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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 487488489490
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 21:16

Блокируют 900-1200 евро при прокате авто в странах Европы, в Турции такого нет.
Бронирование авто ВНУШАЕТ доверие, так как проверено многократно лично мною и сейчас в эти дни - приятелями, которые в этой фирме именно бронировали и сейчас катаются по Турции.
Так что "полет нормальный".
Все авто в Турции имеют полное КАСКО, но при получении авто предлагают дополнительную страховку - тут решайте сами - я же не знаю кто какой водитель.
В августе сын бронировал в Португалии авто - я посоветовал не жалеть 6 долларов в день. 100% покрытие.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 02 лис, 2019 21:19, всього редагувалось 1 раз.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 21:19

  nuwanda написав:Действительно сайт показывает цены от 13 евро на ближайшие даты. Непонятно что по условиям(страховка, ограничения пробега?). Почему нельзя сразу выбрать авто и оплатить, а нужно отправить букинг реквест а потом с вами свяжутся?! Вобщем не внушает доверия.
Если все ок, то чем обьясняется такая разница в цене по сравнению с другими сервисами?
Поделитесь, какая это фирма блокирует 1200 евро за авто эконом класса? Максимум что встречал 250 евро.

В Турции блокировка на карте 1000лир при прокате 10 дней. Возврат был через 2 недели.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 21:22

Все может быть.
Я неоднократно бронировал авто от Польши до США - в разной фирме разные условия.
В Турции просто в Договор аренды переписали данные карты и ничего не блокировали.
Вот сейчас в эти дни по Турции приятели ездят на авто - так даже удивились, что никто и ничего не блокировал на карте.
Самая проблемная аренда авто у меня была в Греции.
Много потратил денег и нервов.
Заблокировали 1200 евро и вернули с большой кровью и потом. И очень не скоро.

А вообще не бойтесь Интернета так уж сильно - тем более, что денег за прокат авто никто не брал.
Бойтесь людей на этом форуме. Некоторых.
Я вот только что купил билеты на самую крупную в мире выставку Робототехники - Турция, Анталия.
Ошибся в дате - 2 ноября - а завтра-то 3 ноября! - счастливые часов не наблюдают - верно?
Robotex International , “The Biggest Robotics Festival of the Planet” is in Turkey now!
И что? Отправил письмо в службу поддержки - поменяли дату на завтра!
Нет проблем.
https://www.robotexturkey.com/en/home-en/
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 07:52

ЗАКОРДОННІ ПОДАТКИ: ПЛАТИТИ ЧИ НІ?

Важливо знати наперед, що може очікувати кожного з володарів нерухомості за кордоном у майбутньому. Час плине швидко. Майбутнє часто настає скорше, ніж очікував...
Купили нерухомість у Великій Британії, Іспанії, Польщі чи Туреччині - вивчайте законодавство щодо можливого продажу, в тому числі - нерезидентами.
В кожній країні - великі особливості.
В Україні важливим є те, чи була ваша власність у володінні 3 роки, чи перший продаж у календарному році, та чи є ви резидентом України.
Податок при продажі нерухомості може скласти 6,5% від вартості квартири. А може й більше.
Наприклад, при вартості квартири в 100 000 доларів США (звичайна двушка площею в 75 квадратів у Львові, Києві чи в Дніпрі) може скласти від 6 500 доларів США до 18 000 і більше доларів США (для нерезидентів).
akurt - як відомо - нікому і нічого не продає/непродавав і не збирається, в тому числі власну нерухомість в Україні - але набирається досвіду, знань, та приймає участь в обговоренні можливих дій наших українців в Туреччині.
В ці дні виставляє на продаж квартиру один з наших українців - купив за 45 000 ойро - виставив за 70 000 ойро - і тому дуже цікаво відслідити події та робити правильні підрахунки.

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ВІД ЗМІНИ ВАРТОСТІ НЕРУХОМОСТІ В ТУРЕЧЧИНІ.
Пункт 1. Якщо ви купили нерухомість в Туреччині і володієте нею 5 років і більше - при продажу такої нерухомості ви НЕ сплачуєте жодних податків. Будьте успішними та здоровими!

Пункт 2. Якщо ви - фізична особа - були власником нерухомості менше 5 років, податком обкладається різниця між вартістю об'єкта, зазначеної в TAPU (право власності) продавця, і переоціненою вартістю, зазначеної в Акті експертизи нерухомості, яку пропишуть в новому TAPU нового володаря.

Розмір податку складе:
- 0%, якщо ця різниця не превищує 11 000 лір (близько 2 000 доларів).
- 15%, якщо ця різниця не більше 13 000 TL (близько 2 300 доларів);
- 20% якщо різниця складе від 13 000 TL до 30 000 TL (близько 5 300 доларів);
- 27% якщо різниця складе від 30 000 TL до 110 000 TL (приблизно 19 500 доларів);
- 35% якщо сума вийде більшою за 110 000 TL.

Нескладний підрахунок показує наступне у випадку, якщо ви купили квартиру "2+1" площею в 75 квадратів за 100 000 доларів США, то:
- варіант а) ви волоідлик вартирою 5 років і проджаєет - податок нуль.
- варіант б) ви володіли квартирою менше 5 років та продаєте її за 100 000 доларів США і за оцінкою експерта вона коштує 100 000 доларів США (570 000 лір) - податок нуль.
- варіант в) ви володіли квартирою менше 5 років та продаєте її за 110 000 доларів США (поставили із прибутком +10% по валюті) і за оцінко експерта вона коштує (570 000+0,1х570 000 лір) - податок складатиме (57 000х0,27)/5,72=2 690 доларів США. Ваш прибуток складе 10 000-2690=7 310 доларів США.
Ну, не так вже й погано...
Як з цим боротися? Із податками?
Варіант 1: закласти цю суму податку в ціну вартості продажу (так зараз і робить один мій приятель в Туреччині: купив квартиру "2+1" за 45 000 ойро - виставив на продаж за 70 000 ойро). Будемо дивитися, чим все закінчиться.
Варіант 2: не скажу.

Гарного вихідного дня!
Востаннє редагувалось akurt в Нед 03 лис, 2019 10:51, всього редагувалось 1 раз.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 09:33

ЯК ДІСТАТИСЯ ДО ВАШОЇ НЕРУХОМОСТІ В ТУРЕЧЧИНІ
(зворотній маршрут)

Багато моїх знайомих мають вже квартири в Анталії.
Частина з них попадає сюди літаком, а частина приїжджає на власному авто.
В п"ятницю о 10-00 за маршрутом Анталія-Стамбул-Ізмаїл-Миколаїв-Дніпро вирушили мої приятелі.
В ніч із суботи на неділю вже ночували в Ізмаїлі - приватний готель всього за 400 гривень.
Зображення
Маршрут вони розбили таким чином:
- перша частина - Анталія - Стамбул (транзит) - ночівля перед кордоном із Болгарією - в місті Kirklareli (894 км).
- друга частина - зупинка на ніч - в Ізмаїлі.
- сьогодні будуть в Дніпрі.
Довго і далеко?
Мандри - то круто!
Вони проїхали Туреччину - по діагоналі - Болгарію - Румунію - Молдову - зараз в Україні.
Сказали, що траса Ізмаїл- Одеса, за будівництвом якої слідкував М.Саакашвілі, суперова - європейського рівня.

P.S. Вище і нижче ви можете прочитати повідомлення знаних фахівців із придбання нерухомості за кордоном. Один з них вдало продав свою нерухомість на "ямці", мешкає в 1-к квартирі біля метро "Святошино" живе за його словами на київській гілці "від зарплатні до зарплатні" та дуже любить копирхатися у гаманці і не тільки в гаманці akurt'a. Нехай: може навичиться заробляти гроші. Поки що єдине, що вміє - вдало натискає кнопки клавіатури. Ну, хоч щось вміє...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 03 лис, 2019 10:26, всього редагувалось 2 разів.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 09:41

"Купили нерухомість у Великій Британії, Іспанії, Польщі чи Туреччині - вивчайте законодавство щодо можливого продажу."

Приємно, що пан Акурт оцінив рекомендації читачів і став думати,як продати свою нерухомість в Анталії. Вірогідно, настовбичило палити бензин від Львова до Анталії і платити болгарам 15 євро неустойки)))

Ще краще - взагалі не купляти нерухомість в курортних містах. Щоб не мати потім збитків і проблем.
Правда, п.Акурт?
Востаннє редагувалось Frant в Нед 03 лис, 2019 11:24, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 10:38

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Ну вот и закончилось увлекательное чтение этой ветки. Я благодарен топикстартеру не только за то, что он поделился своим опытом и знаниями и изложил массу полезной информации для меня и других, сколько "открыл глаза" по крайней мере мне, на многие вопросы, которые последние несколько лет меня беспокоят. Вас приятно и легко читать. И я хочу сказать Вам СПАСИБО!!! В принципе именно Вы побудили меня зарегистрироваться и это сообщение на этом форуме первое. Вас читают, не забрасывайте свою ветку и не обращайте внимание на хейтеров. Зависть - гораздо больший мотиватор для печатания здесь постов, чем благодарность. Так устроены люди, придётся с этим мириться.
Sanit
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 14:36

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Frant написав:краще - взагалі не купляти нерухомість в курортних містах. Щоб не мати потім збитків і проблем.
Правда, п.Акурт?
рахуючи податки - виходить так.Все по темі й відповідно до правил форуму.

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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 14:36

  Sanit написав:Ну вот и закончилось увлекательное чтение этой ветки. Я благодарен топикстартеру не только за то, что он поделился своим опытом и знаниями и изложил массу полезной информации для меня и других, сколько "открыл глаза" по крайней мере мне, на многие вопросы, которые последние несколько лет меня беспокоят. Вас приятно и легко читать. И я хочу сказать Вам СПАСИБО!!! В принципе именно Вы побудили меня зарегистрироваться и это сообщение на этом форуме первое. Вас читают, не забрасывайте свою ветку и не обращайте внимание на хейтеров. Зависть - гораздо больший мотиватор для печатания здесь постов, чем благодарность. Так устроены люди, придётся с этим мириться.

Надеюсь Вы не только устно благодарны, но так же и финансово заинтересованы купить для себя недвижимость на мировом курорте ;) а топикастер истинно молодец, что значит прокачать себя на тренингах личностного роста :) у меня друзья как-то в эту секту попали рассказывали как круто собирать скрепки. Идея: попросить у 1000человек скрепку и получить её. 1 человек - 1 скрепка ))))) так и тут купить для себя, а не в аренду, новые кураторы - новые возможности ))))
stm
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 14:43

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  stm написав:Идея: попросить у 1000человек скрепку и получить её. 1 человек - 1 скрепка ))))) так и тут купить для себя, а не в аренду, новые кураторы - новые возможности ))))
уникальный бизнес ))

Все по темі й відповідно до правил форуму.

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