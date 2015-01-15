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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 490491492493
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 11:38

  Мизантрóп написав:
  flyman написав:
  akurt написав:в) 16 марта 2014 у меня были авиабилеты на рейс "Киев-Симферополь" - проведать и поддержать друзей - рейс отменили и уже больше не было рейсов. Кто мог подумать что через 6 месяцев отменят и жд сообщение?
г) летом 2014 все одногруппники сына друга отправились защищать Украину - они были отличные умные ребята, им казалось, что если они ЗАЩИЩАЮТ РОДИНУ и хорошо попадают в цель в игре в Пейнтбол - то все будет хорошо - И ОНИ ВСЕ ДО ОДНОГО погибли, кто знал - что погибнут через месяц все? ВСЕ???

цікаво, всі одногрупники пішли, а син друга акурта чомусь не пішов...
або щось акурт недоговорєю ...

Лёлик только поступил,это есть в деле :wink:
То,что ОНИ ВСЕ ДО ОДНОГО погибли это просто очередная правда,всего лишь


Пенсіонер-рекламщик турецької нерухомісті намагається написати щось нове і емоційне. Проте чомусь все одно виходить "Жізнь Кліма Самгіна".
Може, варто злізти з велосипеда і відірватись від пляшки з дешевим йогуртом?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 11:47

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Frant написав:Проте чомусь все одно виходить "Жізнь Кліма Самгіна".
але ж замахнувся на святе :mrgreen: : Бій під Крутами,доречі то було на залізниці))
Витька,извинись,я всё прощу
Мизантрóп
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