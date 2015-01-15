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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 491492493494
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 07:58

Понаехал https://levik.blog/475669.html сами гоним из варенья))
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 08:14

  akurt написав:
  Мизантрóп написав:
  Понаехал написав:Взял и выиграл конкурс.
надо просто захотеть viewtopic.php?p=1632391#p1632391


Действительно - просто захотеть!
Парни! Становитесь на лыжи и выигрывайте конкурс!
И будетe благодарны порталу finance.ua!


5 орендних квартир у Львові - пан екс-доцент, "небізнесмен" теж в конкурсах виграв? А квартиру в Анталії?
Востаннє редагувалось Frant в Сер 06 лис, 2019 08:23, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 08:23

  Frant написав:
5 орендних квартир у Львові - пан екс-доцент теж в конкурсах виграв? А квартиру в Анталії?

Тут ещё прибавьте стоимость обучения в Калифорнии для нерезидентов около 90к в год за сына, если не врет. :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 08:27

  Мизантрóп написав:Понаехал https://levik.blog/475669.html сами гоним из варенья))

Я к стати 90% употребляемого алкоголя вкушаю Tito’s. Очень хорошая местная остинская.. Советую
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 09:06

Свора забавных клоунов куражится на ветке Финансового форума Украины.
Зображення
Всім форумчанам - швиденько за "совєтом" Понаехала за горілкою в містечко Остін (штат Техас).
Понаехал совєтуєт.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 09:24

  akurt написав: забавный одноглазый клоун-лыжник куражится на ветке Финансового форума Украины.

Питання про стартовий капітал "бідного" екс-доцента - залишається відкритим)))

Рентабельність купівлі курортної нерухомості, яка використовується лише 6 міс/рік - також викликає питання у тих, хто вміє рахувати гроші!

Чому Вікто Семенович вважає своїх читачів глупішими за себе???

  Понаехал написав:если не врет

Він хвалився, що
  akurt написав:akurt'a заблокировали, ибо он исключительно всегда пишет правду.


Проте В.С. так і не відповів, яка з його цитат є істинною, а яка - ні.

  akurt написав:Вихідні дані:
- я не ріелтор, не олігарх, не бізнесмен


Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Це я відчуваю як людина, яка мала міні-готель (вийшов з бізнесу) і здає житло все свідоме життя. І подобово, і на тиждень, і на постійно.


Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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