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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 490491492493>
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 12:02

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  nuwanda написав:Это не так
Вы правы
Витька,извинись,я всё прощу
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 12:47

  nuwanda написав:Странно слышать что вы считаете такие меры правильными, мне казалось что вы придерживаетесь более либеральных взглядов.


Издалека - оно всегда виднее.
И самое главное: кто и кого к чему-то принуждает/уговаривает?
Востаннє редагувалось akurt в Пон 04 лис, 2019 14:28, всього редагувалось 5 разів.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 14:15

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Я как-то заправился на WOG - не успел проехать и 40 км - загорелась желтая лампочка "Проблема с двигателем" - полетел Катализатор (!!!)

2006-го авто, ВОГ не причем.Дело в прокладке :D
На укр."глуско" второй месяц кешбек 10% :wink: Был 92-й по 28,15-2,82*0,805 выходит. 95-й по 30,15 вроде. https://index.minfin.com.ua/markets/fuel/tm/glusco/
Витька,извинись,я всё прощу
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 07:48

Їдемо в Аліканте у власну квартиру?

Добру справу зробила українська авіакомпанія SkyUp: всього за 220 доларів туди і назад можна дістатися із Києва до Іспанії - славетного міста "Аліканте".
Саме там є куплена нашими українцями власна чудова квартира за...
...
(текст про нерухомімсть в Аліканте видалено автором, щоби не заважати флудерам)
Востаннє редагувалось akurt в Вів 05 лис, 2019 14:00, всього редагувалось 3 разів.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 08:23

  akurt написав:
  nuwanda написав:Странно слышать что вы считаете такие меры правильными, мне казалось что вы придерживаетесь более либеральных взглядов.


Издалека - оно всегда виднее.
И самое главное: кто и кого к чему-то принуждает/уговаривает?


Звісно, жоден моряк з яхти "Залізничник Буров В.С." вже 300 сторінок не рекламує тут анатолійську курортну нерухомість, і не пропонує свою ріелторську допомогу. І не хвалить дешевий турецький йогурт і пиріжки з капустою.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 05 лис, 2019 09:31, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 08:28

  akurt написав: Що робити в листопаді в Анталії?
Ну як же: сезон закінчився, нєт ніхто ніде, і Компанія, шо керує вашою прєлєстю, купленою за 40 000 ойро, нарешті віділила вам 1 (один) тиждень можливості переспати у власній квартирі.

Дійсно, який сенс купляти квартиру в Туреччині чи Греції чи на Кипрі, якщо рентабельніше і цікавіше її орендувати на тиждень відпочинку.

  akurt написав:
Якщо не зривати гранати - їх інтенсивно виїдають птахи. Т



Най п.Акурт пожалів би турецьких птахів! Їм теж треба щось їсти!
Востаннє редагувалось Frant в Вів 05 лис, 2019 09:32, всього редагувалось 3 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 08:34

  Frant написав:
Я думаю, що треба виграти якійсь конкурс. Або забезпечити 2 млн переглядів)))

Однозначно надо выиграть конкурс. Как же без этого. Я вот уверен что он так и сделал. Взял и выиграл конкурс. Вы сомневаетесь в его таланте выигрывать конкурсы и тендеры? :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 10:26

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Понаехал написав:Взял и выиграл конкурс.
надо просто захотеть viewtopic.php?p=1632391#p1632391
Витька,извинись,я всё прощу
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 10:43

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:в) 16 марта 2014 у меня были авиабилеты на рейс "Киев-Симферополь" - проведать и поддержать друзей - рейс отменили и уже больше не было рейсов. Кто мог подумать что через 6 месяцев отменят и жд сообщение?
г) летом 2014 все одногруппники сына друга отправились защищать Украину - они были отличные умные ребята, им казалось, что если они ЗАЩИЩАЮТ РОДИНУ и хорошо попадают в цель в игре в Пейнтбол - то все будет хорошо - И ОНИ ВСЕ ДО ОДНОГО погибли, кто знал - что погибнут через месяц все? ВСЕ???

цікаво, всі одногрупники пішли, а син друга акурта чомусь не пішов...
або щось акурт недоговорєю ...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 13:15

Я вірно розумію, що Ви НЕ договорюєте, чому Ви особисто не пішли?
Чи вірно я розумію, що Ви НЕ договорюєте щось про придбання Вами закордонної нерухомості?
Чи вірно я розумію, що я підписав зобов"язання розміщувати всю приватну інформацію, що стосується інших людей, яку знаю?
Чи вірно я розумію, що в наведеному тексті сказано, ща сам син "друга akurt'a" НЕ пішов захищати Батьківщину?
Чи вірно я розумію, що Ви не вмієте читати?
Чи вірно я розумію, що Вас дуже засмучує, що один із товаришів все ж таки повернувся живим і про те розказав?
Чи вірно я розумію, що і вдень, і вночі шукаєте у akurt хоч якийсь гріх і на жаль - на превелику жаль - не можете знайти?
Але ну дуже хочеться?
Востаннє редагувалось akurt в Вів 05 лис, 2019 14:01, всього редагувалось 2 разів.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
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