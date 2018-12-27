RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 487488489490
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:06

Язик мій - ворог мій!

  Мизантрóп написав:
  akurt написав:Вдалі хлопці заступили на чергування - як всі помітили - чергують наче з пустим мішком за рогом вулиці - і миттєво - хвилина не проходить - повідомлення з інтервалом 60 (!!!) - 120 (!!!) секунд
Ато,працюють профі з https://hub.docker.com/ із кока-колою))

Зображення

Щодо джерела фінансування нашого залізничника.
Які там в дупу паровози чи патенти про рейковий транспорт!

Наш геній, наш Корейко-2 здає в оренду кілька квартир в Львові та, можливо, в Дніпрі. Чому він економить на йогурті - ніяк не можу зрозуміти!!!
Він сам написав:

  akurt написав:Це я відчуваю як людина, яка мала міні-готель (вийшов з бізнесу) і здає житло все свідоме життя. І подобово, і на тиждень, і на постійно.


Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  akurt написав:Ответы на предыдущие вопросы ко мне.
- по поводу реальных затрат на двушку под сдачу: двушка с полностью сделанным ремонтом обошлась в 57 000 долларов. Сдана по 10 500 в месяц+задаток 10 500+авансовый платеж за 6 месяцев вперед. Так далеко от центра (это для апологетов), что и в бинокль тот центр не увидишь. На расстоянии минимум в 5-7 км ни одного университета с нищими доцентами и студентами-заочниками (приезжают на сессию бухать и тр...).

- мини-отель на 9 номеров, вмещающий 20 отдыхающих вблизи "Захар Беркут", обошелся в 100 000 долларов. Сделан ОЧЕНЬ скромно - в каждом номере очень хорошо слышно: веду любовную игру с женой или с ее подружкой. Загрузка не менее 185 дней в году и выше. Выручка - 5 000 в день."



Ну, не каждая квартира легко и просто сдается в аренду...
Надо знать места...

Моя статистика:
- выставил однушку 20 апреля 2017 - клиент заехал 27 апреля, оплата пошла с 1 мая... 8 000 гривен + коммунальные "


Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20587
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1155 раз.
Подякували: 2132 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 487488489490
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kivin, Serg-ik і 0 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 424, 425, 426
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
4256 389788
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 жов, 2019 17:49
jump
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 21, 22, 23
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
220 28313
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 жов, 2019 22:53
change_pm
Про нерухомість у Києві останнім часом 1, 2, 3, 4, 5
RealtyExpert » Пон 20 тра, 2019 17:04
46 8184
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 жов, 2019 10:30
RealtyExpert

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.