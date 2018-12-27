Додано: Нед 03 лис, 2019 18:37

nuwanda написав: akurt, у вас есть план на случай если в турции все станет плохо?

Сегодня турция это что то типа ближневосточной россии, пока там все хорошо, но есть и плохие звоночки:

- Эрдоган

- Преследование оппозиции

- Запрет интернет ресурсов(википедия, частично букинг)

- Турки не любят платить налоги, как следствие огромные непрямые налоги(дорогие новые авто, бензин и тп)

- Заготовки для подавления протестов, везде огромное количество военизированых отрядов и полиции, особенно в стамбуле (только не говорите что это все из за курдов) akurt, у вас есть план на случай если в турции все станет плохо?Сегодня турция это что то типа ближневосточной россии, пока там все хорошо, но есть и плохие звоночки:- Эрдоган- Преследование оппозиции- Запрет интернет ресурсов(википедия, частично букинг)- Турки не любят платить налоги, как следствие огромные непрямые налоги(дорогие новые авто, бензин и тп)- Заготовки для подавления протестов, везде огромное количество военизированых отрядов и полиции, особенно в стамбуле (только не говорите что это все из за курдов)

А нет у меня никаких планов.По нескольким простым причинам:а) в феврале 2014 я был на Крещатике - кто мог предугадать, что будет через две недели?б) еще через месяц я сидел всю ночь напролет в Сан Франциско и смотрел прямой репортаж о событиях в Симферополе - наутро меня жена спрашивает: "Чего ты не спал всю ночь?" Я ответил: "Смотрел КАК КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ У ЗДАНИЯ ВС АРК СПАСЛИ И КРЫМ, И УКРАИНУ!". Кто мог угадать, что будет через 48 часов?в) 16 марта 2014 у меня были авиабилеты на рейс "Киев-Симферополь" - проведать и поддержать друзей - рейс отменили и уже больше не было рейсов. Кто мог подумать что через 6 месяцев отменят и жд сообщение?г) летом 2014 все одногруппники сына друга отправились защищать Украину - они были отличные умные ребята, им казалось, что если они ЗАЩИЩАЮТ РОДИНУ и хорошо попадают в цель в игре в Пейнтбол - то все будет хорошо - И ОНИ ВСЕ ДО ОДНОГО погибли, кто знал - что погибнут через месяц все? ВСЕ???д) кто знал еще 185 дней назад, что эту ветку засыпят мусором по самые уши два брата-акробата?Вы очень преувеличиваете недостатки президента Турецкой республики - чисто по памяти он был до того, как занял свой пост президента сейчас второй раз подряд - как Леонид Данилович два срока подряд - 12 лет премьер-министром страны, население которой увеличилось за эти 12 лет на 20 миллионов человек, а страна стала занимать 10-е место в мире по золотовалютным резервам и к 2050 году население должно достигнуть 100 миллионов человек.Вы очень преувеличиваете преследование какой-то там оппозиции - я здесь живу не первый год и нигде и никак я не видел, и не чувствовал ни оппозиции, ни преследования. Хотя многие "бурчат" на нынешнее власти... А вы лично или ваши соседи не "бурчат" на нынешние/прошлые власти Украины? На пАпЕрЕднЫкАв? Там точно никто и никого не преследует? Вон Аркадий Бабченко свалил сегодня в Израиль со словами: "Лучше я тихонько постою за забором и понаблюдаю..." В 2016 была попытка Госпереворота и убийства президента Турции? А где не было попыток госпереворота? В какой стране? И где не выясняли "откуда уши растут"? Везде в любой стране выясняли. Не во всех странах выяснили...А в Турции в марте 2019 на выборах ЛЕГКО и просто в Стамбуле, Анталии и еще не помню где победила РЕАЛЬНАЯ оппозиционная партия и ее лидеры РЕАЛЬНО заняли посты мэров городов. Ай да притесняют оппозицию...Вы не в курсе, нодо копейки и везде - "выбивают" чек.Вы не в курсе - но в Турции - бензин - импортный товар и продается он ДЕШЕВЛЕ, чем в Украине. И бензин - монополия государства, а не сбежавших за кордон олигархов.Слова "Заготовки для подавления протестов, везде огромное количество военизированых отрядов и полиции, особенно в стамбуле" - реально рассмешили, даже комментировать не буду. Вы-то сами когда последний раз были в Стамбуле? Рекомендую. Я последний раз проезжал по Стамбулу 1 сентября и сказал, что город - "круче" Сан Франциско и Лос Анджелеса вместе взятых, а их я лично исколесил за рулем уже поверьте много-много раз... И единственное, что видел плохого в Стамбуле - это чуть ли не десятки пострадавших в трафике мотоциклистов... Так такого и в Париже навалом - едешь на авто в третьем ряду, а между третьим и четвертым вклиниваются черные мотоциклы с черными всадниками в черных шлемах и мчатся в черную бездну...Зачем?Вы очень преувеличиваете эфемерные какие то толпы полиции или еще чего-то.Я езжу по всей Турции и очень редко встретишь на дорогах пост полиции, который - между прочим НИКОГДА не останавливает авто с украинскими номерами.В апреле за три дня путешествий по Турции вообще нигде не встретил нигде полиции - даже как-то обидно было.В то же время периодически - И ЭТО ПРАВИЛЬНО - например, на трассах "Кемер-Анталия" или "Белек-Анталия" жандармерия останавливает маршрутные автобусы и делает тотальную проверку документов - наВы считаете, что это неправильно?Я, например, считаю, что правильно. Нелегалы - это неконтролируемое зло.И правильными есть многие- вам не продадут сим-карту мобильного оператора без паспорта - и потому нет идиотов, которые минируют то Харьков, то Киев, то все университеты Днепра.- проданную по паспорту сим-карту ИНОСТРАНЦУ заблокируют через 3 месяца - разрешенный ЛЕГАЛЬНЫЙ срок пребывания иностранца. А вот если он остался дальше - то сим-карту и заблокировали. Очень правильно! Чего это он больше трех месяцев???- иностранцу не откроют счет в банке и он НЕ будет пересылать сепаратистам деньги ни туда, ни куда.Вот все эти меры очень умные и очень правильные.Хотя, конечно, я в чем-то не прав: вроде есть баба Ванга или Кашпировский, или еще кто-то, кто знает будущее;Мой родственник еще год назад плавал в море у Кемера, заплатив а путевку 1800 долларов за неделю.А сейчас подсчитал - затратил на лечение от рака уже 80 000 долларов и не уверен, что доживет до своего дня рождения в январе. Как бы предвидеть? И иметь план. Но Воланд сказал, что планировать можно только на 1000 лет вперед и НЕ меньше!Так что будьте проще: виски со льдом в широкий стакан. Возможно - сигаретка. И вечная любовь...