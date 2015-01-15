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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 490491492493
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 13:37

  Мизантрóп написав:
  Понаехал написав:Взял и выиграл конкурс.
надо просто захотеть viewtopic.php?p=1632391#p1632391


Действительно - просто захотеть!
Парни! Становитесь на лыжи и выигрывайте конкурс!
И будетe благодарны порталу finance.ua!
Востаннє редагувалось akurt в Вів 05 лис, 2019 15:26, всього редагувалось 1 раз.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 13:39

Правда і кривда, або ж про одноокого велосипедиста

Для akurtа
Сподіваюсь, Ви вмієте читати, раз пишете свої повідомлення.
Розкажіть будь ласка, яка з цих Ваших цитат є істинною, а яка - неправдою. Тому що вони протирічать одна одній:

  akurt написав:Вихідні дані:
- я не ріелтор, не олігарх, не бізнесмен


Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Це я відчуваю як людина, яка мала міні-готель (вийшов з бізнесу) і здає житло все свідоме життя. І подобово, і на тиждень, і на постійно.


Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!


  akurt написав:P.S. В мене в ігнорі shapo та Frant.

Точно в ігнорі??? :mrgreen:
Чи однім оком п. Акурт заглядає в монітор?

  akurt написав:Пан Frant!
Ну що ж ви так мучаєтесь - все рахуєте чужі гроші.
Реально: не пробували робити та заробити?


Ні, ту квартиру я отримав у спадок від прадіда.
  akurt написав:У Вас вистачило кеби заробити на 1-кімнатну в Києві (столиця)


  akurt написав:То спробуйте заробити трохи грошей

піти працювати доцентом в залізничний ВУЗ?
Там, кажуть, величезні ЗП))))

  akurt написав:Ви за те готові мене з (видалено) з"їсти

1) неготові, не видумуйте!
2) напишіть краще про стартовий капітал.
3) спробуйте не обманювати читачів

  akurt написав:От дивіться: у мене вистачило кеби заробити гроші на двокімнатну

вилікуйте манію величі

  Ethereum написав:певно про Туркестан мріє,там сонце і дружбан викладач з Дніпра ,аферист і відомий туркопідданий з різними кличками ,типу "акурт"
бачите, що люди про Вас пишуть? Тому треба Вам уточнити, яка з цитат правдива, а яка - не зовсім)))
Востаннє редагувалось Frant в Вів 05 лис, 2019 15:07, всього редагувалось 15 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 13:43

Пан Frant!
Ну що ж ви так мучаєтесь?
Реально: не пробували працювати та заробити?
От дивіться: у мене вистачило кеби заробити гроші на двокімнатну (ДВОКІМНАТНУ - ЯКИЙ ЖАХ!!!!) квартиру площею в 55 квадратів НЕ в Києві.
Ви за те готові мене з (видалено) з"їсти.
У Вас вистачило кеби заробити на 1-кімнатну в Києві (столиця), за що мене повинна жаба з"їсти, але не їсть.
То спробуйте заробити трохи грошей - здійснити обмін однушки на двушку - і нарешті життя стане кращим.
Спробуйте: всі люди працюють, заробляють гроші, поліпшують якість свого життя.
Почніть - я думаю, получиться.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 17:56

  akurt написав:И будетe благодарны порталу finance.ua!

еще больше рекламы и будет новый выигрыш :)
Семеныч, тебе самому не протиыно быть таким или это опять твоя жена с этого акка? :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 18:22

Понаехал пока в Америке была ночь тут было жарко)) Третье бабье лето.
В Анаталии хорошо сейчас,там макароны дают©
А в Днепре друг зимнюю субсидию ждет :mrgreen:
Зображення
viewtopic.php?p=4782007#p4782007
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 18:46

  Мизантрóп написав:Понаехал пока в Америке была ночь тут было жарко)) Третье бабье лето.
В Анаталии хорошо сейчас,там макароны дают©
А в Днепре друг зимнюю субсидию ждет :mrgreen:
Зображення
viewtopic.php?p=4782007#p4782007

Вулиця Гаражна - forever!

Перепрошую, чи всі квартири небізнесмена - мають субсидію?

в Туреччині, за даними Віктора Семеновича, субсидій не дають!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 19:06

  Мизантрóп написав:Понаехал пока в Америке была ночь тут было жарко)) Третье бабье лето.
В Анаталии хорошо сейчас,там макароны дают©
А в Днепре друг зимнюю субсидию ждет :mrgreen:
Зображення
viewtopic.php?p=4782007#p4782007

У меня немного работы добавилось- не успеваю на форуме отписыватся. :(
А в Анталии... я не понимаю как туда можно ехать жить. Это ж задница мира. :)
На тему жары. решил глянуть че да как у меня с потребоением в завимимости от жары:

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фото кликабельно
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