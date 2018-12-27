Додано: Суб 02 лис, 2019 21:16

Блокируют 900-1200 евро при прокате авто в странах Европы, в Турции такого нет.

Бронирование авто ВНУШАЕТ доверие, так как проверено многократно лично мною и сейчас в эти дни - приятелями, которые в этой фирме именно бронировали и сейчас катаются по Турции.

Так что "полет нормальный".

Все авто в Турции имеют полное КАСКО, но при получении авто предлагают дополнительную страховку - тут решайте сами - я же не знаю кто какой водитель.

В августе сын бронировал в Португалии авто - я посоветовал не жалеть 6 долларов в день. 100% покрытие.

Востаннє редагувалось akurt в Суб 02 лис, 2019 21:19, всього редагувалось 1 раз.

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