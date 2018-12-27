Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Вдалі хлопці заступили на чергування - як всі помітили - чергують наче з пустим мішком за рогом вулиці - і миттєво - хвилина не проходить - повідомлення з інтервалом 60 (!!!) - 120 (!!!) секунд
akurt написав:Ответы на предыдущие вопросы ко мне. - по поводу реальных затрат на двушку под сдачу: двушка с полностью сделанным ремонтом обошлась в 57 000 долларов. Сдана по 10 500 в месяц+задаток 10 500+авансовый платеж за 6 месяцев вперед. Так далеко от центра (это для апологетов), что и в бинокль тот центр не увидишь. На расстоянии минимум в 5-7 км ни одного университета с нищими доцентами и студентами-заочниками (приезжают на сессию бухать и тр...).
- мини-отель на 9 номеров, вмещающий 20 отдыхающих вблизи "Захар Беркут", обошелся в 100 000 долларов. Сделан ОЧЕНЬ скромно - в каждом номере очень хорошо слышно: веду любовную игру с женой или с ее подружкой. Загрузка не менее 185 дней в году и выше. Выручка - 5 000 в день."
Ну, не каждая квартира легко и просто сдается в аренду... Надо знать места...