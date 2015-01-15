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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 лис, 2019 12:02
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Витька,извинись,я всё прощу
Додано: Пон 04 лис, 2019 12:47
Издалека - оно всегда виднее.
И самое главное: кто и кого к чему-то принуждает/уговаривает?
Востаннє редагувалось akurt в Пон 04 лис, 2019 14:28, всього редагувалось 5 разів.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
Додано: Пон 04 лис, 2019 14:15
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
2006-го авто, ВОГ не причем.Дело в прокладке
На укр."глуско" второй месяц кешбек 10% Был 92-й по 28,15-2,82*0,805 выходит. 95-й по 30,15 вроде.
Витька,извинись,я всё прощу
Додано: Вів 05 лис, 2019 07:48
ЧОГО ТРЕБА БОЯТИСЯ МЕНШЕ СУЛТАНАТУ
Добру справу зробила українська авіакомпанія SkyUp: всього за 220 доларів можна дістатися із Києва до Іспанії - славетного міста "Аліканте".
Що там робити в листопаді?
Ну як же: сезон закінчився, нєт ніхто ніде, і Компанія, шо керує вашою прєлєстю, купленою за 140 000 ойро, нарешті віділила вам 1 (один) тиждень можливості переспати у власній квартирі.
Програма візиту власників житла в Іспанії буде такою:
- переліт Київ-Аліканте (приіліт о 15-00). До Борисполя панове прибудуть на швидкісчному потязі з (назву міста в Україні видалено).
- отримання авто напрокат (30 ойро за добу).
- поїздка в славетне містечко Монте Фаро (зараз там +18) і милування власною квартирою площею в 50 квадратів.
- зустріч із менеджером компанії, що керує нерухомістью, та спроба розібратися, як це за 1,5 роки вдалося заробити аж 1 500 ойро від здачі в оренду.
- купання у морі - температура води +22.
- три дні насиченого відпочинку в Монте Фаро.
- автоподорож в Мадрид та Барселону (ціна 1 літра бензину 1,43 ойро).
- повернення в Києв за тиждень.
Гулять за 140 000 ойро - так гулять!
P.S. Економічний звіт - після закінчення подорожі.
Море біля Анталії +24,5.
На тиждень вперед, починаючі із середи - в Анталії - літо, +28.
Продовжується сезон гранатів - зірвав із дерева власноруч у публічному загальнодоступному саду гранат вагою в 630 (!!!) грамів. Якщо не зривати гранати - їх інтенсивно виїдають птахи. Треба встигати зривати!!!! Сезон помаранчів-2019 ще не почався, хоча у продажу свіжі вже є. Мандарини - 2 ліри або 8,50 гривні кіло.
Ціна 1 літра бензину А95+ 7,01-7,04 ліри або - British Petroleum - (7,02/5,73)х24.75=30,32 гривні. WOG Україна - 31,79 гривнi за 1 літр, що на 31,79-30,32=1,46 гривні ДЕШЕВШЕ, за словами nuwanda на гілці.
Я, правда, не заправляюсь на WOG - після того, як заправився останній раз та проїхав 40 км - загорілася жовта лампочка Check engine та прийшлося спочатку комп"ютерними методами (500 гривень) перевірити що сталося, очистити розділ помилок авто, тому що перестав працювати Cruize control, а потім замінити каталізатор за 2 300 доларів США.
Таким чином, купувати дешевий бензин - по 31,79 гривні за літр - не завжди економічно є доцільним, ніж купувати дорогий по 30,32 гривні за 1 літр.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 05 лис, 2019 08:23, всього редагувалось 1 раз.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
Додано: Вів 05 лис, 2019 08:23
Звісно, жоден моряк з яхти "Залізничник Буров В.С." вже 300 сторінок не рекламує тут анатолійську курортну нерухомість, і не пропонує свою ріелторську допомогу. І не хвалить дешевий турецький йогурт і пиріжки з капустою.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 05 лис, 2019 09:31, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 05 лис, 2019 08:28
Дійсно, який сенс купляти квартиру в Туреччині чи Греції чи на Кипрі, якщо рентабельніше і цікавіше її орендувати на тиждень відпочинку.
Най п.Акурт пожалів би турецьких птахів! Їм теж треба щось їсти!
Востаннє редагувалось Frant в Вів 05 лис, 2019 09:32, всього редагувалось 3 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 05 лис, 2019 08:34
Додано: Вів 05 лис, 2019 09:38
Блин, вот Понаехал - такой опытный, блин, чувак и такие всю жизнь проколы - то девочка из Адыгеи, то мальчик из Днепра, то выиграл/выигрывает конкурс, то риэлтор, то еще забыл кто я там ещё....
То мудрое вложение в Махачкалу, то от ветки этой не может оторваться, которая к Махачкале НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО отношения...
А слабО просто понять, что обычный чел, который НЕ боится делиться с формучанами своим опытом? Который имеет свободное время, потому как смог организовать свой бизнес так, чтобы не сидеть в офисе с 9-00? И который ИМЕЕТ реальные знания и имеет реальный цифры на руках ибо ежедневно общается с ШИРОЧАЙШИМ крутом знакомых - только сегодня с утра: Прага, Санкт-Петербург, Дюссельдорф, Севастополь, Сан Франциско, Киев, Хабаровск, Львов, Днепр, Запорожье!
СлабО? СлабО?
А такой, блин, Понаехал умелый, такой, блин, знающий, такой, блин успешный.
И ошибается всю жизнь...
Про конкурс повеселили реально.
Продолжайте, парни! Мне сейчас кататься на велосипеде вдоль набережной Средиземного моря...
P.S. Творчество парней РЕАЛЬНО доказывает, что я - проанализировав тщательно недвижимость в Литве, моей любимой Латвии, моей ранее прекрасно приносящей прибыль Польше, в которой я катаюсь на лыжах не один год, в Венгрии, в которой всего за 400 000 евро хотят получить гражданство мои приятели, во Франции, где живут мои сваты, в Египте, где я хотел купить квартиру в 100 квадратов еще в 2005 году - ПРИНЯЛ ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ!
ВЕР-НОЕ!
Парни! Вперед! Пишите что-то еще более прикольное!
Реально смешите круче Жванецкого!
P.P.S. Про конкурс реально классно придумали - до этого с пеной у рта доказывали, что я получаю от модераторов деньжища долярами за трафик. Было как-то несолидно. А конкурс - это реально приятно!
Востаннє редагувалось akurt в Вів 05 лис, 2019 10:01, всього редагувалось 1 раз.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
Додано: Вів 05 лис, 2019 09:54
Чекаємо інформацію - як доцент-ніщеброд провінційного залізничного ВУЗу Віктор Семенович отримав стартовий капітал для купівлі 5 орендних квартир у Львові.
Я сподіваюсь, що він не стане ховатись в кущі.
Чесно нам розкаже.
І ми всі купимо собі по квартирі в Анталії, саме в тому ЖК, який рекламує п.Акурт.
На жаль, ми не можемо тягатися з Вами)))) Клоун-хвалько тут лише один!
А багато хто в 63 роки сидить в офісі????
Ох, робіть це обережно! В Вашому віці - ризиковано! Інакше форум може залишитись без головного дописувача)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 05 лис, 2019 10:18
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Вот пристали Понаех с Франтом,а сами не хотят учиться: вечером месага -на утро получи приз
viewtopic.php?p=1632391#p1632391
Витька,извинись,я всё прощу
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