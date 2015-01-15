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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 лис, 2019 07:58
Понаехал
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Сер 06 лис, 2019 08:14
5 орендних квартир у Львові - пан екс-доцент, "небізнесмен" теж в конкурсах виграв? А квартиру в Анталії?
Востаннє редагувалось Frant в Сер 06 лис, 2019 08:23, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 06 лис, 2019 08:23
Додано: Сер 06 лис, 2019 08:27
Я к стати 90% употребляемого алкоголя вкушаю Tito’s. Очень хорошая местная остинская.. Советую
Додано: Сер 06 лис, 2019 09:06
Свора забавных клоунов куражится на ветке Финансового форума Украины.
Всім форумчанам - швиденько за "совєтом" Понаехала за горілкою в містечко Остін (штат Техас).
Понаехал совєтуєт.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
Додано: Сер 06 лис, 2019 09:24
Питання про стартовий капітал "бідного" екс-доцента - залишається відкритим)))
Рентабельність купівлі курортної нерухомості, яка використовується лише 6 міс/рік - також викликає питання у тих, хто вміє рахувати гроші!
Чому Вікто Семенович вважає своїх читачів глупішими за себе???
Він хвалився, що
Проте В.С. так і не відповів, яка з його цитат є істинною, а яка - ні.
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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