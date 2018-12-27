Додано: Нед 03 лис, 2019 07:52

ВИЙТИ ВЧАСНО З ГРИ...



За досвідом автора вийти вчасно з гри - це вміння вчасно зорієнтуватися у складній/нескладній ситуації та не поглибити збитки.

Інколи варто вийти з мінімальними збитками, зафіксувавши їх..



[частина тексту видалена автором - хто не встиг прочитати - я не винний]



Таким чином, варто знати наперед, що може очікувати кожного з володарів нерухомості за кордоном у майбутньому. Час плине швидко. Майбутнє часто настає скорше, ніж очікував...

Купили нерухомість у Великій Британії, Іспанії, Польщі чи Туреччині - вивчайте законодавство щодо можливого продажу.



На відміну від деяких форумчан, які часто пишуть на цій гілці із своїми псевдознаннями , я не лізу на інші гілки з питаннями, в яких не розбираюся, або до яких НЕ маю відношення.

Хоча читаю інколи із великою насолодою - наприклад, гілку про київську нерухомість - часто реально розумні люди пишуть реально розумні та цікаві речі.

Приємно знати, що в Україні ще є розумні люди.



А там, де маю відношення - тільки важлива інформація.



ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ВІД ЗМІНИ ВАРТОСТІ НЕРУХОМОСТІ В ТУРЕЧЧИНІ.

Пункт 1. Якщо ви купили нерухомість в Туреччині і володієте нею 5 років і більше - при продажу такої нерухомості ви НЕ сплачуєте жодних податків. Будьте успішними та здоровими!



Пункт 2. Якщо ви - фізична особа - були власником нерухомості менше 5 років, податком обкладається різниця між вартістю об'єкта, зазначеної в TAPU (право власності) продавця, і переоціненою вартістю, зазначеної в Акті експертизи нерухомості, яку пропишуть в новому TAPU нового володаря.



Розмір податку складе:

- 0%, якщо ця різниця не превищує 11 000 лір (близько 2 000 доларів).

- 15%, якщо ця різниця не більше 13.000 TL (близько 2 300 доларів);

- 20% якщо різниця складе від 13.000 TL до 30.000 TL (близько 5 300 доларів);

- 27% якщо різниця складе від 30.000 TL до 110.000 TL (приблизно 19 500 доларів);

- 35% якщо сума вийде більшою за 110.000 TL.



Як з цим боротися?

Варіант 1: закласти цю суму податку в ціну вартості продажу (так зараз і робить один мій приятель в Туреччині: купив квартиру "2+1" за 45 000 ойро - виставив на продаж за 70 000 ойро). Будемо дивитися, чим все закінчиться.

Варіант 2: не скажу.



Гарного вихідного дня!

"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)