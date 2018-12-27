Додано: Суб 02 лис, 2019 11:34

Не так давно на цій гілці мною було викладено точний підрахунок витрат на січнево-березневий гірськолижний відпочинок в курорті Kaуseri-Erciyes.Правда, його вже поховали під сторінками флуду - вже й сам не зміг знайти.Зазвичай тур на вершину вулкана Erciyes тримала в руках українська туристична фірма Coral Travel.Ціна на одну людину була приблизно 1200 доларів на 8 діб.Треба визнати, що тур було організовано досить непогано - туристів селили в готель Holiday Іnn (ціна проживання в номері - від 56 ойро із сніданком) за режимом НВ та забезпечували: трансфер до гірських склонів та ski-pass.На підйомниках було чути українську мову частіше, ніж мову інших народів (не перебільшую).Мабуть, цей форум читають вумні люди - і на сьогодні викуплені і авіаквитки за маршрутом "Україна- Kayseri' і навіть місця в моему улюбленому готелі IBIS Kayseri.Ще не так давно - з місяць тому номер на двох без сніданку коштував 104 ліри (450 гривень), із сніданком - 160 лір - приблизно 640 гривень.Зараз можна забронювати за ціною в 160-240 лір або 640-960 гривень.Хто не встиг - той запізнився!Коли я раніше викладав повний розрахунок, то авіаквитки за маршрутом "Запоріжжя-Кайсері" можна було купити за 90-125 доларів в обидва (!!!) боки.На сьогодні вартість квитків вже по 200-250 доларів.Готель IBIS Kayseri підняв ціни відразу в 1,5 рази (!!!).Я так думаю, що велику кількість місць викупили наші туристичні компанії.Невеликий бонус є для мешканців Києва: авіаквитки "Київ-Анкара" е в продажі по 45 доларів в один бік.Від Анкари до Кайсері - 350 км - варто взяти авто напрокат -(!!!!) ойро на добу та забезпечити собі комфортний відпочинок.Цікаві варіанти ВСЕ Ж ТАКИ МОЖНА ЩЕ ЗНАЙТИ для мешканців Запоріжжя та Дніпра: авіаквитки Запоріжжя-Стамбул та Стамбул - Кайсері, якщо їх брати окремо, коштують майже копійки.Наприклад, 26 січня - 4 лютого:Врахувати варто наступне:- перевезення гірськолижного комплекту вартує 25 доларів в один бік - і треба про це повідомляти авіакомпанію ПІСЛЯ купівлі авіаквитка. Вони надішлють на електронну пошту лінк для оплати перевезення.- ski-pass на один день - 80 лір або приблизно 15 доларів (для порівняння: в Андоррі, Словаччині або в Італії - від 45 ойро).- 120 км чудово підготовлених трас - три зони катання.- нові підйомники - гондоли та 4-х та 6-ти крісельні. Частина - з підігрівом та захисним склом.- черг на підйомники немає - крім суботи-неділі на нижній станції.- обід на горі може коштувати 15-25 лір або 65-100 гривень.- прокат гірськолижного комплекту - від 85 лір на добу (приблизно 350 гривень).- врахуйте, що останній з підйомників на вершину в 3 500 метрів зазвичай включають тільки в березні.- в буденний час може бути приємний бонус: крім вас на деяких чудово проратрачених трасах НІКОГО не буде (перевірено на собі). Ніяких алкашів та "ломів", як в Буковелі.- як варіант раджу з собою брати шолом, гірськолижні окуляри та особливо - власні гірськолижні черевики.Переліт "Анталія-Кайсері" - 48 доларів туди і назад, прямі рейси. Приємний розклад перельоту.Ну, це для тих, хто мешкає в Анталії.До зустрічі на гірськолижних схилах!«Інвестиції в поїздки - це інвестиції в себе» (Меттью Карстен, @expertvagabond - яскравий приклад мандрівника, у якого в добі не менш 48 годин.)