Мизантрóп написав:flyman написав:akurt написав:в) 16 марта 2014 у меня были авиабилеты на рейс "Киев-Симферополь" - проведать и поддержать друзей - рейс отменили и уже больше не было рейсов. Кто мог подумать что через 6 месяцев отменят и жд сообщение?
г) летом 2014 все одногруппники сына друга отправились защищать Украину - они были отличные умные ребята, им казалось, что если они ЗАЩИЩАЮТ РОДИНУ и хорошо попадают в цель в игре в Пейнтбол - то все будет хорошо - И ОНИ ВСЕ ДО ОДНОГО погибли, кто знал - что погибнут через месяц все? ВСЕ???
цікаво, всі одногрупники пішли, а син друга акурта чомусь не пішов...
або щось акурт недоговорєю ...
Лёлик только поступил,это есть в деле
То,что ОНИ ВСЕ ДО ОДНОГО погибли это просто очередная правда,всего лишь
Пенсіонер-рекламщик турецької нерухомісті намагається написати щось нове і емоційне. Проте чомусь все одно виходить "Жізнь Кліма Самгіна".
Може, варто злізти з велосипеда і відірватись від пляшки з дешевим йогуртом?