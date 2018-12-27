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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 488489490491
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 15:44

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

akurt, у вас есть план на случай если в турции все станет плохо?
Сегодня турция это что то типа ближневосточной россии, пока там все хорошо, но есть и плохие звоночки:
- Эрдоган
- Преследование оппозиции
- Запрет интернет ресурсов(википедия, частично букинг)
- Турки не любят платить налоги, как следствие огромные непрямые налоги(дорогие новые авто, бензин и тп)
- Заготовки для подавления протестов, везде огромное количество военизированых отрядов и полиции, особенно в стамбуле (только не говорите что это все из за курдов)
nuwanda
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 16:31

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Модераторы, а почему потёрли пост мой где я указал, что visa signature benefits разных банков позволяет бронировать авто на льготных условиях, но оставили пост акурта о том что это благодаря тому что это Турция. :)
Вообще не разу не реклама и помощь в ней со стороны модераторы на данном ресурсе.
Понаехал
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