Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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nuwanda написав:akurt, у вас есть план на случай если в турции все станет плохо? Сегодня турция это что то типа ближневосточной россии, пока там все хорошо, но есть и плохие звоночки: - Эрдоган - Преследование оппозиции - Запрет интернет ресурсов(википедия, частично букинг) - Турки не любят платить налоги, как следствие огромные непрямые налоги(дорогие новые авто, бензин и тп) - Заготовки для подавления протестов, везде огромное количество военизированых отрядов и полиции, особенно в стамбуле (только не говорите что это все из за курдов)
А нет у меня никаких планов. По нескольким простым причинам: а) в феврале 2014 я был на Крещатике - кто мог предугадать, что будет через две недели? б) еще через месяц я сидел всю ночь напролет в Сан Франциско и смотрел прямой репортаж о событиях в Симферополе - наутро меня жена спрашивает: "Чего ты не спал всю ночь?" Я ответил: "Смотрел КАК КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ У ЗДАНИЯ ВС АРК СПАСЛИ И КРЫМ, И УКРАИНУ!". Кто мог угадать, что будет через 48 часов? в) 16 марта 2014 у меня были авиабилеты на рейс "Киев-Симферополь" - проведать и поддержать друзей - рейс отменили и уже больше не было рейсов. Кто мог подумать что через 6 месяцев отменят и жд сообщение? г) летом 2014 все одногруппники сына друга отправились защищать Украину - они были отличные умные ребята, им казалось, что если они ЗАЩИЩАЮТ РОДИНУ и хорошо попадают в цель в игре в Пейнтбол - то все будет хорошо - И ОНИ ВСЕ ДО ОДНОГО погибли, кто знал - что погибнут через месяц все? ВСЕ??? д) кто знал еще 185 дней назад, что эту ветку засыпят мусором по самые уши два брата-акробата?
Вы очень преувеличиваете недостатки президента Турецкой республики - чисто по памяти он был до того, как занял свой пост президента сейчас второй раз подряд - как Леонид Данилович два срока подряд - 12 лет премьер-министром страны, население которой увеличилось за эти 12 лет на 20 миллионов человек, а страна стала занимать 10-е место в мире по золотовалютным резервам и к 2050 году население должно достигнуть 100 миллионов человек. Вы очень преувеличиваете преследование какой-то там оппозиции - я здесь живу не первый год и нигде и никак я не видел, и не чувствовал ни оппозиции, ни преследования. Хотя многие "бурчат" на нынешнее власти... А вы лично или ваши соседи не "бурчат" на нынешние/прошлые власти Украины? На пАпЕрЕднЫкАв? Там точно никто и никого не преследует? Вон Аркадий Бабченко свалил сегодня в Израиль со словами: "Лучше я тихонько постою за забором и понаблюдаю..." В 2016 была попытка Госпереворота и убийства президента Турции? А где не было попыток госпереворота? В какой стране? И где не выясняли "откуда уши растут"? Везде в любой стране выясняли. Не во всех странах выяснили... А в Турции в марте 2019 на выборах ЛЕГКО и просто в Стамбуле, Анталии и еще не помню где победила РЕАЛЬНАЯ оппозиционная партия и ее лидеры РЕАЛЬНО заняли посты мэров городов. Ай да притесняют оппозицию...
Вы не в курсе, но все турки платят налоги до копейки и везде - "выбивают" чек. Вы не в курсе - но в Турции - бензин - импортный товар и продается он ДЕШЕВЛЕ, чем в Украине. И бензин - монополия государства, а не сбежавших за кордон олигархов. Слова "Заготовки для подавления протестов, везде огромное количество военизированых отрядов и полиции, особенно в стамбуле" - реально рассмешили, даже комментировать не буду. Вы-то сами когда последний раз были в Стамбуле? Рекомендую. Я последний раз проезжал по Стамбулу 1 сентября и сказал, что город - "круче" Сан Франциско и Лос Анджелеса вместе взятых, а их я лично исколесил за рулем уже поверьте много-много раз... И единственное, что видел плохого в Стамбуле - это чуть ли не десятки пострадавших в трафике мотоциклистов... Так такого и в Париже навалом - едешь на авто в третьем ряду, а между третьим и четвертым вклиниваются черные мотоциклы с черными всадниками в черных шлемах и мчатся в черную бездну... Так что нет у меня никаких планов. Зачем?
Вы очень преувеличиваете эфемерные какие то толпы полиции или еще чего-то. Я езжу по всей Турции и очень редко встретишь на дорогах пост полиции, который - между прочим НИКОГДА не останавливает авто с украинскими номерами. В апреле за три дня путешествий по Турции вообще нигде не встретил нигде полиции - даже как-то обидно было.
В то же время периодически - И ЭТО ПРАВИЛЬНО - например, на трассах "Кемер-Анталия" или "Белек-Анталия" жандармерия останавливает маршрутные автобусы и делает тотальную проверку документов - на предмет выявления нелегалов, возвращающихся с работы/несработы. Вы считаете, что это неправильно? Я, например, считаю, что правильно. Нелегалы - это неконтролируемое зло. И правильными есть многие меры защиты населения: - вам не продадут сим-карту мобильного оператора без паспорта - и потому нет идиотов, которые минируют то Харьков, то Киев, то все университеты Днепра. - проданную по паспорту сим-карту ИНОСТРАНЦУ заблокируют через 3 месяца - разрешенный ЛЕГАЛЬНЫЙ срок пребывания иностранца. А вот если он остался дальше - то сим-карту и заблокировали. Очень правильно! Чего это он больше трех месяцев??? - иностранцу не откроют счет в банке и он НЕ будет пересылать сепаратистам деньги ни туда, ни куда.
Вот все эти меры очень умные и очень правильные.
Хотя, конечно, я в чем-то не прав: вроде есть баба Ванга или Кашпировский, или еще кто-то, кто знает будущее; но я с ними не знаком. Мой родственник еще год назад плавал в море у Кемера, заплатив а путевку 1800 долларов за неделю. А сейчас подсчитал - затратил на лечение от рака уже 80 000 долларов и не уверен, что доживет до своего дня рождения в январе. Как бы предвидеть? И иметь план. Но Воланд сказал, что планировать можно только на 1000 лет вперед и НЕ меньше!
Так что будьте проще: виски со льдом в широкий стакан. Возможно - сигаретка. И вечная любовь...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 03 лис, 2019 19:10, всього редагувалось 1 раз.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
А ви маєте рацію! Правда, я абсент вже забув, коли пробував... Мабуть, років з п"ять тому... Ром - чорний гавайський - не далі 1 липня... В США. А віски маю і зараз... І трохи льоду у льодувці - теж...
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
akurt написав:А ви маєте рацію! Правда, я абсент вже забув, коли пробував... Мабуть, років з п"ять тому... Ром - чорний гавайський - не далі 1 липня... В США. А віски маю і зараз... І трохи льоду у льодувці - теж...
Так ми ж теє - у Європу йдемо - а там - із льодом...
P.S. Мої приятелі - які в п"ятницю о 10-00 виїхали із Анталії в Дніпро - о 19-00 вже були вдома. Таким чином: три дні та дві ночівлі. В мене так само получається - тільки зі Львова... Як бачите - звичайна 2-о кімнатна квартира - за яку мене тут готові вбити - не так вже й далеко....
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
akurt написав:Так ми ж теє - у Європу йдемо - а там - із льодом...
P.S. Мої приятелі - які в п"ятницю о 10-00 виїхали із Анталії в Дніпро - о 19-00 вже були вдома. Таким чином: три дні та дві ночівлі. В мене так само получається - тільки зі Львова... Як бачите - звичайна 2-о кімнатна квартира - за яку мене тут готові вбити - не так вже й далеко....
поруч Три дні лісом, два дні полем)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
nuwanda написав:akurt, у вас есть план на случай если в турции все станет плохо? Сегодня турция это что то типа ближневосточной россии, пока там все хорошо, но есть и плохие звоночки: - Эрдоган - Преследование оппозиции - Запрет интернет ресурсов(википедия, частично букинг) - Турки не любят платить налоги, как следствие огромные непрямые налоги(дорогие новые авто, бензин и тп) - Заготовки для подавления протестов, везде огромное количество военизированых отрядов и полиции, особенно в стамбуле (только не говорите что это все из за курдов)
А нет у меня никаких планов. По нескольким простым причинам: а) в феврале 2014 я был на Крещатике - кто мог предугадать, что будет через две недели? б) еще через месяц я сидел всю ночь напролет в Сан Франциско и смотрел прямой репортаж о событиях в Симферополе - наутро меня жена спрашивает: "Чего ты не спал всю ночь?" Я ответил: "Смотрел КАК КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ У ЗДАНИЯ ВС АРК СПАСЛИ И КРЫМ, И УКРАИНУ!". Кто мог угадать, что будет через 48 часов? в) 16 марта 2014 у меня были авиабилеты на рейс "Киев-Симферополь" - проведать и поддержать друзей - рейс отменили и уже больше не было рейсов. Кто мог подумать что через 6 месяцев отменят и жд сообщение? г) летом 2014 все одногруппники сына друга отправились защищать Украину - они были отличные умные ребята, им казалось, что если они ЗАЩИЩАЮТ РОДИНУ и хорошо попадают в цель в игре в Пейнтбол - то все будет хорошо - И ОНИ ВСЕ ДО ОДНОГО погибли, кто знал - что погибнут через месяц все? ВСЕ??? д) кто знал еще 185 дней назад, что эту ветку засыпят мусором по самые уши два брата-акробата?
Вы очень преувеличиваете недостатки президента Турецкой республики - чисто по памяти он был до того, как занял свой пост президента сейчас второй раз подряд - как Леонид Данилович два срока подряд - 12 лет премьер-министром страны, население которой увеличилось за эти 12 лет на 20 миллионов человек, а страна стала занимать 10-е место в мире по золотовалютным резервам и к 2050 году население должно достигнуть 100 миллионов человек. Вы очень преувеличиваете преследование какой-то там оппозиции - я здесь живу не первый год и нигде и никак я не видел, и не чувствовал ни оппозиции, ни преследования. Хотя многие "бурчат" на нынешнее власти... А вы лично или ваши соседи не "бурчат" на нынешние/прошлые власти Украины? На пАпЕрЕднЫкАв? Там точно никто и никого не преследует? Вон Аркадий Бабченко свалил сегодня в Израиль со словами: "Лучше я тихонько постою за забором и понаблюдаю..." В 2016 была попытка Госпереворота и убийства президента Турции? А где не было попыток госпереворота? В какой стране? И где не выясняли "откуда уши растут"? Везде в любой стране выясняли. Не во всех странах выяснили... А в Турции в марте 2019 на выборах ЛЕГКО и просто в Стамбуле, Анталии и еще не помню где победила РЕАЛЬНАЯ оппозиционная партия и ее лидеры РЕАЛЬНО заняли посты мэров городов. Ай да притесняют оппозицию...
Вы не в курсе, но все турки платят налоги до копейки и везде - "выбивают" чек. Вы не в курсе - но в Турции - бензин - импортный товар и продается он ДЕШЕВЛЕ, чем в Украине. И бензин - монополия государства, а не сбежавших за кордон олигархов. Слова "Заготовки для подавления протестов, везде огромное количество военизированых отрядов и полиции, особенно в стамбуле" - реально рассмешили, даже комментировать не буду. Вы-то сами когда последний раз были в Стамбуле? Рекомендую. Я последний раз проезжал по Стамбулу 1 сентября и сказал, что город - "круче" Сан Франциско и Лос Анджелеса вместе взятых, а их я лично исколесил за рулем уже поверьте много-много раз... И единственное, что видел плохого в Стамбуле - это чуть ли не десятки пострадавших в трафике мотоциклистов... Так такого и в Париже навалом - едешь на авто в третьем ряду, а между третьим и четвертым вклиниваются черные мотоциклы с черными всадниками в черных шлемах и мчатся в черную бездну... Так что нет у меня никаких планов. Зачем?
Вы очень преувеличиваете эфемерные какие то толпы полиции или еще чего-то. Я езжу по всей Турции и очень редко встретишь на дорогах пост полиции, который - между прочим НИКОГДА не останавливает авто с украинскими номерами. В апреле за три дня путешествий по Турции вообще нигде не встретил нигде полиции - даже как-то обидно было.
В то же время периодически - И ЭТО ПРАВИЛЬНО - например, на трассах "Кемер-Анталия" или "Белек-Анталия" жандармерия останавливает маршрутные автобусы и делает тотальную проверку документов - на предмет выявления нелегалов, возвращающихся с работы/несработы. Вы считаете, что это неправильно? Я, например, считаю, что правильно. Нелегалы - это неконтролируемое зло. И правильными есть многие меры защиты населения: - вам не продадут сим-карту мобильного оператора без паспорта - и потому нет идиотов, которые минируют то Харьков, то Киев, то все университеты Днепра. - проданную по паспорту сим-карту ИНОСТРАНЦУ заблокируют через 3 месяца - разрешенный ЛЕГАЛЬНЫЙ срок пребывания иностранца. А вот если он остался дальше - то сим-карту и заблокировали. Очень правильно! Чего это он больше трех месяцев??? - иностранцу не откроют счет в банке и он НЕ будет пересылать сепаратистам деньги ни туда, ни куда.
Вот все эти меры очень умные и очень правильные.
Хотя, конечно, я в чем-то не прав: вроде есть баба Ванга или Кашпировский, или еще кто-то, кто знает будущее; но я с ними не знаком. Мой родственник еще год назад плавал в море у Кемера, заплатив а путевку 1800 долларов за неделю. А сейчас подсчитал - затратил на лечение от рака уже 80 000 долларов и не уверен, что доживет до своего дня рождения в январе. Как бы предвидеть? И иметь план. Но Воланд сказал, что планировать можно только на 1000 лет вперед и НЕ меньше!
Так что будьте проще: виски со льдом в широкий стакан. Возможно - сигаретка. И вечная любовь...
Долярчик написав:Coder ... от Ви натякаєте на купу витрат і не вигідність інвестувати в паркінги... - а я знову скажу: ну чомусь за кордоном - все вигідно(не тільки паркінги) - а у нас - НЕ вигідно?! - кажете, що люди не готові платити за комфорт? - так, якщо почнуть жорстко штрафувати за кидання автівки будь де, то тоді люди і "полюблять" той комфорт!
Coder написав:А самостійно прагнути до комфорту і організовувати його навколо себе Ви не здатні? Тут я говорю про комфорт в широкому сенсі. Не свого "гніздечка", за межами якого хоч трава не рости (про розширення зони комфорту я вже також писав). Але, як на мене, це невисока плата за якісне/комфортне життя для себе і оточуючих.
НЕРУХОМІСТЬ ЗА КОРДОНОМ ТА КОМФОРТ ЖИТТЯ
На п’ятому місці речей, які забезпечують КОМФОРТНЕ ЖИТТЯ ЧОЛОВІКА, Є БЕЗУМОВНО АВТОМОБІЛЬ.
Анталія! Ніде в місті ви не зустрінете парковщика, який буде ганятися за вами, вимагаючи грошей. І ніде ви не зустрінете авто, яке б стояло під знаком "Зупинку заборонено". І ніде (крім одного місця) - не треба платити 15-20 гривень за 1 годину паркування або чекати на 200 гривень штраф за те, що ви залишили авто на клаптику асфальту, на якому хтось щось намалював синьою фарбою. В 99,99% випадків паркувальні місця безоплатні. Я знаю тільки одне місце в місті із населенням в 2 500 000 мешканців, де треба заплатити за парковку авто - це біля величезної державної лікарні та Офісу податкової майже в самому центрі. Всі просто паркуються на паралельних або перпендикулярних вуличках. І немає проблем.
Як вирішується питання парковок для авто, забезпечуючи комфорт мешканцям?
1. Авто на ніч вільно та без проблем залишаться просто на вулиці біля будинку. За останні (2019-1299) 720 років не було викрадено жодного засобу пересування та не було вскрито жодного авто з метою пограбування. Часто на ніч авто стоять із відкритим склом. Автор сам кидав авто вже 3 рази із відкритими вікнами (випадково) на довгий термін - з авто не зникли ні гаманці, ні кредитні картки, ні документи.
2. У кожного - кожного будинка - навіть в самому-самому центрі є власна територія за парканом із власними брамами - всі місцеві жителі заїзджають у власний двір - і - зверніть увагу - "чужі" можуть ставити авто вздовж будинка, але так, щоби не перегорожувати в"їзд до брами будинка. Мешканці мають пріоритет, а "чужі" ніколи не перекриють в"їзд у двір.
3. В центрі міста є місця вздовж вулиць, де просто та зрозуміло висить знак "Зупинка заборонена". Таких знаків небагато, але вони є. Зверніть увагу: немає знака "Стоянку заборонено" (дозволяє зупинитися на "5 хвилин", які часто перетворюються де-не-де на 5 годин). В разі порушення: Варіант "А" - авто забирає евакуатор швидко та легко. Варіант "Б" - штраф із фотофіксацією на камери відеоспостереження. Штраф такий, що варто було б посидіти майже тиждень у кафе.
4. У ВСІХ ІНШИХ МІСЦЯХ ПАРКУВАННЯ - БЕЗ ПРОБЛЕМ.
5. В самому центрі міста неподалік старовинного міста "Калєїчі" є паркувальні майданчики дя авто. Плата символічна - 5-7 лір або 20-30 гривень.
6. В спальних мікрорайонах - є незвичайна і незрозуміла для нашої людини річ: БЕЗОПЛАТНА КРИТА ВЕЛИЧЕЗНА ПАРКОВКА ДЛЯ ВСІХ БАЖАЮЧИХ. Не працює тільки в один визначений муніципалітетом день тижня - в цей день парковку віддають торговцям, які влаштовують базар для місцевих жителів. На ранок - все прибрано і помито, слідів базару немає.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
Вы очень преувеличиваете недостатки президента Турецкой республики
Для меня движение от светского демократического государства в сторону султаната является серьезным недостатком. Кто то может считать иначе - его право. Впрочем независимо от того как вы к этому относитесь - это несет свои риски.
Вы очень преувеличиваете преследование какой-то там оппозиции - я здесь живу не первый год и нигде и никак я не видел, и не чувствовал ни оппозиции, ни преследования.
По индексу свободы слова турция находиться в конце списка, даже ниже россии. Украина кстати намного выше.
Вы не в курсе, но все турки платят налоги до копейки и везде - "выбивают" чек. Вы не в курсе - но в Турции - бензин - импортный товар
Это не так https://www.globalpetrolprices.com/gasoline_prices/. Реальная цена 95 в Украине около 1$, так как большинство сетей имеют бессрочные акции дающие скидку 3-4 гривны от цены на стелле. Не знаю как с этим обстоят дела в турции. Лично заправлялся по 6.8 лир = 1.19$.
Слова "Заготовки для подавления протестов, везде огромное количество военизированых отрядов и полиции, особенно в стамбуле" - реально рассмешили, даже комментировать не буду. Вы-то сами когда последний раз были в Стамбуле?
Был в Стамбуле также в сентябре этого года. Мне непонятно зачем там нужны стационарные посты с бронетехникой, и военные с автоматическим оружием. На простую охрану правопрядка это непохоже. Больше нигде подобного не видел. Знакомые бывавшие там также отмечали большое количество силовиков в городе.
правильными есть многие меры защиты населения: - вам не продадут сим-карту мобильного оператора без паспорта - и потому нет идиотов, которые минируют то Харьков, то Киев, то все университеты Днепра. - проданную по паспорту сим-карту ИНОСТРАНЦУ заблокируют через 3 месяца - разрешенный ЛЕГАЛЬНЫЙ срок пребывания иностранца. А вот если он остался дальше - то сим-карту и заблокировали. Очень правильно! Чего это он больше трех месяцев??? - иностранцу не откроют счет в банке и он НЕ будет пересылать сепаратистам деньги ни туда, ни куда. Вот все эти меры очень умные и очень правильные.
С мобильной связью вобще маразм. Мало того что есть обязательная регистрация по паспорту, так еще карта привязывается к имей телефона. Единственная страна где мне пришлось отказаться от приобретения местной симки и пользоваться роумингом. Странно слышать что вы считаете такие меры правильными, мне казалось что вы придерживаетесь более либеральных взглядов.