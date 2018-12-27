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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 лис, 2019 12:02
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Додано: Пон 04 лис, 2019 12:47
Издалека - оно всегда виднее.
И самое главное: кто и кого к чему-то принуждает/уговаривает?
Востаннє редагувалось akurt в Пон 04 лис, 2019 14:28, всього редагувалось 5 разів.
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Додано: Пон 04 лис, 2019 14:15
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
2006-го авто, ВОГ не причем.Дело в прокладке
На укр."глуско" второй месяц кешбек 10% Был 92-й по 28,15-2,82*0,805 выходит. 95-й по 30,15 вроде.
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