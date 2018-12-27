Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Я не вижу, что пишут наши форумчане Frant и Мизантроп - но надеюсь, что пишут исключительно по теме ветки и дают читателю полную достоверную актуальную информацию гражданам Украины о покупке недвижимости за рубежом: аналитика, прогнозы, советы, оценка, законодательство.
Звісно, ми пишемо лише за темою форуму!!! На відміну від моряка з яхти "Залізничник Буров В.С."
Наприклад https://propertyinspain.online/ru/prope ... revieja-4/ "Студия на продажу в Торревьехе. Студия в хорошем состоянии площадью 32 м² с 30 м² полезной площади, расположенной в районе Baix Segura, в здании, построенном 20-30 лет назад и расположенном на 4-м этаже с видом на юг. Он разделена на 1 ванную комнату и имеет следующие удобства: сертификация воды и энергии G. Он отделан керамогранитом и обставлен мебелью. Это обеспечивает следующее дополнительно: лифт."
Іспанці, на відміну від турків, в геноцидах за останніх 150 років не були помічені.
Востаннє редагувалось Frant в Чет 31 жов, 2019 15:16, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
akurt написав:Я не вижу, что пишут наши форумчане Frant и Мизантроп - но надеюсь, что пишут исключительно по теме ветки и дают читателю полную достоверную актуальную информацию гражданам Украины о покупке недвижимости за рубежом: аналитика, прогнозы, советы, оценка, законодательство.
Наприклад https://propertyinspain.online/ru/prope ... revieja-4/ "Студия на продажу в Торревьехе. Студия в хорошем состоянии площадью 32 м² с 30 м² полезной площади, расположенной в районе Baix Segura, в здании, построенном 20-30 лет назад и расположенном на 4-м этаже с видом на юг. Он разделена на 1 ванную комнату и имеет следующие удобства: сертификация воды и энергии G. Он отделан керамогранитом и обставлен мебелью. Это обеспечивает следующее дополнительно: лифт."
Іспанці, на відміну від турків, в геноцидах за останніх 150 років не були помічені.
... 32м2 - то якась конурка для холостяка, водити туди мадмуазелів
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
УТРИМУВАННЯ КВАРТИРИ ЗА КОРДОНОМ (на прикладі квартири на курорті "Анталія" - підсумки жовтня)
1. Квартплата в ОСББ ("айдат") - 100 лір або 432 гривні. В цю оплату входять всі витрати: ліфт, через день - вологе прибирання всіх сходів, обробка порохотягом, полив доріжок навколо будинка, догляд за маленьким парком (дерева помаранчів, лимонів, квіти, пальми, газони) та інше). 2. Витрати на електричну енергію: рахунок на 148 кВтгод. Вартість 1 кВтгод=0,56 ліри або 2.42 гривні. Половину всіх днів жовтня працював кондиціонер в квартирі в режимі або "охолодження" або "вентиляція". Разом 103,40 ліри або 447 гривень. УВАГА: термін оплати - 10 діб - не оплатили - відключення без попередження. У рахунку указана кінцева дата оплати - 7 листопада. 3. Витрати на водопостачання та водовідведення: за місяць 10 куб. метрів води по 3,545 ліри або по 15,31 ліри за куб. метр. Водовідведення: за 10 куб.м - 14,18 ліри або 61,25 гривні. УВАГА: термін оплати - 14 діб - не оплатили - відключення без попередження. У рахунку указана кінцева дата оплати - 13 листопада. 4. Вивезення побутових відходів (в тому ж рахунку): 3,90 ліри або 16,85 гривень. Разом цей рахунок на 57,50 ліри або 248,40 гривні. 5. Гаряча вода: НУЛЬ (подача від сонячного колектора на даху). 6. Газ: НУЛЬ (в кухні - газовий балон, в 75% квартир - в кухнях - газові балони, використовуємо ще 2-ий газовий балон за останні 2 роки). 7. Опалення: НУЛЬ.
Разом за жовтень: 1127,40 гривень або 46 доларів США. Звертаю увагу на те, що мешканці не мають ніяких боргів за комунальні послуги і не платять ніяких 0,01% пені: в разі відсутності оплати виставленого рахунка - безумовне відключення послуги. Підключення - після сплати штрафу. Оплата через інтернет-банкінг, комісія відсутня. Дані лічильників нікуди передавати не треба - інспектори знімають показники самі і на місті раздруковують рахунки.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 01 лис, 2019 11:44, всього редагувалось 1 раз.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
akurt написав:Вартість 1 кВтгод=0,56 ліри або 2.42 гривні
При спеці 40-45 градусів, яка є нормою в Анталії - скільки треба спалити кондиціонером кВт-год електроенергії, щоб тримати повітря в 2к квартирі при 25 градусів за Цельсієм?
Два кондиціонери по 2 кВт кожний, хоча би 12 годин за добу - за місяць набігає 2,42х2х2х12х30 = . Вай-вай - 3484 грн/місяць. Це в економному режимі! А якщо кімнати з південної сторони???? Ось тобі й дешевий йогурт з яхти "Залізничник Буров В.С."!
akurt написав:Вдалі хлопці заступили на чергування -- написали щось корисне
Безумовно, ми не тупіші за пана доцента-пенсіонера!
akurt написав:Молодці! Старайтеся!
Красно дякуємо!
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 01 лис, 2019 11:52, всього редагувалось 6 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ гірськолижного ВІДПОЧИНКУ В ТУРЕЧЧИНІ
Не так давно на цій гілці мною було викладено точний підрахунок витрат на січнево-березневий гірськолижний відпочинок в курорті Kaуseri-Erciyes. Правда, його вже поховали під сторінками флуду - вже й сам не зміг знайти. Зазвичай тур на вершину вулкана Erciyes тримала в руках українська туристична фірма Coral Travel. Ціна на одну людину була приблизно 1200 доларів на 8 діб. Треба визнати, що тур було організовано досить непогано - туристів селили в готель Holiday Іnn (ціна проживання в номері - від 56 ойро із сніданком) за режимом НВ та забезпечували: трансфер до гірських склонів та ski-pass.
На підйомниках було чути українську мову частіше, ніж мову інших народів (не перебільшую).
Мабуть, цей форум читають вумні люди - і на сьогодні викуплені і авіаквитки за маршрутом "Україна- Kayseri' і навіть місця в моему улюбленому готелі IBIS Kayseri. Ще не так давно - з місяць тому номер на двох без сніданку коштував 104 ліри (450 гривень), із сніданком - 160 лір - приблизно 640 гривень. Зараз можна забронювати за ціною в 160-240 лір або 640-960 гривень. Хто не встиг - той запізнився!
Коли я раніше викладав повний розрахунок, то авіаквитки за маршрутом "Запоріжжя-Кайсері" можна було купити за 90-125 доларів в обидва (!!!) боки. На сьогодні вартість квитків вже по 200-250 доларів. Готель IBIS Kayseri підняв ціни відразу в 1,5 рази (!!!). Я так думаю, що велику кількість місць викупили наші туристичні компанії.
Невеликий бонус є для мешканців Києва: авіаквитки "Київ-Анкара" е в продажі по 45 доларів в один бік. Від Анкари до Кайсері - 350 км - варто взяти авто напрокат - 15 (!!!!) ойро на добу та забезпечити собі комфортний відпочинок. Цікаві варіанти ВСЕ Ж ТАКИ МОЖНА ЩЕ ЗНАЙТИ для мешканців Запоріжжя та Дніпра: авіаквитки Запоріжжя-Стамбул та Стамбул - Кайсері, якщо їх брати окремо, коштують майже копійки. Наприклад, 26 січня - 4 лютого: Врахувати варто наступне: - перевезення гірськолижного комплекту вартує 25 доларів в один бік - і треба про це повідомляти авіакомпанію ПІСЛЯ купівлі авіаквитка. Вони надішлють на електронну пошту лінк для оплати перевезення. - ski-pass на один день - 80 лір або приблизно 15 доларів (для порівняння: в Андоррі, Словаччині або в Італії - від 45 ойро). - 120 км чудово підготовлених трас - три зони катання. - нові підйомники - гондоли та 4-х та 6-ти крісельні. Частина - з підігрівом та захисним склом. - черг на підйомники немає - крім суботи-неділі на нижній станції. - обід на горі може коштувати 15-25 лір або 65-100 гривень. - прокат гірськолижного комплекту - від 85 лір на добу (приблизно 350 гривень). - врахуйте, що останній з підйомників на вершину в 3 500 метрів зазвичай включають тільки в березні. - в буденний час може бути приємний бонус: крім вас на деяких чудово проратрачених трасах НІКОГО не буде (перевірено на собі). Ніяких алкашів та "ломів", як в Буковелі. - як варіант раджу з собою брати шолом, гірськолижні окуляри та особливо - власні гірськолижні черевики.
Переліт "Анталія-Кайсері" - 48 доларів туди і назад, прямі рейси. Приємний розклад перельоту. Ну, це для тих, хто мешкає в Анталії.
До зустрічі на гірськолижних схилах!
P.S. «Інвестиції в поїздки - це інвестиції в себе» (Меттью Карстен, @expertvagabond - яскравий приклад мандрівника, у якого в добі не менш 48 годин.)
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)