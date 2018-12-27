Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Блокируют 900-1200 евро при прокате авто в странах Европы, в Турции такого нет. Бронирование авто ВНУШАЕТ доверие, так как проверено многократно лично мною и сейчас в эти дни - приятелями, которые в этой фирме именно бронировали и сейчас катаются по Турции. Так что "полет нормальный". Все авто в Турции имеют полное КАСКО, но при получении авто предлагают дополнительную страховку - тут решайте сами - я же не знаю кто какой водитель. В августе сын бронировал в Португалии авто - я посоветовал не жалеть 6 долларов в день. 100% покрытие.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 02 лис, 2019 21:19, всього редагувалось 1 раз.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
nuwanda написав:Действительно сайт показывает цены от 13 евро на ближайшие даты. Непонятно что по условиям(страховка, ограничения пробега?). Почему нельзя сразу выбрать авто и оплатить, а нужно отправить букинг реквест а потом с вами свяжутся?! Вобщем не внушает доверия. Если все ок, то чем обьясняется такая разница в цене по сравнению с другими сервисами? Поделитесь, какая это фирма блокирует 1200 евро за авто эконом класса? Максимум что встречал 250 евро.
В Турции блокировка на карте 1000лир при прокате 10 дней. Возврат был через 2 недели.
Все может быть. Я неоднократно бронировал авто от Польши до США - в разной фирме разные условия. В Турции просто в Договор аренды переписали данные карты и ничего не блокировали. Вот сейчас в эти дни по Турции приятели ездят на авто - так даже удивились, что никто и ничего не блокировал на карте. Самая проблемная аренда авто у меня была в Греции. Много потратил денег и нервов. Заблокировали 1200 евро и вернули с большой кровью и потом. И очень не скоро.
А вообще не бойтесь Интернета так уж сильно - тем более, что денег за прокат авто никто не брал. Бойтесь людей на этом форуме. Некоторых. Я вот только что купил билеты на самую крупную в мире выставку Робототехники - Турция, Анталия. Ошибся в дате - 2 ноября - а завтра-то 3 ноября! - счастливые часов не наблюдают - верно? Robotex International , “The Biggest Robotics Festival of the Planet” is in Turkey now! И что? Отправил письмо в службу поддержки - поменяли дату на завтра! Нет проблем. https://www.robotexturkey.com/en/home-en/
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
Важливо знати наперед, що може очікувати кожного з володарів нерухомості за кордоном у майбутньому. Час плине швидко. Майбутнє часто настає скорше, ніж очікував... Купили нерухомість у Великій Британії, Іспанії, Польщі чи Туреччині - вивчайте законодавство щодо можливого продажу, в тому числі - нерезидентами. В кожній країні - великі особливості. В Україні важливим є те, чи була ваша власність у володінні 3 роки, чи перший продаж у календарному році, та чи є ви резидентом України. Податок при продажі нерухомості може скласти 6,5% від вартості квартири. А може й більше. Наприклад, при вартості квартири в 100 000 доларів США (звичайна двушка площею в 75 квадратів у Львові, Києві чи в Дніпрі) може скласти від 6 500 доларів США до 18 000 і більше доларів США (для нерезидентів). akurt - як відомо - нікому і нічого не продає/непродавав і не збирається, в тому числі власну нерухомість в Україні - але набирається досвіду, знань, та приймає участь в обговоренні можливих дій наших українців в Туреччині. В ці дні виставляє на продаж квартиру один з наших українців - купив за 45 000 ойро - виставив за 70 000 ойро - і тому дуже цікаво відслідити події та робити правильні підрахунки.
ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ВІД ЗМІНИ ВАРТОСТІ НЕРУХОМОСТІ В ТУРЕЧЧИНІ. Пункт 1. Якщо ви купили нерухомість в Туреччині і володієте нею 5 років і більше - при продажу такої нерухомості ви НЕ сплачуєте жодних податків. Будьте успішними та здоровими!
Пункт 2. Якщо ви - фізична особа - були власником нерухомості менше 5 років, податком обкладається різниця між вартістю об'єкта, зазначеної в TAPU (право власності) продавця, і переоціненою вартістю, зазначеної в Акті експертизи нерухомості, яку пропишуть в новому TAPU нового володаря.
Розмір податку складе: - 0%, якщо ця різниця не превищує 11 000 лір (близько 2 000 доларів). - 15%, якщо ця різниця не більше 13 000 TL (близько 2 300 доларів); - 20% якщо різниця складе від 13 000 TL до 30 000 TL (близько 5 300 доларів); - 27% якщо різниця складе від 30 000 TL до 110 000 TL (приблизно 19 500 доларів); - 35% якщо сума вийде більшою за 110 000 TL.
Нескладний підрахунок показує наступне у випадку, якщо ви купили квартиру "2+1" площею в 75 квадратів за 100 000 доларів США, то: - варіант а) ви волоідлик вартирою 5 років і проджаєет - податок нуль. - варіант б) ви володіли квартирою менше 5 років та продаєте її за 100 000 доларів США і за оцінкою експерта вона коштує 100 000 доларів США (570 000 лір) - податок нуль. - варіант в) ви володіли квартирою менше 5 років та продаєте її за 110 000 доларів США (поставили із прибутком +10% по валюті) і за оцінко експерта вона коштує (570 000+0,1х570 000 лір) - податок складатиме (57 000х0,27)/5,72=2 690 доларів США. Ваш прибуток складе 10 000-2690=7 310 доларів США. Ну, не так вже й погано... Як з цим боротися? Із податками? Варіант 1: закласти цю суму податку в ціну вартості продажу (так зараз і робить один мій приятель в Туреччині: купив квартиру "2+1" за 45 000 ойро - виставив на продаж за 70 000 ойро). Будемо дивитися, чим все закінчиться. Варіант 2: не скажу.
Гарного вихідного дня!
Востаннє редагувалось akurt в Нед 03 лис, 2019 10:51, всього редагувалось 1 раз.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
ЯК ДІСТАТИСЯ ДО ВАШОЇ НЕРУХОМОСТІ В ТУРЕЧЧИНІ (зворотній маршрут)
Багато моїх знайомих мають вже квартири в Анталії. Частина з них попадає сюди літаком, а частина приїжджає на власному авто. В п"ятницю о 10-00 за маршрутом Анталія-Стамбул-Ізмаїл-Миколаїв-Дніпро вирушили мої приятелі. В ніч із суботи на неділю вже ночували в Ізмаїлі - приватний готель всього за 400 гривень. Маршрут вони розбили таким чином: - перша частина - Анталія - Стамбул (транзит) - ночівля перед кордоном із Болгарією - в місті Kirklareli (894 км). - друга частина - зупинка на ніч - в Ізмаїлі. - сьогодні будуть в Дніпрі. Довго і далеко? Мандри - то круто! Вони проїхали Туреччину - по діагоналі - Болгарію - Румунію - Молдову - зараз в Україні. Сказали, що траса Ізмаїл- Одеса, за будівництвом якої слідкував М.Саакашвілі, суперова - європейського рівня.
P.S. Вище і нижче ви можете прочитати повідомлення знаних фахівців із придбання нерухомості за кордоном. Один з них вдало продав свою нерухомість на "ямці", мешкає в 1-к квартирі біля метро "Святошино" живе за його словами на київській гілці "від зарплатні до зарплатні" та дуже любить копирхатися у гаманці і не тільки в гаманці akurt'a. Нехай: може навичиться заробляти гроші. Поки що єдине, що вміє - вдало натискає кнопки клавіатури. Ну, хоч щось вміє...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 03 лис, 2019 10:26, всього редагувалось 2 разів.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
"Купили нерухомість у Великій Британії, Іспанії, Польщі чи Туреччині - вивчайте законодавство щодо можливого продажу."
Приємно, що пан Акурт оцінив рекомендації читачів і став думати,як продати свою нерухомість в Анталії. Вірогідно, настовбичило палити бензин від Львова до Анталії і платити болгарам 15 євро неустойки)))
Ще краще - взагалі не купляти нерухомість в курортних містах. Щоб не мати потім збитків і проблем. Правда, п.Акурт?
Востаннє редагувалось Frant в Нед 03 лис, 2019 11:24, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Ну вот и закончилось увлекательное чтение этой ветки. Я благодарен топикстартеру не только за то, что он поделился своим опытом и знаниями и изложил массу полезной информации для меня и других, сколько "открыл глаза" по крайней мере мне, на многие вопросы, которые последние несколько лет меня беспокоят. Вас приятно и легко читать. И я хочу сказать Вам СПАСИБО!!! В принципе именно Вы побудили меня зарегистрироваться и это сообщение на этом форуме первое. Вас читают, не забрасывайте свою ветку и не обращайте внимание на хейтеров. Зависть - гораздо больший мотиватор для печатания здесь постов, чем благодарность. Так устроены люди, придётся с этим мириться.
Sanit написав:Ну вот и закончилось увлекательное чтение этой ветки. Я благодарен топикстартеру не только за то, что он поделился своим опытом и знаниями и изложил массу полезной информации для меня и других, сколько "открыл глаза" по крайней мере мне, на многие вопросы, которые последние несколько лет меня беспокоят. Вас приятно и легко читать. И я хочу сказать Вам СПАСИБО!!! В принципе именно Вы побудили меня зарегистрироваться и это сообщение на этом форуме первое. Вас читают, не забрасывайте свою ветку и не обращайте внимание на хейтеров. Зависть - гораздо больший мотиватор для печатания здесь постов, чем благодарность. Так устроены люди, придётся с этим мириться.
Надеюсь Вы не только устно благодарны, но так же и финансово заинтересованы купить для себя недвижимость на мировом курорте а топикастер истинно молодец, что значит прокачать себя на тренингах личностного роста у меня друзья как-то в эту секту попали рассказывали как круто собирать скрепки. Идея: попросить у 1000человек скрепку и получить её. 1 человек - 1 скрепка ))))) так и тут купить для себя, а не в аренду, новые кураторы - новые возможности ))))