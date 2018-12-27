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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 488489490491
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 08:17

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Варіант 2: не скажу.
ну то понятно.
А текст про крупную фирму,где ты был монополист(удалено врунишкой) зачетно :lol: ,то было когда я был премьер министром.Витек,ты смешон,с утра жалоб на месаги наштамповал и в кусты :mrgreen:
Мизантрóп
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