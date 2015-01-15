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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 05 лис, 2019 13:37
6 (ШЕСТЬ !!!! ЛЕТ) прошло, а пацанов жаба
давит и давит, душит и душит....
Ночами не спят...
Парни! Становитесь на лыжи и выигрывайте конкурс!
Я - кстати - действительно тогда поехал и занял ПЕРВОЕ место в горнолыжном слаломе от организаторов поездки!
Учитесь - и жаба будет давить меньше.И будетe благодарны порталу finance.ua!
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
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akurt
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Додано: Вів 05 лис, 2019 13:39
Для akurtа
Сподіваюсь, Ви вмієте читати, раз пишете свої повідомлення.
Розкажіть будь ласка, яка з цих Ваших цитат є істинною, а яка - неправдою:
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
akurt написав:
Вихідні дані:
- я не ріелтор, не олігарх, не бізнесмен
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
akurt написав:Це я відчуваю як людина, яка мала міні-готель (вийшов з бізнесу) і здає житло все свідоме життя. І подобово, і на тиждень, і на постійно. akurt написав:
P.S. В мене в ігнорі shapo та Frant.
Точно в ігнорі???
Чи однім оком п. Акурт заглядає в монітор?
akurt написав:
Пан Frant!
Ну що ж ви так мучаєтесь - все рахуєте чужі гроші.
Реально: не пробували робити та заробити?
Ні, ту квартиру я отримав у спадок від прадіда.
akurt написав:
У Вас вистачило кеби заробити на 1-кімнатну в Києві (столиця)
akurt написав:
То спробуйте заробити трохи грошей
піти працювати доцентом в залізничний ВУЗ?
Там, кажуть, величезні ЗП))))
akurt написав:
Ви за те готові мене з (видалено) з"їсти
1) неготові, не видумуйте! напишіть краще про стартовий капітал
2) спробуйте не обманювати читачів
3) вилікуйте манію величі
Ethereum написав:
певно про Туркестан мріє,там сонце і дружбан викладач з Дніпра ,аферист і відомий туркопідданий з різними кличками ,типу "акурт"
бачите, що люди про Вас пишуть? Тому треба Вам уточнити, яка з цитат правдива, а яка - не зовсім)))
Востаннє редагувалось Frant
в Вів 05 лис, 2019 14:06, всього редагувалось 12 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Вів 05 лис, 2019 13:43
Пан Frant!
Ну що ж ви так мучаєтесь?
Реально: не пробували працювати та заробити?
От дивіться: у мене вистачило кеби заробити гроші на двокімнатну (ДВОКІМНАТНУ - ЯКИЙ ЖАХ!!!!) квартиру площею в 55 квадратів НЕ в Києві.
Ви за те готові мене з (видалено) з"їсти.
У Вас вистачило кеби заробити на 1-кімнатну в Києві (столиця), за що мене повинна жаба з"їсти, але не їсть.
То спробуйте заробити трохи грошей - здійснити обмін однушки на двушку - і нарешті життя стане кращим.
Спробуйте: всі люди працюють, заробляють гроші, поліпшують якість свого життя.
Почніть - я думаю, получиться.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
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akurt
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Додано: Вів 05 лис, 2019 14:13
akurt написав:
Парни! Становитесь на лыжи
это ты к корешу своему memberlist.php?mode=viewprofile&u=26455
) (не только тут) МНОГОфорумному ехай,у нас замуть поинтереснее.Лысый,ты читать месаги наши стала?
Вот так новость)) Ты ж мусчинка,ты ж не брешешь
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Вів 05 лис, 2019 14:04
Frant
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