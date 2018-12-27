Додано: Суб 02 лис, 2019 19:29

Не вопрос - проверено лично:Цена - 15 евро в день при условии аренды на 3 и более суток.В отличие от проката в других странахблокируют на карте 1200 евро.До 5 ноября в Анталии - мои приятели - живут уже 1,5 месяца - брали именно в этой фирме и именно по моему совету.Первый месяц ездили на новеньком (пробег 12 000 км) Рено Меган белого цвета.На днях поменяли на Пежо 308 черного цвета. Черный цвет не счастливый - сегодня их поймала полиция - знак 70 - ехали 82 - штраф 250 лир или примерно 1000 гривен.Что интересно, нельзя иностранцу оплатить в банке или еще где-то - только при выезде на пограничном посту.Товарищ предлагал оплатить на месте - полицейский опустил голову в сторону асфальта и сказал: "Может у Вас в стране так можно, а у нас государство должно получить напрямую все деньги до коруша (копейки)"