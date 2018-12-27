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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 03 лис, 2019 18:37
nuwanda написав:
akurt, у вас есть план на случай если в турции все станет плохо?
Сегодня турция это что то типа ближневосточной россии, пока там все хорошо, но есть и плохие звоночки:
- Эрдоган
- Преследование оппозиции
- Запрет интернет ресурсов(википедия, частично букинг)
- Турки не любят платить налоги, как следствие огромные непрямые налоги(дорогие новые авто, бензин и тп)
- Заготовки для подавления протестов, везде огромное количество военизированых отрядов и полиции, особенно в стамбуле (только не говорите что это все из за курдов)
А нет у меня никаких планов.
По нескольким простым причинам:
а) в феврале 2014 я был на Крещатике - кто мог предугадать, что будет через две недели?
б) еще через месяц я сидел всю ночь напролет в Сан Франциско и смотрел прямой репортаж о событиях в Симферополе - наутро меня жена спрашивает: "Чего ты не спал всю ночь?" Я ответил: "Смотрел КАК КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ У ЗДАНИЯ ВС АРК СПАСЛИ И КРЫМ, И УКРАИНУ!". Кто мог угадать, что будет через 48 часов?
в) 16 марта 2014 у меня были авиабилеты на рейс "Киев-Симферополь" - проведать и поддержать друзей - рейс отменили и уже больше не было рейсов. Кто мог подумать что через 6 месяцев отменят и жд сообщение?
г) летом 2014 все одногруппники сына друга отправились защищать Украину - они были отличные умные ребята, им казалось, что если они ЗАЩИЩАЮТ РОДИНУ и хорошо попадают в цель в игре в Пейнтбол - то все будет хорошо - И ОНИ ВСЕ ДО ОДНОГО погибли, кто знал - что погибнут через месяц все? ВСЕ???
д) кто знал еще 185 дней назад, что эту ветку засыпят мусором по самые уши два брата-акробата?
Вы очень преувеличиваете недостатки президента Турецкой республики - чисто по памяти он был до того, как занял свой пост президента сейчас второй раз подряд
- как Леонид Данилович два срока подряд - 12 лет премьер-министром страны, население которой увеличилось за эти 12 лет на 20 миллионов человек, а страна стала занимать 10-е место в мире по золотовалютным резервам и к 2050 году население должно достигнуть 100 миллионов человек.
Вы очень преувеличиваете преследование какой-то там оппозиции - я здесь живу не первый год и нигде и никак я не видел, и не чувствовал ни оппозиции, ни преследования. Хотя многие "бурчат" на нынешнее власти... А вы лично или ваши соседи не "бурчат" на нынешние/прошлые власти Украины? На пАпЕрЕднЫкАв
? Там точно никто и никого не преследует? Вон Аркадий Бабченко
свалил сегодня в Израиль со словами: "Лучше я тихонько постою за забором и понаблюдаю..." В 2016 была попытка Госпереворота и убийства президента Турции? А где не было попыток госпереворота? В какой стране? И где не выясняли "откуда уши растут"? Везде в любой стране выясняли. Не во всех странах выяснили...
А в Турции в марте 2019 на выборах ЛЕГКО и просто в Стамбуле, Анталии и еще не помню где победила РЕАЛЬНАЯ оппозиционная партия и ее лидеры РЕАЛЬНО заняли посты мэров городов. Ай да притесняют оппозицию...
Вы не в курсе, но все турки платят налоги
до копейки и везде - "выбивают" чек.
Вы не в курсе - но в Турции - бензин - импортный товар и продается он ДЕШЕВЛЕ, чем в Украине. И бензин - монополия государства, а не сбежавших за кордон олигархов.
Слова "Заготовки для подавления протестов, везде огромное количество военизированых отрядов и полиции, особенно в стамбуле
" - реально рассмешили, даже комментировать не буду. Вы-то сами когда последний раз были в Стамбуле? Рекомендую. Я последний раз проезжал по Стамбулу 1 сентября и сказал, что город - "круче" Сан Франциско и Лос Анджелеса вместе взятых, а их я лично исколесил за рулем уже поверьте много-много раз... И единственное, что видел плохого в Стамбуле - это чуть ли не десятки пострадавших в трафике мотоциклистов... Так такого и в Париже навалом - едешь на авто в третьем ряду, а между третьим и четвертым вклиниваются черные мотоциклы с черными всадниками в черных шлемах и мчатся в черную бездну...Так что нет у меня никаких планов.
Зачем?
Вы очень преувеличиваете эфемерные какие то толпы полиции или еще чего-то.
Я езжу по всей Турции и очень редко встретишь на дорогах пост полиции, который - между прочим НИКОГДА не останавливает авто с украинскими номерами.
В апреле за три дня путешествий по Турции вообще нигде не встретил нигде полиции - даже как-то обидно было.
В то же время периодически - И ЭТО ПРАВИЛЬНО - например, на трассах "Кемер-Анталия" или "Белек-Анталия" жандармерия останавливает маршрутные автобусы и делает тотальную проверку документов - на предмет выявления нелегалов, возвращающихся с работы/несработы.
Вы считаете, что это неправильно?
Я, например, считаю, что правильно. Нелегалы - это неконтролируемое зло.
И правильными есть многие меры защиты населения:
- вам не продадут сим-карту мобильного оператора без паспорта - и потому нет идиотов, которые минируют то Харьков, то Киев, то все университеты Днепра.
- проданную по паспорту сим-карту ИНОСТРАНЦУ заблокируют через 3 месяца - разрешенный ЛЕГАЛЬНЫЙ срок пребывания иностранца. А вот если он остался дальше - то сим-карту и заблокировали. Очень правильно! Чего это он больше трех месяцев???
- иностранцу не откроют счет в банке и он НЕ будет пересылать сепаратистам деньги ни туда, ни куда.
Вот все эти меры очень умные и очень правильные.
Хотя, конечно, я в чем-то не прав: вроде есть баба Ванга или Кашпировский, или еще кто-то, кто знает будущее; но я с ними не знаком.
Мой родственник еще год назад плавал в море у Кемера, заплатив а путевку 1800 долларов за неделю.
А сейчас подсчитал - затратил на лечение от рака уже 80 000 долларов и не уверен, что доживет до своего дня рождения в январе. Как бы предвидеть? И иметь план. Но Воланд сказал, что планировать можно только на 1000 лет вперед и НЕ меньше!Так что будьте проще: виски со льдом в широкий стакан. Возможно - сигаретка. И вечная любовь...
Востаннє редагувалось akurt
в Нед 03 лис, 2019 19:10, всього редагувалось 1 раз.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
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Додано: Нед 03 лис, 2019 19:04
akurt написав:
Так что будьте проще: виски со льдом в широкий стакан. Возможно - сигаретка. И вечная любовь...
курить вредно,особенно в возрасте
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Додано: Нед 03 лис, 2019 19:08
akurt написав:
Так что будьте проще: виски со льдом в широкий стакан. Возможно - сигаретка. И вечная любовь...
або трішки рому і гарячого сексу:-)
можна легенько абсенту і політати у хмаринках:-)
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Додано: Нед 03 лис, 2019 19:15
А ви маєте рацію!
Правда, я абсент вже забув, коли пробував... Мабуть, років з п"ять тому...
Ром - чорний гавайський - не далі 1 липня... В США.
А віски маю і зараз... І трохи льоду у льодувці - теж...
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
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Додано: Нед 03 лис, 2019 19:21
akurt написав:А ви маєте рацію!
Правда, я абсент вже забув, коли пробував... Мабуть, років з п"ять тому...
Ром - чорний гавайський - не далі 1 липня... В США.
А віски маю і зараз... І трохи льоду у льодувці - теж...
Льод як тане впливає на смак. Краще камені
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Додано: Нед 03 лис, 2019 19:48
Так ми ж теє - у Європу йдемо - а там - із льодом...
P.S. Мої приятелі - які в п"ятницю о 10-00 виїхали із Анталії в Дніпро - о 19-00 вже були вдома.
Таким чином: три дні та дві ночівлі.
В мене так само получається - тільки зі Львова...
Як бачите - звичайна 2-о кімнатна квартира - за яку мене тут готові вбити - не так вже й далеко....
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
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Додано: Нед 03 лис, 2019 21:14
akurt написав:
Так ми ж теє - у Європу йдемо - а там - із льодом...P.S.
Мої приятелі - які в п"ятницю о 10-00 виїхали із Анталії в Дніпро - о 19-00 вже були вдома.
Таким чином: три дні та дві ночівлі.
В мене так само получається - тільки зі Львова...
Як бачите - звичайна 2-о кімнатна квартира - за яку мене тут готові вбити
- не так вже й далеко....
поруч
Три дні лісом, два дні полем)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Нед 03 лис, 2019 21:28
akurt написав: nuwanda написав:
akurt, у вас есть план на случай если в турции все станет плохо?
Сегодня турция это что то типа ближневосточной россии, пока там все хорошо, но есть и плохие звоночки:
- Эрдоган
- Преследование оппозиции
- Запрет интернет ресурсов(википедия, частично букинг)
- Турки не любят платить налоги, как следствие огромные непрямые налоги(дорогие новые авто, бензин и тп)
- Заготовки для подавления протестов, везде огромное количество военизированых отрядов и полиции, особенно в стамбуле (только не говорите что это все из за курдов)
А нет у меня никаких планов.
По нескольким простым причинам:
а) в феврале 2014 я был на Крещатике - кто мог предугадать, что будет через две недели?
б) еще через месяц я сидел всю ночь напролет в Сан Франциско и смотрел прямой репортаж о событиях в Симферополе - наутро меня жена спрашивает: "Чего ты не спал всю ночь?" Я ответил: "Смотрел КАК КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ У ЗДАНИЯ ВС АРК СПАСЛИ И КРЫМ, И УКРАИНУ!". Кто мог угадать, что будет через 48 часов?
в) 16 марта 2014 у меня были авиабилеты на рейс "Киев-Симферополь" - проведать и поддержать друзей - рейс отменили и уже больше не было рейсов. Кто мог подумать что через 6 месяцев отменят и жд сообщение?
г) летом 2014 все одногруппники сына друга отправились защищать Украину - они были отличные умные ребята, им казалось, что если они ЗАЩИЩАЮТ РОДИНУ и хорошо попадают в цель в игре в Пейнтбол - то все будет хорошо - И ОНИ ВСЕ ДО ОДНОГО погибли, кто знал - что погибнут через месяц все? ВСЕ???
д) кто знал еще 185 дней назад, что эту ветку засыпят мусором по самые уши два брата-акробата?
Вы очень преувеличиваете недостатки президента Турецкой республики - чисто по памяти он был до того, как занял свой пост президента сейчас второй раз подряд
- как Леонид Данилович два срока подряд - 12 лет премьер-министром страны, население которой увеличилось за эти 12 лет на 20 миллионов человек, а страна стала занимать 10-е место в мире по золотовалютным резервам и к 2050 году население должно достигнуть 100 миллионов человек.
Вы очень преувеличиваете преследование какой-то там оппозиции - я здесь живу не первый год и нигде и никак я не видел, и не чувствовал ни оппозиции, ни преследования. Хотя многие "бурчат" на нынешнее власти... А вы лично или ваши соседи не "бурчат" на нынешние/прошлые власти Украины? На пАпЕрЕднЫкАв
? Там точно никто и никого не преследует? Вон Аркадий Бабченко
свалил сегодня в Израиль со словами: "Лучше я тихонько постою за забором и понаблюдаю..." В 2016 была попытка Госпереворота и убийства президента Турции? А где не было попыток госпереворота? В какой стране? И где не выясняли "откуда уши растут"? Везде в любой стране выясняли. Не во всех странах выяснили...
А в Турции в марте 2019 на выборах ЛЕГКО и просто в Стамбуле, Анталии и еще не помню где победила РЕАЛЬНАЯ оппозиционная партия и ее лидеры РЕАЛЬНО заняли посты мэров городов. Ай да притесняют оппозицию...
Вы не в курсе, но все турки платят налоги
до копейки и везде - "выбивают" чек.
Вы не в курсе - но в Турции - бензин - импортный товар и продается он ДЕШЕВЛЕ, чем в Украине. И бензин - монополия государства, а не сбежавших за кордон олигархов.
Слова "Заготовки для подавления протестов, везде огромное количество военизированых отрядов и полиции, особенно в стамбуле
" - реально рассмешили, даже комментировать не буду. Вы-то сами когда последний раз были в Стамбуле? Рекомендую. Я последний раз проезжал по Стамбулу 1 сентября и сказал, что город - "круче" Сан Франциско и Лос Анджелеса вместе взятых, а их я лично исколесил за рулем уже поверьте много-много раз... И единственное, что видел плохого в Стамбуле - это чуть ли не десятки пострадавших в трафике мотоциклистов... Так такого и в Париже навалом - едешь на авто в третьем ряду, а между третьим и четвертым вклиниваются черные мотоциклы с черными всадниками в черных шлемах и мчатся в черную бездну...Так что нет у меня никаких планов.
Зачем?
Вы очень преувеличиваете эфемерные какие то толпы полиции или еще чего-то.
Я езжу по всей Турции и очень редко встретишь на дорогах пост полиции, который - между прочим НИКОГДА не останавливает авто с украинскими номерами.
В апреле за три дня путешествий по Турции вообще нигде не встретил нигде полиции - даже как-то обидно было.
В то же время периодически - И ЭТО ПРАВИЛЬНО - например, на трассах "Кемер-Анталия" или "Белек-Анталия" жандармерия останавливает маршрутные автобусы и делает тотальную проверку документов - на предмет выявления нелегалов, возвращающихся с работы/несработы.
Вы считаете, что это неправильно?
Я, например, считаю, что правильно. Нелегалы - это неконтролируемое зло.
И правильными есть многие меры защиты населения:
- вам не продадут сим-карту мобильного оператора без паспорта - и потому нет идиотов, которые минируют то Харьков, то Киев, то все университеты Днепра.
- проданную по паспорту сим-карту ИНОСТРАНЦУ заблокируют через 3 месяца - разрешенный ЛЕГАЛЬНЫЙ срок пребывания иностранца. А вот если он остался дальше - то сим-карту и заблокировали. Очень правильно! Чего это он больше трех месяцев???
- иностранцу не откроют счет в банке и он НЕ будет пересылать сепаратистам деньги ни туда, ни куда.
Вот все эти меры очень умные и очень правильные.
Хотя, конечно, я в чем-то не прав: вроде есть баба Ванга или Кашпировский, или еще кто-то, кто знает будущее; но я с ними не знаком.
Мой родственник еще год назад плавал в море у Кемера, заплатив а путевку 1800 долларов за неделю.
А сейчас подсчитал - затратил на лечение от рака уже 80 000 долларов и не уверен, что доживет до своего дня рождения в январе. Как бы предвидеть? И иметь план. Но Воланд сказал, что планировать можно только на 1000 лет вперед и НЕ меньше!Так что будьте проще: виски со льдом в широкий стакан. Возможно - сигаретка. И вечная любовь...
Класс.. опыт, спасибо, что делитесь..
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Додано: Пон 04 лис, 2019 08:21
Долярчик написав:Coder
... от Ви натякаєте на купу витрат і не вигідність інвестувати в паркінги...
- а я знову скажу: ну чомусь за кордоном - все вигідно(не тільки паркінги) - а у нас - НЕ вигідно
?!
- кажете, що люди не готові платити за комфорт?
- так, якщо почнуть жорстко штрафувати за кидання автівки будь де, то тоді люди і "полюблять" той комфорт!
НЕРУХОМІСТЬ ЗА КОРДОНОМ ТА КОМФОРТ ЖИТТЯ
Coder написав:А самостійно прагнути до комфорту і організовувати
його навколо себе Ви не здатні?
Тут я говорю про комфорт в широкому сенсі. Не свого "гніздечка", за межами якого хоч трава не рости (про розширення зони комфорту я вже також писав). Але, як на мене, це невисока плата за якісне/комфортне життя для себе і оточуючих.
На п’ятому місці речей, які забезпечують КОМФОРТНЕ ЖИТТЯ ЧОЛОВІКА, Є БЕЗУМОВНО АВТОМОБІЛЬ.
1. ГАРНА ЖІНКА.
2. ВЛАСНЕ ГАРНЕ ЖИТЛО.
3. ГРОШОВИТА ГАРНА РОБОТА.
4. ЗДОРОВІ ДІТИ.
5. АВТОМОБІЛЬ.Анталія!
Ніде в місті ви не зустрінете парковщика, який буде ганятися за вами, вимагаючи грошей. І ніде ви не зустрінете авто, яке б стояло під знаком "Зупинку заборонено". І ніде (крім одного місця) - не треба платити 15-20 гривень за 1 годину паркування або чекати на 200 гривень штраф за те, що ви залишили авто на клаптику асфальту, на якому хтось щось намалював синьою фарбою.В 99,99% випадків паркувальні місця безоплатні.
Я знаю тільки одне місце в місті із населенням в 2 500 000 мешканців, де треба заплатити за парковку авто - це біля величезної державної лікарні та Офісу податкової майже в самому центрі.
Всі просто паркуються на паралельних або перпендикулярних вуличках. І немає проблем.
Як вирішується питання парковок для авто,забезпечуючи комфорт мешканцям?
1. Авто на ніч
вільно та без проблем залишаться просто на вулиці біля будинку. За останні (2019-1299) 720 років не було викрадено жодного засобу пересування та не було вскрито жодного авто з метою пограбування. Часто на ніч авто стоять із відкритим склом. Автор сам кидав авто вже 3 рази із відкритими вікнами (випадково) на довгий термін - з авто не зникли ні гаманці, ні кредитні картки, ні документи.
2. У кожного - кожного будинка - навіть в самому-самому центрі є власна територія за парканом із власними брамами - всі місцеві жителі заїзджають у власний двір - і - зверніть увагу - "чужі" можуть ставити авто вздовж будинка, але так, щоби не перегорожувати в"їзд до брами будинка. Мешканці мають пріоритет, а чужі ніколи не перекриють в"їзд у двір.
3. В центрі міста є місця вздовж вулиць, де просто та зрозуміло висить знак "Зупинка заборонена". Таких знаків небагато, але вони є. Зверніть увагу: немає знака "Стоянка заборонено" (дозволяє зупинитися на "5 хвилин", які часто перетворюються де-не-де на 5 годин). В разі порушення: Варіант "А"
- авто забирає евакуатор швидко та легко. Варіант "Б"
- штраф із фотофіксацією на камери відеоспостереження. Штраф такий, що варто було б посидіти майже тиждень у кафе.
4. І ВСІХ ІНШИХ МІСЦЯХ ПАРКУВАННЯ БЕЗ ПРОБЛЕМ.
5. В самому центрі міста неподалік старовинного міста "Калєїчі" є паркувальні майданчики дя авто. Плата символічна - 5-7 лір або 20-30 гривень.
6. В спальних мікрорайонах - є незвичайна і незрозуміла для нашої людини річ: БЕЗОПЛАТНА КРИТА ВЕЛИЧЕЗНА ПАРКОВКА ДЛЯ ВСІХ БАЖАЮЧИХ.
Не працює тільки в один визначений муніципалітетом день - в цей день парковку віддають торговцям, які влаштовують базар для місцевих жителів.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
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