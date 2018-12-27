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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 487488489490>
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 13:22

  akurt написав:Я не вижу, что пишут наши форумчане Frant и Мизантроп - но надеюсь, что пишут исключительно по теме ветки и дают читателю полную достоверную актуальную информацию гражданам Украины о покупке недвижимости за рубежом: аналитика, прогнозы, советы, оценка, законодательство.

Звісно, ми пишемо лише за темою форуму!!!
На відміну від моряка з яхти "Залізничник Буров В.С."

Питаннячко до п.Акурта: може, понтовіше купити квартиру в Іспанії за 38 000 євро???? З ліфтом і південною стороною!!!Щоб при 45 градусах спеки - було не холодно!
https://propertyinspain.online/ru/prope ... by=a_price

Наприклад https://propertyinspain.online/ru/prope ... revieja-4/
"Студия на продажу в Торревьехе. Студия в хорошем состоянии площадью 32 м² с 30 м² полезной площади, расположенной в районе Baix Segura, в здании, построенном 20-30 лет назад и расположенном на 4-м этаже с видом на юг. Он разделена на 1 ванную комнату и имеет следующие удобства: сертификация воды и энергии G. Он отделан керамогранитом и обставлен мебелью. Это обеспечивает следующее дополнительно: лифт."


Іспанці, на відміну від турків, в геноцидах за останніх 150 років не були помічені.
Востаннє редагувалось Frant в Чет 31 жов, 2019 15:16, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 14:11

  Frant написав:
  akurt написав:Я не вижу, что пишут наши форумчане Frant и Мизантроп - но надеюсь, что пишут исключительно по теме ветки и дают читателю полную достоверную актуальную информацию гражданам Украины о покупке недвижимости за рубежом: аналитика, прогнозы, советы, оценка, законодательство.

Звісно, ми пишемо лише за темою форуму!!!

Питаннячко до п.Акурта: може, понтовіше купити квартиру в Іспанії за 38 000 євро???? З ліфтом і південною стороною!!!Щоб при 45 градусах спеки - було не холодно!
https://propertyinspain.online/ru/prope ... by=a_price

Наприклад https://propertyinspain.online/ru/prope ... revieja-4/
"Студия на продажу в Торревьехе. Студия в хорошем состоянии площадью 32 м² с 30 м² полезной площади, расположенной в районе Baix Segura, в здании, построенном 20-30 лет назад и расположенном на 4-м этаже с видом на юг. Он разделена на 1 ванную комнату и имеет следующие удобства: сертификация воды и энергии G. Он отделан керамогранитом и обставлен мебелью. Это обеспечивает следующее дополнительно: лифт."


Іспанці, на відміну від турків, в геноцидах за останніх 150 років не були помічені.

... 32м2 - то якась конурка для холостяка, водити туди мадмуазелів :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:34

УТРИМУВАННЯ КВАРТИРИ ЗА КОРДОНОМ
(на прикладі квартири на курорті "Анталія" - підсумки жовтня)

1. Квартплата в ОСББ ("айдат") - 100 лір або 432 гривні. В цю оплату входять всі витрати: ліфт, через день - вологе прибирання всіх сходів, обробка порохотягом, полив доріжок навколо будинка, догляд за маленьким парком (дерева помаранчів, лимонів, квіти, пальми, газони) та інше).
2. Витрати на електричну енергію: рахунок на 148 кВтгод. Вартість 1 кВтгод=0,56 ліри або 2.42 гривні. Половину всіх днів жовтня працював кондиціонер в квартирі в режимі або "охолодження" або "вентиляція". Разом 103,40 ліри або 447 гривень. УВАГА: термін оплати - 10 діб - не оплатили - відключення без попередження. У рахунку указана кінцева дата оплати - 7 листопада.
3. Витрати на водопостачання та водовідведення: за місяць 10 куб. метрів води по 3,545 ліри або по 15,31 ліри за куб. метр. Водовідведення: за 10 куб.м - 14,18 ліри або 61,25 гривні. УВАГА: термін оплати - 14 діб - не оплатили - відключення без попередження. У рахунку указана кінцева дата оплати - 13 листопада.
4. Вивезення побутових відходів (в тому ж рахунку): 3,90 ліри або 16,85 гривень.
Разом цей рахунок на 57,50 ліри або 248,40 гривні.
5. Гаряча вода: НУЛЬ (подача від сонячного колектора на даху).
6. Газ: НУЛЬ (в кухні - газовий балон, в 75% квартир - в кухнях - газові балони, використовуємо ще 2-ий газовий балон за останні 2 роки).
7. Опалення: НУЛЬ.
Зображення

Разом за жовтень: 1127,40 гривень або 46 доларів США.
Звертаю увагу на те, що мешканці не мають ніяких боргів за комунальні послуги і не платять ніяких 0,01% пені: в разі відсутності оплати виставленого рахунка - безумовне відключення послуги. Підключення - після сплати штрафу. Оплата через інтернет-банкінг, комісія відсутня.
Дані лічильників нікуди передавати не треба - інспектори знімають показники самі і на місті раздруковують рахунки.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 01 лис, 2019 11:44, всього редагувалось 1 раз.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:43

  akurt написав:УТРИМУВАННЯ КВАРТИРИ ЗА КОРДОНОМ
(на прикладі квартири на курорті "Анталія" - підсумки жовтня)

1. Квартплата в ОСББ ("айдат") - 100 лір або 432 гривні.

300км срезать через платный мост 91 лиру было,(ща мы знаем 75 уже для нас с Франтом сделали) было ДОРОГО)) viewtopic.php?p=4757155#p4757155
Витька,ну вот как так :?: Голос автора ветки :wink:
Востаннє редагувалось Мизантрóп в П'ят 01 лис, 2019 12:47, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:44

  akurt написав:Вартість 1 кВтгод=0,56 ліри або 2.42 гривні

При спеці 40-45 градусів, яка є нормою в Анталії - скільки треба спалити кондиціонером кВт-год електроенергії, щоб тримати повітря в 2к квартирі при 25 градусів за Цельсієм?

Два кондиціонери по 2 кВт кожний, хоча би 12 годин за добу - за місяць набігає 2,42х2х2х12х30 = . Вай-вай - 3484 грн/місяць. Це в економному режимі!
А якщо кімнати з південної сторони???? Ось тобі й дешевий йогурт з яхти "Залізничник Буров В.С."!

  akurt написав:Вдалі хлопці заступили на чергування -- написали щось корисне

Безумовно, ми не тупіші за пана доцента-пенсіонера!

  akurt написав:Молодці!
Старайтеся!
Красно дякуємо!
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 01 лис, 2019 11:52, всього редагувалось 6 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:59

"Язик мій - ворог мій!"

  Мизантрóп написав:
  akurt написав:УТРИМУВАННЯ КВАРТИРИ ЗА КОРДОНОМ
(на прикладі квартири на курорті "Анталія" - підсумки жовтня)

1. Квартплата в ОСББ ("айдат") - 100 лір або 432 гривні.

300км срезать через платный мост 91 лиру было,(ща мы знаем 75 уже для нас с Франтом сделали) было ДОРОГО)) viewtopic.php?p=4757155#p4757155
Витька,ну вот как так :?: Голос автора ветки :wink:


Наш екс-доцент - виявляється, має купу нерухомості у Львові та Дніпрі!
Тому його жага пити дешевий йогурт - мені незрозуміла.

  akurt написав:Це я відчуваю як людина, яка мала міні-готель (вийшов з бізнесу) і здає житло все свідоме життя. І подобово, і на тиждень, і на постійно.


Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  akurt написав:Ответы на предыдущие вопросы ко мне.
- по поводу реальных затрат на двушку под сдачу: двушка с полностью сделанным ремонтом обошлась в 57 000 долларов. Сдана по 10 500


Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 11:34

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ гірськолижного ВІДПОЧИНКУ В ТУРЕЧЧИНІ

Не так давно на цій гілці мною було викладено точний підрахунок витрат на січнево-березневий гірськолижний відпочинок в курорті Kaуseri-Erciyes.
Правда, його вже поховали під сторінками флуду - вже й сам не зміг знайти.
Зазвичай тур на вершину вулкана Erciyes тримала в руках українська туристична фірма Coral Travel.
Ціна на одну людину була приблизно 1200 доларів на 8 діб.
Треба визнати, що тур було організовано досить непогано - туристів селили в готель Holiday Іnn (ціна проживання в номері - від 56 ойро із сніданком) за режимом НВ та забезпечували: трансфер до гірських склонів та ski-pass.

На підйомниках було чути українську мову частіше, ніж мову інших народів (не перебільшую).

Мабуть, цей форум читають вумні люди - і на сьогодні викуплені і авіаквитки за маршрутом "Україна- Kayseri' і навіть місця в моему улюбленому готелі IBIS Kayseri.
Ще не так давно - з місяць тому номер на двох без сніданку коштував 104 ліри (450 гривень), із сніданком - 160 лір - приблизно 640 гривень.
Зараз можна забронювати за ціною в 160-240 лір або 640-960 гривень.
Хто не встиг - той запізнився!

Коли я раніше викладав повний розрахунок, то авіаквитки за маршрутом "Запоріжжя-Кайсері" можна було купити за 90-125 доларів в обидва (!!!) боки.
На сьогодні вартість квитків вже по 200-250 доларів.
Готель IBIS Kayseri підняв ціни відразу в 1,5 рази (!!!).
Я так думаю, що велику кількість місць викупили наші туристичні компанії.

Невеликий бонус є для мешканців Києва: авіаквитки "Київ-Анкара" е в продажі по 45 доларів в один бік.
Від Анкари до Кайсері - 350 км - варто взяти авто напрокат - 15 (!!!!) ойро на добу та забезпечити собі комфортний відпочинок.
Цікаві варіанти ВСЕ Ж ТАКИ МОЖНА ЩЕ ЗНАЙТИ для мешканців Запоріжжя та Дніпра: авіаквитки Запоріжжя-Стамбул та Стамбул - Кайсері, якщо їх брати окремо, коштують майже копійки.
Наприклад, 26 січня - 4 лютого:
Зображення
Зображення
Врахувати варто наступне:
- перевезення гірськолижного комплекту вартує 25 доларів в один бік - і треба про це повідомляти авіакомпанію ПІСЛЯ купівлі авіаквитка. Вони надішлють на електронну пошту лінк для оплати перевезення.
- ski-pass на один день - 80 лір або приблизно 15 доларів (для порівняння: в Андоррі, Словаччині або в Італії - від 45 ойро).
- 120 км чудово підготовлених трас - три зони катання.
- нові підйомники - гондоли та 4-х та 6-ти крісельні. Частина - з підігрівом та захисним склом.
- черг на підйомники немає - крім суботи-неділі на нижній станції.
- обід на горі може коштувати 15-25 лір або 65-100 гривень.
- прокат гірськолижного комплекту - від 85 лір на добу (приблизно 350 гривень).
- врахуйте, що останній з підйомників на вершину в 3 500 метрів зазвичай включають тільки в березні.
- в буденний час може бути приємний бонус: крім вас на деяких чудово проратрачених трасах НІКОГО не буде (перевірено на собі). Ніяких алкашів та "ломів", як в Буковелі.
- як варіант раджу з собою брати шолом, гірськолижні окуляри та особливо - власні гірськолижні черевики.

Переліт "Анталія-Кайсері" - 48 доларів туди і назад, прямі рейси. Приємний розклад перельоту.
Ну, це для тих, хто мешкає в Анталії.

До зустрічі на гірськолижних схилах!

P.S. «Інвестиції в поїздки - це інвестиції в себе» (Меттью Карстен, @expertvagabond - яскравий приклад мандрівника, у якого в добі не менш 48 годин.)
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 14:28

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Подскажите, а что это за прокат за 15 евро в день?
nuwanda
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 16:12

  nuwanda написав:Подскажите, а что это за прокат за 15 евро в день?

на 9-й минуте кореша объясняют
У нашего ябанжи везде скидки :wink:
Kayseri Province арендуйте у львовянина,ему надо деньги
Зображення
https://www.instagram.com/p/BslYqPjB8l0/
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 19:17

  nuwanda написав:Подскажите, а что это за прокат за 15 евро в день?


Прокат лыж у самого подъемника.
85 лир или примерно 15 евро в день.
В комплект входят лыжи (приличные новые известных брендов), ботинки и палки.
Шлем, очки, перчатки - отдельная плата.
Уже есть новые цены на подъемник - цены повысились немного:
http://www.erciyeskayakmerkezi.com/bilet-ucretleri

На прокат есть даже костюмы горнолыжные.
http://www.erciyeskayakmerkezi.com/kaya ... k-kiralama
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
akurt
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