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варто взяти авто напрокат - 15 (!!!!) ойро на добу
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Додано: Суб 02 лис, 2019 19:24
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Спасибо за ответ по лыжам, но интересовал прокат авто
Додано: Суб 02 лис, 2019 19:29
Не вопрос - проверено лично:
Цена - 15 евро в день при условии аренды на 3 и более суток.
В отличие от проката в других странах НЕ блокируют на карте 1200 евро.
До 5 ноября в Анталии - мои приятели - живут уже 1,5 месяца - брали именно в этой фирме и именно по моему совету.
Первый месяц ездили на новеньком (пробег 12 000 км) Рено Меган белого цвета.
На днях поменяли на Пежо 308 черного цвета. Черный цвет не счастливый - сегодня их поймала полиция - знак 70 - ехали 82 - штраф 250 лир или примерно 1000 гривен.
Что интересно, нельзя иностранцу оплатить в банке или еще где-то - только при выезде на пограничном посту.
Товарищ предлагал оплатить на месте - полицейский опустил голову в сторону асфальта и сказал: "Может у Вас в стране так можно, а у нас государство должно получить напрямую все деньги до коруша (копейки)"
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
Додано: Суб 02 лис, 2019 21:03
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Действительно сайт показывает цены от 13 евро на ближайшие даты. Непонятно что по условиям(страховка, ограничения пробега?). Почему нельзя сразу выбрать авто и оплатить, а нужно отправить букинг реквест а потом с вами свяжутся?! Вобщем не внушает доверия.
Если все ок, то чем обьясняется такая разница в цене по сравнению с другими сервисами?
Поделитесь, какая это фирма блокирует 1200 евро за авто эконом класса? Максимум что встречал 250 евро.
Додано: Суб 02 лис, 2019 21:16
Блокируют 900-1200 евро при прокате авто в странах Европы, в Турции такого нет.
Бронирование авто ВНУШАЕТ доверие, так как проверено многократно лично мною и сейчас в эти дни - приятелями, которые в этой фирме именно бронировали и сейчас катаются по Турции.
Так что "полет нормальный".
Все авто в Турции имеют полное КАСКО, но при получении авто предлагают дополнительную страховку - тут решайте сами - я же не знаю кто какой водитель.
В августе сын бронировал в Португалии авто - я посоветовал не жалеть 6 долларов в день. 100% покрытие.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 02 лис, 2019 21:19, всього редагувалось 1 раз.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
Додано: Суб 02 лис, 2019 21:19
В Турции блокировка на карте 1000лир при прокате 10 дней. Возврат был через 2 недели.
Додано: Суб 02 лис, 2019 21:22
Все может быть.
Я неоднократно бронировал авто от Польши до США - в разной фирме разные условия.
В Турции просто в Договор аренды переписали данные карты и ничего не блокировали.
Вот сейчас в эти дни по Турции приятели ездят на авто - так даже удивились, что никто и ничего не блокировал на карте.
Самая проблемная аренда авто у меня была в Греции.
Много потратил денег и нервов.
Заблокировали 1200 евро и вернули с большой кровью и потом. И очень не скоро.
А вообще не бойтесь Интернета так уж сильно - тем более, что денег за прокат авто никто не брал.
Бойтесь людей на этом форуме. Некоторых.
Я вот только что купил билеты на самую крупную в мире выставку Робототехники - Турция, Анталия.
Ошибся в дате - 2 ноября - а завтра-то 3 ноября! - счастливые часов не наблюдают - верно?
Robotex International , “The Biggest Robotics Festival of the Planet” is in Turkey now!
И что? Отправил письмо в службу поддержки - поменяли дату на завтра!
Нет проблем.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
Додано: Суб 02 лис, 2019 22:00
Полное незнание жизни Семенычем. Взрослые люди знают что такое visa signature benefits и аналоги от Amex. Но эта учётка как обычно не в теме. Ну очень крутой бизнесмен
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