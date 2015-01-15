Додано: Вів 05 лис, 2019 09:38

Блин, вот Понаехал - такой опытный, блин, чувак и такие всю жизнь проколы - то девочка из Адыгеи, то мальчик из Днепра, то выиграл/выигрывает конкурс, то риэлтор, то еще забыл кто я там ещё....

То мудрое вложение в Махачкалу, то от ветки этой не может оторваться, которая к Махачкале НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО отношения...

А слабО просто понять, что обычный чел, который НЕ боится делиться с формучанами своим опытом? Который имеет свободное время, потому как смог организовать свой бизнес так, чтобы не сидеть в офисе с 9-00? И который ИМЕЕТ реальные знания и имеет реальный цифры на руках ибо ежедневно общается с ШИРОЧАЙШИМ крутом знакомых - только сегодня с утра: Прага, Санкт-Петербург, Дюссельдорф, Севастополь, Сан Франциско, Киев, Хабаровск, Львов, Днепр, Запорожье!

СлабО? СлабО?

А такой, блин, Понаехал умелый, такой, блин, знающий, такой, блин успешный.

И ошибается всю жизнь...

Про конкурс повеселили реально.

Продолжайте, парни! Мне сейчас кататься на велосипеде вдоль набережной Средиземного моря...



P.S. Творчество парней РЕАЛЬНО доказывает, что я - проанализировав тщательно недвижимость в Литве, моей любимой Латвии, моей ранее прекрасно приносящей прибыль Польше, в которой я катаюсь на лыжах не один год, в Венгрии, в которой всего за 400 000 евро хотят получить гражданство мои приятели, во Франции, где живут мои сваты, в Египте, где я хотел купить квартиру в 100 квадратов еще в 2005 году - ПРИНЯЛ ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ!

ВЕР-НОЕ!

Парни! Вперед! Пишите что-то еще более прикольное!

Реально смешите круче Жванецкого!



P.P.S. Про конкурс реально классно придумали - до этого с пеной у рта доказывали, что я получаю от модераторов деньжища долярами за трафик. Было как-то несолидно. А конкурс - это реально приятно!

Востаннє редагувалось akurt в Вів 05 лис, 2019 10:01, всього редагувалось 1 раз.

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