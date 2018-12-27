Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Я не вижу, что пишут наши форумчане Frant и Мизантроп - но надеюсь, что пишут исключительно по теме ветки и дают читателю полную достоверную актуальную информацию гражданам Украины о покупке недвижимости за рубежом: аналитика, прогнозы, советы, оценка, законодательство.
Звісно, ми пишемо лише за темою форуму!!! На відміну від моряка з яхти "Залізничник Буров В.С."
Наприклад https://propertyinspain.online/ru/prope ... revieja-4/ "Студия на продажу в Торревьехе. Студия в хорошем состоянии площадью 32 м² с 30 м² полезной площади, расположенной в районе Baix Segura, в здании, построенном 20-30 лет назад и расположенном на 4-м этаже с видом на юг. Он разделена на 1 ванную комнату и имеет следующие удобства: сертификация воды и энергии G. Он отделан керамогранитом и обставлен мебелью. Это обеспечивает следующее дополнительно: лифт."
Іспанці, на відміну від турків, в геноцидах за останніх 150 років не були помічені.
Востаннє редагувалось Frant в Чет 31 жов, 2019 15:16, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
akurt написав:Я не вижу, что пишут наши форумчане Frant и Мизантроп - но надеюсь, что пишут исключительно по теме ветки и дают читателю полную достоверную актуальную информацию гражданам Украины о покупке недвижимости за рубежом: аналитика, прогнозы, советы, оценка, законодательство.
Наприклад https://propertyinspain.online/ru/prope ... revieja-4/ "Студия на продажу в Торревьехе. Студия в хорошем состоянии площадью 32 м² с 30 м² полезной площади, расположенной в районе Baix Segura, в здании, построенном 20-30 лет назад и расположенном на 4-м этаже с видом на юг. Он разделена на 1 ванную комнату и имеет следующие удобства: сертификация воды и энергии G. Он отделан керамогранитом и обставлен мебелью. Это обеспечивает следующее дополнительно: лифт."
Іспанці, на відміну від турків, в геноцидах за останніх 150 років не були помічені.
... 32м2 - то якась конурка для холостяка, водити туди мадмуазелів
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:32м2 - то якась конурка для холостяка, водити туди мадмуазелів
Долярчик, скільки у тебе власних квартир у Іспанії? А у Львові? Хоч одну - маєш? Долярчик, у твоїх батька й матері - яка була корисна площа колгоспної хати? Чи було 32 м2, чи й ні? Без площі хліва, сіней і сарайчиків??? А вже він такий гоноровий і пихатий "шляхтич"! І займає важливу посаду - продавець б/в велосипедів!
Вельми рекомендую тобі і твоєму співпляшнику по пиву п.Акурту - уважно почитати твір Мольєра "Міщанин у дворянстві". Написано для приймаків, які стали міськими мешканцями в першому поколінні, і для туркоманів: Чого варті лише дійові особи: Дійові особи комедії
Пан Журден— міщанин. Пані Журден— його дружина. Люсіль — дочка Журденів. Клєонт — закоханий у Люсіль. ................. Турецька церемонія Муфтій Турки, помічники Муфтія (що танцюють). Дервіші (що співають). Турки (що танцюють).
Учитель музики та учитель танців запрошують співаків, танцюристів увійти до зали, поки не прийде пан. Потім учитель музики бере у свого учня серенаду, яку він написав для пана, і показує її учителю танців. Переглянувши арію, обидва вчителі починають розмову про пана Журдена. Учитель музики каже, що вони знайшли саме такого чоловіка, який їм і потрібен. Пан Журден вдає з себе галантного шляхтича, а сам анічогісінько не тямить у містецтві, проте добре платить, і це найголовніше. На його слова вчитель танців відповідає, що його, крім грошей, вабить ще й слава. Йому приємно працювати для людей, які здатні відчути всі тонкі нюанси мистецтва. Вчитель музики погоджується з учителем танців, їм «найщиріші оплески не нагодують шлунка!».