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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 лис, 2019 12:02
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Витька,извинись,я всё прощу
Додано: Пон 04 лис, 2019 12:47
Издалека - оно всегда виднее.
И самое главное: кто и кого к чему-то принуждает/уговаривает?
Востаннє редагувалось akurt в Пон 04 лис, 2019 14:28, всього редагувалось 5 разів.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
Додано: Пон 04 лис, 2019 14:15
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
2006-го авто, ВОГ не причем.Дело в прокладке
На укр."глуско" второй месяц кешбек 10% Был 92-й по 28,15-2,82*0,805 выходит. 95-й по 30,15 вроде.
Витька,извинись,я всё прощу
Додано: Вів 05 лис, 2019 07:48
Їдемо в Аліканте у власну квартиру?
Добру справу зробила українська авіакомпанія SkyUp: всього за 220 доларів туди і назад можна дістатися із Києва до Іспанії - славетного міста "Аліканте".
Саме там є куплена нашими українцями власна чудова квартира за...
...
(текст про нерухомімсть в Аліканте видалено автором, щоби не заважати флудерам)
Востаннє редагувалось akurt в Вів 05 лис, 2019 14:00, всього редагувалось 3 разів.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
Додано: Вів 05 лис, 2019 08:23
Звісно, жоден моряк з яхти "Залізничник Буров В.С." вже 300 сторінок не рекламує тут анатолійську курортну нерухомість, і не пропонує свою ріелторську допомогу. І не хвалить дешевий турецький йогурт і пиріжки з капустою.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 05 лис, 2019 09:31, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 05 лис, 2019 08:28
Дійсно, який сенс купляти квартиру в Туреччині чи Греції чи на Кипрі, якщо рентабельніше і цікавіше її орендувати на тиждень відпочинку.
Най п.Акурт пожалів би турецьких птахів! Їм теж треба щось їсти!
Востаннє редагувалось Frant в Вів 05 лис, 2019 09:32, всього редагувалось 3 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 05 лис, 2019 08:34
Додано: Вів 05 лис, 2019 10:26
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
надо просто захотеть viewtopic.php?p=1632391#p1632391
Витька,извинись,я всё прощу
Додано: Вів 05 лис, 2019 10:43
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
цікаво, всі одногрупники пішли, а син друга акурта чомусь не пішов...
або щось акурт недоговорєю ...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Вів 05 лис, 2019 13:15
Я вірно розумію, що Ви НЕ договорюєте, чому Ви особисто не пішли?
Чи вірно я розумію, що Ви НЕ договорюєте щось про придбання Вами закордонної нерухомості?
Чи вірно я розумію, що я підписав зобов"язання розміщувати всю приватну інформацію, що стосується інших людей, яку знаю?
Чи вірно я розумію, що в наведеному тексті сказано, ща сам син "друга akurt'a" НЕ пішов захищати Батьківщину?
Чи вірно я розумію, що Ви не вмієте читати?
Чи вірно я розумію, що Вас дуже засмучує, що один із товаришів все ж таки повернувся живим і про те розказав?
Чи вірно я розумію, що і вдень, і вночі шукаєте у akurt хоч якийсь гріх і на жаль - на превелику жаль - не можете знайти?
Але ну дуже хочеться?
Востаннє редагувалось akurt в Вів 05 лис, 2019 14:01, всього редагувалось 2 разів.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
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