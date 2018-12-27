Додано: Суб 02 лис, 2019 11:34

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ гірськолижного ВІДПОЧИНКУ В ТУРЕЧЧИНІ



Не так давно на цій гілці мною було викладено точний підрахунок витрат на січнево-березневий гірськолижний відпочинок в курорті Kaуseri-Erciyes.

Правда, його вже поховали під сторінками флуду - вже й сам не зміг знайти.

Зазвичай тур на вершину вулкана Erciyes тримала в руках українська туристична фірма Coral Travel.

Ціна на одну людину була приблизно 1200 доларів на 8 діб.

Треба визнати, що тур було організовано досить непогано - туристів селили в готель Holiday Іnn (ціна проживання в номері - від 56 ойро із сніданком) за режимом НВ та забезпечували: трансфер до гірських склонів та ski-pass.



На підйомниках було чути українську мову частіше, ніж мову інших народів (не перебільшую).



Мабуть, цей форум читають вумні люди - і на сьогодні викуплені і авіаквитки за маршрутом "Україна- Kayseri' і навіть місця в моему улюбленому готелі IBIS Kayseri.

Ще не так давно - з місяць тому номер на двох без сніданку коштував 104 ліри (450 гривень), із сніданком - 160 лір - приблизно 640 гривень.

Зараз можна забронювати за ціною в 160-240 лір або 640-960 гривень.

Хто не встиг - той запізнився!



Коли я раніше викладав повний розрахунок, то авіаквитки за маршрутом "Запоріжжя-Кайсері" можна було купити за 90-125 доларів в обидва (!!!) боки.

На сьогодні вартість квитків вже по 200-250 доларів.

Готель IBIS Kayseri підняв ціни відразу в 1,5 рази (!!!).

Я так думаю, що велику кількість місць викупили наші туристичні компанії.



Невеликий бонус є для мешканців Києва: авіаквитки "Київ-Анкара" е в продажі по 45 доларів в один бік.

Від Анкари до Кайсері - 350 км - варто взяти авто напрокат - 15 (!!!!) ойро на добу та забезпечити собі комфортний відпочинок.

Врахувати варто наступне:

- перевезення гірськолижного комплекту вартує 25 доларів в один бік - і треба про це повідомляти авіакомпанію ПІСЛЯ купівлі авіаквитка. Вони надішлють на електронну пошту лінк для оплати перевезення.

- ski-pass на один день - 80 лір або приблизно 15 доларів (для порівняння: в Андоррі, Словаччині або в Італії - від 45 ойро).

- 120 км чудово підготовлених трас - три зони катання.

- нові підйомники - гондоли та 4-х та 6-ти крісельні. Частина - з підігрівом та захисним склом.

- черг на підйомники немає - крім суботи-неділі на нижній станції.

- обід на горі може коштувати 15-25 лір або 65-100 гривень.

- прокат гірськолижного комплекту - від 85 лір на добу (приблизно 350 гривень).

- врахуйте, що останній з підйомників на вершину в 3 500 метрів зазвичай включають тільки в березні.

- в буденний час може бути приємний бонус: крім вас на деяких чудово проратрачених трасах НІКОГО не буде (перевірено на собі). Ніяких алкашів та "ломів", як в Буковелі.

- як варіант раджу з собою брати шолом, гірськолижні окуляри та особливо - власні гірськолижні черевики.



Переліт "Анталія-Кайсері" - 48 доларів туди і назад, прямі рейси. Приємний розклад перельоту.

Ну, це для тих, хто мешкає в Анталії.



До зустрічі на гірськолижних схилах!



P.S. «Інвестиції в поїздки - це інвестиції в себе» (Меттью Карстен).

"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)