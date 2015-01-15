Додано: Вів 05 лис, 2019 13:43

Пан Frant!

Ну що ж ви так мучаєтесь?

Реально: не пробували працювати та заробити?

От дивіться: у мене вистачило кеби заробити гроші на двокімнатну (ДВОКІМНАТНУ - ЯКИЙ ЖАХ!!!!) квартиру площею в 55 квадратів НЕ в Києві.

Ви за те готові мене з (видалено) з"їсти.

У Вас вистачило кеби заробити на 1-кімнатну в Києві (столиця), за що мене повинна жаба з"їсти, але не їсть.

То спробуйте заробити трохи грошей - здійснити обмін однушки на двушку - і нарешті життя стане кращим.

Спробуйте: всі люди працюють, заробляють гроші, поліпшують якість свого життя.

Почніть - я думаю, получиться.

"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)