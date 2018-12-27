|
|
|
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 лис, 2019 08:17
akurt написав:
Варіант 2: не скажу.
ну то понятно.
А текст про крупную фирму,где ты был монополист(удалено врунишкой) зачетно
,то было когда я был премьер министром.Витек,ты смешон,с утра жалоб на месаги наштамповал и в кусты
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 3090
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 354 раз.
- Подякували: 430 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|4263
|390996
|
Суб 02 лис, 2019 14:00
jump
|
|220
|28564
|
|
|46
|8234
|
|