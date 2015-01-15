Мизантрóп написав:надо просто захотеть viewtopic.php?p=1632391#p1632391
Действительно - просто захотеть!
Парни! Становитесь на лыжи и выигрывайте конкурс!
И будетe благодарны порталу finance.ua!
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Додано: Вів 05 лис, 2019 13:37
Действительно - просто захотеть!
Парни! Становитесь на лыжи и выигрывайте конкурс!
И будетe благодарны порталу finance.ua!
Востаннє редагувалось akurt в Вів 05 лис, 2019 15:26, всього редагувалось 1 раз.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
Додано: Вів 05 лис, 2019 13:39
Правда і кривда, або ж про одноокого велосипедиста
Для akurtа
Сподіваюсь, Ви вмієте читати, раз пишете свої повідомлення.
Розкажіть будь ласка, яка з цих Ваших цитат є істинною, а яка - неправдою. Тому що вони протирічать одна одній:
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Точно в ігнорі???
Чи однім оком п. Акурт заглядає в монітор?
Ні, ту квартиру я отримав у спадок від прадіда. А він в карти виграв.
піти працювати доцентом в залізничний ВУЗ?
Там, кажуть, величезні ЗП))))
1) неготові, не видумуйте!
2) напишіть краще про стартовий капітал.
3) спробуйте не обманювати читачів
вилікуйте манію величі - купите трикімнатну!
бачите, що люди про Вас пишуть? Тому треба Вам уточнити, яка з цитат правдива, а яка - не зовсім)))
Востаннє редагувалось Frant в Вів 05 лис, 2019 21:52, всього редагувалось 16 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 05 лис, 2019 13:43
Пан Frant!
Ну що ж ви так мучаєтесь?
Реально: не пробували працювати та заробити?
От дивіться: у мене вистачило кеби заробити гроші на двокімнатну (ДВОКІМНАТНУ - ЯКИЙ ЖАХ!!!!) квартиру площею в 55 квадратів НЕ в Києві.
Ви за те готові мене з (видалено) з"їсти.
У Вас вистачило кеби заробити на 1-кімнатну в Києві (столиця), за що мене повинна жаба з"їсти, але не їсть.
То спробуйте заробити трохи грошей - здійснити обмін однушки на двушку - і нарешті життя стане кращим.
Спробуйте: всі люди працюють, заробляють гроші, поліпшують якість свого життя.
Почніть - я думаю, получиться.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
Додано: Вів 05 лис, 2019 17:56
Додано: Вів 05 лис, 2019 18:22
Понаехал пока в Америке была ночь тут было жарко)) Третье бабье лето.
В Анаталии хорошо сейчас,там макароны дают©
А в Днепре друг зимнюю субсидию ждет
viewtopic.php?p=4782007#p4782007
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Вів 05 лис, 2019 18:46
Вулиця Гаражна - forever!
Перепрошую, чи всі квартири небізнесмена - мають субсидію?
в Туреччині, за даними Віктора Семеновича, субсидій не дають!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 05 лис, 2019 19:06
У меня немного работы добавилось- не успеваю на форуме отписыватся.
А в Анталии... я не понимаю как туда можно ехать жить. Это ж задница мира.
На тему жары. решил глянуть че да как у меня с потребоением в завимимости от жары:
фото кликабельно
Додано: Вів 05 лис, 2019 19:44
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
мы в жару чаще на северной вилле в Залесье.Тройка по Киеву для сравнения,остальные влом
в верхней индукц плита,средняя газ,но электродуховка,низ газ.Везде кондеры.В нижней один друг живет за комуналь
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Вів 05 лис, 2019 22:09, всього редагувалось 1 раз.
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Вів 05 лис, 2019 22:02
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