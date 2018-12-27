Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:47

Вдалі хлопці заступили на чергування - як всі помітили - чергують наче з пустим мішком за рогом вулиці - і миттєво - хвилина не проходить - повідомлення з інтервалом 60 (!!!) - 120 (!!!) секунд - написали щось корисне: сьогодні про те, як саме вони заробляють гроші, щоби здійснити оплату комунальних послуг та допомогти батькам.

Це добре!

Молодці!

Старайтеся!

"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)