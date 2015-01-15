Додано: Вів 05 лис, 2019 07:48

Їдемо в Аліканте у власну квартиру?



Добру справу зробила українська авіакомпанія SkyUp: всього за 220 доларів туди і назад можна дістатися із Києва до Іспанії - славетного міста "Аліканте".

Саме там є куплена нашими українцями власна чудова квартира за...

...

(текст про нерухомімсть в Аліканте видалено автором, щоби не заважати флудерам)

Востаннє редагувалось akurt в Вів 05 лис, 2019 14:00, всього редагувалось 3 разів.

"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)