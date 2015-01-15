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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 лис, 2019 12:02
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Витька,извинись,я всё прощу
Додано: Пон 04 лис, 2019 12:47
Издалека - оно всегда виднее.
И самое главное: кто и кого к чему-то принуждает/уговаривает?
Востаннє редагувалось akurt в Пон 04 лис, 2019 14:28, всього редагувалось 5 разів.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
Додано: Пон 04 лис, 2019 14:15
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
2006-го авто, ВОГ не причем.Дело в прокладке
На укр."глуско" второй месяц кешбек 10% Был 92-й по 28,15-2,82*0,805 выходит. 95-й по 30,15 вроде.
Витька,извинись,я всё прощу
Додано: Вів 05 лис, 2019 07:48
ЧОГО ТРЕБА БОЯТИСЯ МЕНШЕ СУЛТАНАТУ
Добру справу зробила українська авіакомпанія SkyUp: всього за 220 доларів можна дістатися із Києва до Іспанії - славетного міста "Аліканте".
Що там робити в листопаді?
Ну як же: сезон закінчився, нєт ніхто ніде, і Компанія, шо керує вашою прєлєстю, купленою за 140 000 ойро, нарешті віділила вам 1 (один) тиждень можливості переспати у власній квартирі.
Програма візиту власників житла в Іспанії буде такою:
- переліт Київ-Аліканте (приіліт о 15-00). До Борисполя панове прибудуть на швидкісчному потязі з (назву міста в Україні видалено).
- отримання авто напрокат (30 ойро за добу).
- поїздка в славетне містечко Монте Фаро (зараз там +18) і милування власною квартирою площею в 50 квадратів.
- зустріч із менеджером компанії, що керує нерухомістью, та спроба розібратися, як це за 1,5 роки вдалося заробити аж 1 500 ойро від здачі в оренду.
- купання у морі - температура води +22.
- три дні насиченого відпочинку в Монте Фаро.
- автоподорож в Мадрид та Барселону (ціна 1 літра бензину 1,43 ойро).
- повернення в Києв за тиждень.
Гулять за 140 000 ойро - так гулять!
P.S. Економічний звіт - після закінчення подорожі.
Море біля Анталії +24,5.
На тиждень вперед, починаючі із середи - в Анталії - літо, +28.
Продовжується сезон гранатів - зірвав із дерева власноруч у публічному загальнодоступному саду гранат вагою в 630 (!!!) грамів. Якщо не зривати гранати - їх інтенсивно виїдають птахи. Треба встигати зривати!!!! Сезон помаранчів-2019 ще не почався, хоча у продажу свіжі вже є. Мандарини - 2 ліри або 8,50 гривні кіло.
Ціна 1 літра бензину А95+ 7,01-7,04 ліри або - British Petroleum - (7,02/5,73)х24.75=30,32 гривні. WOG Україна - 31,79 гривнi за 1 літр, що на 31,79-30,32=1,46 гривні ДЕШЕВШЕ, за словами nuwanda на гілці.
Я, правда, не заправляюсь на WOG - після того, як заправився останній раз та проїхав 40 км - загорілася жовта лампочка Check engine та прийшлося спочатку комп"ютерними методами (500 гривень) перевірити що сталося, очистити розділ помилок авто, тому що перестав працювати Cruize control, а потім замінити каталізатор за 2 300 доларів США.
Таким чином, купувати дешевий бензин - по 31,79 гривні за літр - не завжди економічно є доцільним, ніж купувати дорогий по 30,32 гривні за 1 літр.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 05 лис, 2019 08:23, всього редагувалось 1 раз.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
Додано: Вів 05 лис, 2019 08:23
Звісно, жоден моряк з яхти "Залізничник Буров В.С." вже 300 сторінок не рекламує тут анатолійську курортну нерухомість, і не пропонує свою ріелторську допомогу. І не хвалить дешевий турецький йогурт і пиріжки з капустою.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 05 лис, 2019 09:31, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 05 лис, 2019 08:28
Дійсно, який сенс купляти квартиру в Туреччині чи Греції чи на Кипрі, якщо рентабельніше і цікавіше її орендувати на тиждень відпочинку.
Най п.Акурт пожалів би турецьких птахів! Їм теж треба щось їсти!
Востаннє редагувалось Frant в Вів 05 лис, 2019 09:32, всього редагувалось 3 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 05 лис, 2019 08:34
Додано: Вів 05 лис, 2019 10:26
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
надо просто захотеть viewtopic.php?p=1632391#p1632391
Витька,извинись,я всё прощу
Додано: Вів 05 лис, 2019 10:43
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
цікаво, всі одногрупники пішли, а син друга акурта чомусь не пішов...
або щось акурт недоговорєю ...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Вів 05 лис, 2019 11:04
Лёлик только поступил,это есть в деле
То,что ОНИ ВСЕ ДО ОДНОГО погибли это просто очередная правда,всего лишь
Витька,извинись,я всё прощу
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