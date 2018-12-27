akurt написав:

Ответы на предыдущие вопросы ко мне.- по поводу реальных затрат на двушку под сдачу: двушка с полностью сделанным ремонтом обошлась в 57 000 долларов. Сдана по 10 500 в месяц+задаток 10 500+авансовый платеж за 6 месяцев вперед. Так далеко от центра (это для апологетов), что и в бинокль тот центр не увидишь. На расстоянии минимум в 5-7 км ни одного университета с нищими доцентами и студентами-заочниками (приезжают на сессию бухать и тр...).- мини-отель на 9 номеров, вмещающий 20 отдыхающих вблизи "Захар Беркут", обошелся в 100 000 долларов. Сделан ОЧЕНЬ скромно - в каждом номере очень хорошо слышно: веду любовную игру с женой или с ее подружкой. Загрузка не менее 185 дней в году и выше. Выручка - 5 000 в день."Ну, не каждая квартира легко и просто сдается в аренду...Надо знать места...Моя статистика:- выставил однушку 20 апреля 2017 - клиент заехал 27 апреля, оплата пошла с 1 мая... 8 000 гривен + коммунальные "