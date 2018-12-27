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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 489490491492
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 12:02

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  nuwanda написав:Это не так
Вы правы
Витька,извинись,я всё прощу
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 12:47

  nuwanda написав:Странно слышать что вы считаете такие меры правильными, мне казалось что вы придерживаетесь более либеральных взглядов.


Издалека - оно всегда виднее.
И самое главное: кто и кого к чему-то принуждает/уговаривает?
Востаннє редагувалось akurt в Пон 04 лис, 2019 14:28, всього редагувалось 5 разів.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 14:15

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Я как-то заправился на WOG - не успел проехать и 40 км - загорелась желтая лампочка "Проблема с двигателем" - полетел Катализатор (!!!)

2006-го авто, ВОГ не причем.Дело в прокладке :D
На укр."глуско" второй месяц кешбек 10% :wink: Был 92-й по 28,15-2,82*0,805 выходит. 95-й по 30,15 вроде. https://index.minfin.com.ua/markets/fuel/tm/glusco/
Витька,извинись,я всё прощу
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 00:00

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

репостну сюда
  airmax78 написав:На этой ветке нет идиотов. Ну, может за очень редким исключением. Моральные ур** - есть, негодяи - есть, но откровенных идиотов - нет. Иначе бы вы не заходили бы сюда снова и снова.

это да... akurt- он на другой ветке. :mrgreen:
Понаехал
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