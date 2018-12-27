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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 488489490491
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 08:17

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Варіант 2: не скажу.
ну то понятно.
А текст про крупную фирму,где ты был монополист(удалено врунишкой) зачетно :lol: ,то было когда я был премьер министром.Витек,ты смешон,с утра жалоб на месаги наштамповал и в кусты :mrgreen:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 09:30

  Мизантрóп написав:
  akurt написав:Варіант 2: не скажу.
ну то понятно.
А текст про крупную фирму,где ты был монополист(удалено врунишкой) зачетно :lol: ,то было когда я был премьер министром.Витек,ты смешон,с утра жалоб на месаги наштамповал и в кусты :mrgreen:

Акурт тримав міні-готель. У Львові чи в Карпатах. Поніс збитки, продав свою долю. То й була акуртова "велика фірма".

Є гілка про оренду Львівської нерухомості. Там наш клієнт розписав всю свою автобіографію. Як, хто, де, з ким. Єдине, що не зрозуміло: стартовий капітал.

Слід відзначити, що до певного часу пацієнт був адекватним. Писав досить цікаво, з наснагою і юмором.
Після купівлі квартири в Анталії - він вирішив, що схопив бога за бороду. З'явилось презирство і зневага до пересічних форумчан...
Востаннє редагувалось Frant в Нед 03 лис, 2019 10:08, всього редагувалось 3 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 09:33

ЯК ДІСТАТИСЯ ДО ВАШОЇ НЕРУХОМОСТІ В ТУРЕЧЧИНІ
(зворотній маршрут)

Багато моїх знайомих мають вже квартири в Анталії.
Частина з них попадає сюди літаком, а частина приїжджає на власному авто.
В п"ятницю о 10-00 за маршрутом Анталія-Стамбул-Ізмаїл-Миколаїв-Дніпро вирушили мої приятелі.
В ніч із суботи на неділю вже ночували в Ізмаїлі - приватний готель всього за 400 гривень.
Зображення
Маршрут вони розбили таким чином:
- перша частина - Анталія - Стамбул (транзит) - ночівля перед кордоном із Болгарією - в місті Kirklareli (894 км).
- друга частина - зупинка на ніч - в Ізмаїлі.
- сьогодні будуть в Дніпрі.
Довго і далеко?
Мандри - то круто!
Вони проїхали Туреччину - по діагоналі - Болгарію - Румунію - Молдову - зараз в Україні.
Сказали, що траса Ізмаїл- Одеса, за будівництвом якої слідкував М.Саакашвілі, суперова - європейського рівня.

P.S. Вище і нижче ви можете прочитати повідомлення знаних фахівців із придбання нерухомості за кордоном. Один з них вдало продав свою нерухомість на "ямці", мешкає в 1-к квартирі біля метро "Святошино" живе за його словами на київській гілці "від зарплатні до зарплатні" та дуже любить копирхатися у гаманці і не тільки в гаманці akurt'a. Нехай: може навичиться заробляти гроші. Поки що єдине, що вміє - вдало натискає кнопки клавіатури. Ну, хоч щось вміє...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 03 лис, 2019 10:26, всього редагувалось 2 разів.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 09:41

"Купили нерухомість у Великій Британії, Іспанії, Польщі чи Туреччині - вивчайте законодавство щодо можливого продажу."

Приємно, що пан Акурт оцінив рекомендації читачів і став думати,як продати свою нерухомість в Анталії. Вірогідно, настовбичило палити бензин від Львова до Анталії і платити болгарам 15 євро неустойки)))

Ще краще - взагалі не купляти нерухомість в курортних містах. Щоб не мати потім збитків і проблем.
Правда, п.Акурт?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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