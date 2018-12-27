- Код: Виділити все
варто взяти авто напрокат - 15 (!!!!) ойро на добу
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 02 лис, 2019 19:24
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Спасибо за ответ по лыжам, но интересовал прокат авто
Додано: Суб 02 лис, 2019 19:29
Не вопрос - проверено лично:
Цена - 15 евро в день при условии аренды на 3 и более суток.
В отличие от проката в других странах НЕ блокируют на карте 1200 евро.
До 5 ноября в Анталии - мои приятели - живут уже 1,5 месяца - брали именно в этой фирме и именно по моему совету.
Первый месяц ездили на новеньком (пробег 12 000 км) Рено Меган белого цвета.
На днях поменяли на Пежо 308 черного цвета. Черный цвет не счастливый - сегодня их поймала полиция - знак 70 - ехали 82 - штраф 250 лир или примерно 1000 гривен.
Что интересно, нельзя иностранцу оплатить в банке или еще где-то - только при выезде на пограничном посту.
Товарищ предлагал оплатить на месте - полицейский опустил голову в сторону асфальта и сказал: "Может у Вас в стране так можно, а у нас государство должно получить напрямую все деньги до коруша (копейки)"
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
|