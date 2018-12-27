Додано: Нед 03 лис, 2019 07:52

ЗАКОРДОННІ ПОДАТКИ: ПЛАТИТИ ЧИ НІ?



Важливо знати наперед, що може очікувати кожного з володарів нерухомості за кордоном у майбутньому. Час плине швидко. Майбутнє часто настає скорше, ніж очікував...

Купили нерухомість у Великій Британії, Іспанії, Польщі чи Туреччині - вивчайте законодавство щодо можливого продажу, в тому числі - нерезидентами.

В кожній країні - великі особливості.

В Україні важливим є те, чи була ваша власність у володінні 3 роки, чи перший продаж у календарному році, та чи є ви резидентом України.

Податок при продажі нерухомості може скласти 6,5% від вартості квартири. А може й більше.

Наприклад, при вартості квартири в 100 000 доларів США (звичайна двушка площею в 75 квадратів у Львові, Києві чи в Дніпрі) може скласти від 6 500 доларів США до 18 000 і більше доларів США (для нерезидентів).

akurt - як відомо - нікому і нічого не продає/непродавав і не збирається, в тому числі власну нерухомість в Україні - але набирається досвіду, знань, та приймає участь в обговоренні можливих дій наших українців в Туреччині.

В ці дні виставляє на продаж квартиру один з наших українців - купив за 45 000 ойро - виставив за 70 000 ойро - і тому дуже цікаво відслідити події та робити правильні підрахунки.



ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ВІД ЗМІНИ ВАРТОСТІ НЕРУХОМОСТІ В ТУРЕЧЧИНІ.

Пункт 1. Якщо ви купили нерухомість в Туреччині і володієте нею 5 років і більше - при продажу такої нерухомості ви НЕ сплачуєте жодних податків. Будьте успішними та здоровими!



Пункт 2. Якщо ви - фізична особа - були власником нерухомості менше 5 років, податком обкладається різниця між вартістю об'єкта, зазначеної в TAPU (право власності) продавця, і переоціненою вартістю, зазначеної в Акті експертизи нерухомості, яку пропишуть в новому TAPU нового володаря.



Розмір податку складе:

- 0%, якщо ця різниця не превищує 11 000 лір (близько 2 000 доларів).

- 15%, якщо ця різниця не більше 13 000 TL (близько 2 300 доларів);

- 20% якщо різниця складе від 13 000 TL до 30 000 TL (близько 5 300 доларів);

- 27% якщо різниця складе від 30 000 TL до 110 000 TL (приблизно 19 500 доларів);

- 35% якщо сума вийде більшою за 110 000 TL.



Нескладний підрахунок показує наступне у випадку, якщо ви купили квартиру "2+1" площею в 75 квадратів за 100 000 доларів США, то:

- варіант а) ви волоідлик вартирою 5 років і проджаєет - податок нуль.

- варіант б) ви володіли квартирою менше 5 років та продаєте її за 100 000 доларів США і за оцінкою експерта вона коштує 100 000 доларів США (570 000 лір) - податок нуль.

- варіант в) ви володіли квартирою менше 5 років та продаєте її за 110 000 доларів США (поставили із прибутком +10% по валюті) і за оцінко експерта вона коштує (570 000+0,1х570 000 лір) - податок складатиме (57 000х0,27)/5,72=2 690 доларів США. Ваш прибуток складе 10 000-2690=7 310 доларів США.

Ну, не так вже й погано...

Як з цим боротися? Із податками?

Варіант 1: закласти цю суму податку в ціну вартості продажу (так зараз і робить один мій приятель в Туреччині: купив квартиру "2+1" за 45 000 ойро - виставив на продаж за 70 000 ойро). Будемо дивитися, чим все закінчиться.

Варіант 2: не скажу.



Гарного вихідного дня!

Востаннє редагувалось akurt в Нед 03 лис, 2019 10:51, всього редагувалось 1 раз.

"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)