Мизантрóп написав:надо просто захотеть viewtopic.php?p=1632391#p1632391
Действительно - просто захотеть!
Парни! Становитесь на лыжи и выигрывайте конкурс!
И будетe благодарны порталу finance.ua!
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Додано: Вів 05 лис, 2019 13:37
Действительно - просто захотеть!
Парни! Становитесь на лыжи и выигрывайте конкурс!
И будетe благодарны порталу finance.ua!
Востаннє редагувалось akurt в Вів 05 лис, 2019 15:26, всього редагувалось 1 раз.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
Додано: Вів 05 лис, 2019 13:39
Правда і кривда, або ж про одноокого велосипедиста
Для akurtа
Сподіваюсь, Ви вмієте читати, раз пишете свої повідомлення.
Розкажіть будь ласка, яка з цих Ваших цитат є істинною, а яка - неправдою. Тому що вони протирічать одна одній:
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Точно в ігнорі???
Чи однім оком п. Акурт заглядає в монітор?
Ні, ту квартиру я отримав у спадок від прадіда.
піти працювати доцентом в залізничний ВУЗ?
Там, кажуть, величезні ЗП))))
1) неготові, не видумуйте!
2) напишіть краще про стартовий капітал.
3) спробуйте не обманювати читачів
вилікуйте манію величі
бачите, що люди про Вас пишуть? Тому треба Вам уточнити, яка з цитат правдива, а яка - не зовсім)))
Востаннє редагувалось Frant в Вів 05 лис, 2019 15:07, всього редагувалось 15 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 05 лис, 2019 13:43
Пан Frant!
Ну що ж ви так мучаєтесь?
Реально: не пробували працювати та заробити?
От дивіться: у мене вистачило кеби заробити гроші на двокімнатну (ДВОКІМНАТНУ - ЯКИЙ ЖАХ!!!!) квартиру площею в 55 квадратів НЕ в Києві.
Ви за те готові мене з (видалено) з"їсти.
У Вас вистачило кеби заробити на 1-кімнатну в Києві (столиця), за що мене повинна жаба з"їсти, але не їсть.
То спробуйте заробити трохи грошей - здійснити обмін однушки на двушку - і нарешті життя стане кращим.
Спробуйте: всі люди працюють, заробляють гроші, поліпшують якість свого життя.
Почніть - я думаю, получиться.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
Додано: Вів 05 лис, 2019 17:56
Додано: Вів 05 лис, 2019 18:22
Понаехал пока в Америке была ночь тут было жарко)) Третье бабье лето.
В Анаталии хорошо сейчас,там макароны дают©
А в Днепре друг зимнюю субсидию ждет
viewtopic.php?p=4782007#p4782007
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Вів 05 лис, 2019 18:46
Вулиця Гаражна - forever!
Перепрошую, чи всі квартири небізнесмена - мають субсидію?
в Туреччині, за даними Віктора Семеновича, субсидій не дають!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 05 лис, 2019 19:06
У меня немного работы добавилось- не успеваю на форуме отписыватся.
А в Анталии... я не понимаю как туда можно ехать жить. Это ж задница мира.
На тему жары. решил глянуть че да как у меня с потребоением в завимимости от жары:
фото кликабельно
Додано: Вів 05 лис, 2019 19:44
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
мы в жару чаще на северной вилле в Залесье.Тройка по Киеву для сравнения,остальные влом
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
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