалив, щоби не заважати флудерам. Тезісно: - як тільки почули, що ріелтор - росіянка - тікати і не обертатися. Як правило - вийшла заміж за турка та той зняв їй кімнату під ріелтесрьку контору. Зазвичай "накручує" зверху тисяч 10 ойро, тому що орієнтується на покупця-росіянина, ті багатші за наших. Знаю тільки одну ріелтора-жінку, що хоче зверху зовсім мало - 1000 доларів. Спеціалізується тільки на дешевих варіантах для недосвідчених покупців. "Втирает" класно. - турок-ріелтор-одинак зазвичай "накручує" зверху 10 000 лір або приблизно 2 000 доларів. - турки-ріелтори із "солідної контори" зазвичай накручують зверху до 50 000 лір або приблизно 10 000 доларів незалежноно від вартості квартири. Цікаво, що будуть вас возити на білому Мерседесі.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 30 жов, 2019 15:36, всього редагувалось 1 раз.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
Українцю важко це й уявити, але в 100% випадків квартири продаються забудовником за принципом "вселяйся та живи". Повністю зроблений ремонт в квартирі: - вхідні двері - сейфового типу як правило під два замки. - стіни пофарбовані якісними фарбами, які дозволяють їх при необхідності мити, останнім часом - не тільки білого кольору, а кремового або сірого. Ніяких шпалер. - як правило на підлозі - ламінат, рідко можна зустріти паркету дошку. - плінтуси по всій квартирі. - міжкімнатні якісні двері з фурнітурою. - освітлення як правило за допомогою електронних стрічок. Інколи зустрічаєтся посередині кімнати додатково заготовка під люстру. - вся електрична арматура: розетки та вимикачі, заведені кабелі інтернету та кабельного безкоштовного ТВ. - кольорий домофон. Поштові скриньки. - меблі в прихожій. - меблі в кухні із вбудованою технікою: витяжка, варочна поверхня під газ, елекрична духова шафа. Остннім часом - найчастіше фірми Siemens. Під посудомийну машину - місце із підводом води, її відведенням та елекрична розетка. - електричні зовнішні жалюзі на вікнах (не завжди на всіх - у спальні та в кухні можуть бути з механічним приводом). - кондиціонери у всіх кімнатах (не завжди, в 50% випадках - проведені під кондиціонер всі комунікації, треба тільки встановити зовнішній та внутрішній блоки, вартість кондиціонерів приблизно 2000-2400 лір або 8000-10000 грвиень). - повністю готові душові та санвузли. При цому сантехніка провідних фірм, наприклад Ганс Гроє. Як правило, ванни не встановлюють. Під пральну машину - готові виводи та електрика. В санвузлі не завжди, але вже встановлені трмачі туалетного паперу та необхідні гачки. ЗАВЖДИ унітази із вмонтованим гігієнічним душем. У 50% випадків - на даху - сонячні колектори для отримання безкоштовно гарячої води. - повністью готові балкони: плитка на підлозі та стінах, оздоблення натуральним мармуром та перилами із анодованого металу. Як правило, балкон не має додатковго остеклення вище перил, нижче пери - загартоване скло. На балкон завжди виведено кран з водою та є випуск води у каналізацію. Є освітленняі розетка. Вартість застетеклання балкона із панелів загартованого скла - приблизно 600 доларів за балкон 2,5х2 метра. Панелі складуються "гармошкою" і можна повністю відкрити балкон. Скло має властивість таку, що НЕ видно зовні, що діється на балконі. - газ заведений в квартиру в 50% випадків. - плавальний басейн для мешканців із душовим блоком та шезлонгами. - альтанка біля басейна (не завжди). - ландшафтний дизайн території. - парковка на території (підземний паркінг - не завжди, взагалі, якщо є - входить у вартість квартири).
Треба докупити: - холодильник - двокамерний приблизно 2000-4500 лір (4500 - великий Самсунг) - від 8000 до 18000 гривень. ціни такі ж, як в Україні). - пральну машину та посудомийну машину - орієнтир цін 1000 - 2500 лір або 4000-10000 гривень. - диван-кровать у салон - середня вартість 2 000 лір або 8 000 гривень. - двоспальне ліжко у спальню - зазвичай вартість бази+матрац приблизно 2500-3000 лір або до 12 000 гривень разом із якісним матрацем завтовшки в 30 см. В цьосу включена вартість матрацу - 1000 лір або 4 200 гривень. - крісло - зазвичай беруть в комплекті із диваном - орієнтир - 500-900 лір або 2000 - 4000 гривень. - стіл та стільці на кухню/салон - комплект стіл (розсувний) та 4 стільця приблизно 2000 лір або 8000 гривень. - ковдри в салон та в спальню - від 100 до 450 лір або від 400 до 1800 гривень. - подушки в спальню - від 10 лір (40 гривень). - комплекти постільної білизни на двоспальне ліжко - САТИН (!!!) - приблизно 250-450 лір або 1000 - 1800 гривень комплект. - шафа платяна в спальню 250-1000-2000 лір або 1000-4000-8000 гривень. - крісла на балкон - приблизно 40 лір або 160 гривень. - стіл для ранішньої кави на балкон - 150 лір або 600 гривень. - комплект штор на вікна (у половині випадків вже встановлені карнизи) - приблизно 1000 лір або 4 000 гривень. - кавоварка електрична - 30 лір або 120 гривень. - посуд в кухню - всі "принади" приблизно по 30-40 лір або по 120-160 гривень. - комплект бокалів під шампанське або під вино (6 бокалів) - 25 лір або 100 гривень. - шампанське на "входини" - 45 лір або 180 гривень. - вино для панянок на "входини" - 25-45 лір або 100-180 гривень. Меблі рекомендую брати тільки тут: https://www.istikbal.com.tr/en/bedrooms Від цієї фірми комплект меблів у 3-кімнатну квартиру ("2+1") - приблизно 15 000 лір або 60 000 - 65 000 гривень. Доставка в квартиру та встановлення - безкоштовно.
P.S. При рохрахунках взято умовно для "швидкого підрахунку" 1 ліра - 4 гривні. Більш точно: 24,90/5,72=4,35 гривні.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 30 жов, 2019 16:33, всього редагувалось 1 раз.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
...щось, пана Сінуса тут давно не було.... - але я згадав, що він у Польщі купує ДЛЯ ОРЕДИ, а не ДЛЯ СЕБЕ квартири..... - а так би було цікаво порівняти його комфорт проживання в Польщі(ну там комуналь/медицина/продукти/пальне....... а також, комфортні погодні умови) з паном Акуртом...
- але, напевно порівняння, все одно, буде "не коректним", так як в Польщі - НЕМАЄ МОРЯ!(ще й теплесенького! )
п. с. ...пану Акурту, в цій темі, просто НЕМАЄ РІВНИХ!!!
Молодці - так тримати!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Пан sinus - треба надати йому належне - досить поміркована позитивна людина із достатнім власним і інтересним, і не простим життєвим досвідом. Я не впевнений, що він придбав у Польші щось під здачу в оренду. Скоріше - для себе.
До речі я неодноразово писав, що: - сам багато років думав придбати щось у Польші, але прийшов до висновку що немає сенсу. Принаймні для мене. Це при тому, що і я, і мої діти неодноразово проводили зимовий та літній час у Польщі - на гірськолижних курортах Закопанє та Вісли. А сам я тримав фірму - постачали товари в Україну. Мав багато корисних звязків із Польщею: Краків, Люблін, Радом, Катовіце, Варшава. Закрив фірму в 1998 році, коли побачив, що витрати=прибутку. А так було добре: при вкладанні припустимо в 1 000 доларів - отримував 3 000 доларів (не жартую). - як і в кожній країні - своя специфіка - приятелі оримують досить високу для Польщі зарплату в 10 000 злотих та НАВІТЬ НЕ МРІЮТЬ купити власне житло. Орендують. - ціна на нерухомість - приблизно 7 000 злотих за кв. метр.
Чому я вімовився від Польщі: - в Україні я живу у Львові - і то майже Польщя - 80 км і я - за кордоном. Особиво приємним є аеропорт в Жешуві - там парковка авто безоплатна для тих, хто відлітає. Дуже добре! - клімат такий самий, як в Україні; який сенс міняти "шило на мило"? - вартість житла не є низькою - приблизно 1 400 ойро квадрат - і то не Варшава, і не Краків (я розглядав Бєльско-Бьяла, або Щирк, або Вісла). - ВНП вам за фактом купівлі нерухомості НЕ ДАДУТЬ - будете мати можливість насолоджуватися польским пивом кожні 90 днів в кожні 180 днів; - Робота? Нашим платять по 15 злотих за годину. То важка робота. Я звик працювати не руками, а головою - і маю з того постійний зиск. Теоретично мені однаково, із якої країни працювати. - не дешеві комунальні послуги. - не дешеві хоча і дуже якісні продукти харчування (колись були вдвічі дешевші).
Перевага: чудове пиво та якість життя - безумовно. Але останнє не переважує передостаннього.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 30 жов, 2019 17:02, всього редагувалось 1 раз.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
akurt написав:Я не впевнений, що він придбав у Польші щось під здачу в оренду. Скоріше - для себе
... просто, п. Сінус, на одній гілці писав, що по-трохи продає в Україні своїх нанадцять квартир, які були під здачу в оренду, і відповідно, купує у Польщі.... - можливо, що в одній і з них живе/буде жити...
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Иностранный гражданин, который приобрел недвижимость в Турецкой республике, может получить Вид на жительство. Процедура простая. Первый раз выдается на 1 год. Автор сегодня сдал документы на продление - сразу на 2 года. Мне было назначено на 8-30, в 8-45 я уже вышел из Управления миграционной службы, сдав пакет документов. Новая ID-карта приходит по почте.
Что нужно для продления? 1. Заполнить на сайте Миграционной службы Заявление. Если вы уже заполняли Заявление на открытие визы США - то почти точная копия, только вопросов гораздо меньше. Под рукой иметь украинский загранпаспорт и украинский ИНН. 2. "Биометрическое фото" по турецким стандартам - его нужно в фотомастерской загрузить на флеш-память - потом "завести" в анкету. Оригиналы у вас заберут в Миграционной службе. 3. Оформить Полис медицинского страхования иностранца - почти полное покрытие всех медицинских услуг. Цена Полиса зависит от страховой компании, и составляет примерно 100 долларов на 1 год. В случае необходимости можно обращаться в любую из 3000 аффилированных больниц и поликлиник по любым вопросам. Почти по всем вопросам - кроме стоматологии - покрытие составляет от 80 до 100% затрат в больнице. 4. Показать наличие средств (справку о состоянии счета выдают в отделении турецкого банка бесплатно по первому требованию) в расчете не менее 500 долларов в месяц или 6 000 долларов на год на человека (3000 - на ребенка). Можно предоставить Справку из банка в Украине - но тогда потребуется её перевод на турецкий язык. 5. Предоставить перевод на турецкий язык украинского загранпаспорта (первая страница). 6. Предоставить ксерокопию Свидетельства о праве собственности на квартиру. 7. Для супруга (супруги) - Перевод (нотариально заверенный в Турции) на турецкий язык свидетельства о Браке. Свидетельство о браке должно быть нового образца и должно иметь апостиль в Украине (нужно сделать в Украине в любом отделении бюро ЗАГС).
Пошлина и стоимость ID-карты - примерно 100 долларов на человека. Не советую обращаться к посредникам-доброхотам, сегодня познакомился с русскоговорящие парнем, который отдал посредникам 200 долларов. Зачем платить лишних 100 долларов за то, что вместо вас нажмут кнопочки клавиатуры?
ВНЖ дает возможность ввезти в Турецкую республику автомобиль украинской регистрации на срок до 2-х лет. ВНЖ дает возможность купить автомобиль в Турецкой республике и получить приоритетные номера серии "МА" - владелец - иностранец. ВНЖ дает возможность открывать счета в банках Турции и вести любую операционную деятельность. Иностранный гражданин получает все права гражданина Турецкой республики, кроме права голоса. Выезжать-въезжать можно неограниченное количество раз.
P.S. В Симферополе выпал снег, в Запорожье утром +3, в Днепре 0, во Львове +3 (ночью ожидается -5), в Анталии сейчас +24, солнечно и тепло, на солнце - жарко и в авто хочется включить кондиционер, вода в Средиземном море +27, штиль.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 31 жов, 2019 11:22, всього редагувалось 1 раз.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)