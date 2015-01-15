Додано: Вів 05 лис, 2019 07:48

Добру справу зробила українська авіакомпанія SkyUp: всього за 220 доларів можна дістатися із Києва до Іспанії - славетного міста "Аліканте".Що там робити в листопаді?Ну як же: сезон закінчився, нєт ніхто ніде, і Компанія, шо керує вашою прєлєстю, купленою за 140 000 ойро, нарешті віділила вам 1 (один) тиждень можливості переспати у власній квартирі.Програма візиту власників житла в Іспанії буде такою:- переліт Київ-Аліканте (приіліт о 15-00). До Борисполя панове прибудуть на швидкісчному потязі з (назву міста в Україні видалено).- отримання авто напрокат (30 ойро за добу).- поїздка в славетне містечко Монте Фаро (зараз там) і милування власною квартирою площею в 50 квадратів.- зустріч із менеджером компанії, що керує нерухомістью, та спроба розібратися, як це за 1,5 роки вдалося заробити аж 1 500 ойро від здачі в оренду.- купання у морі - температура води +22.- три дні насиченого відпочинку в Монте Фаро.- автоподорож в Мадрид та Барселону (ціна 1 літра бензину 1,43 ойро).- повернення в Києв за тиждень.Гулять за 140 000 ойро - так гулять!Економічний звіт - після закінчення подорожі.Море біля Анталії +24,5.На тиждень вперед, починаючі із середи - в Анталії - літо, +28.Продовжується сезон гранатів - зірвав із дерева власноруч у публічному загальнодоступному саду гранат вагою в 630 (!!!) грамів. Якщо не зривати гранати - їх інтенсивно виїдають птахи. Треба встигати зривати!!!! Сезон помаранчів-2019 ще не почався, хоча у продажу свіжі вже є. Мандарини - 2 ліри або 8,50 гривні кіло.Ціна 1 літра бензину А95+ 7,01-7,04 ліри або - British Petroleum - (7,02/5,73)х24.75=гривні. WOG Україна -гривнi за 1 літр, що на 31,79-30,32=1,46 гривні ДЕШЕВШЕ, за словамина гілці.Я, правда, не заправляюсь на WOG - після того, як заправився останній раз та проїхав 40 км - загорілася жовта лампочка Check engine та прийшлося спочатку комп"ютерними методами (500 гривень) перевірити що сталося, очистити розділ помилок авто, тому що перестав працювати Cruize control, а потім замінити каталізатор за 2 300 доларів США.Таким чином, купувати дешевий бензин - погривні за літр - не завжди економічно є доцільним, ніж купувати дорогий погривні за 1 літр.